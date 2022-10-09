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Новости Война
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Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас поддерживают 11 стран, - Чернев

нато

Страны Балтии и Польша также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО.

Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас четко поддерживают 11 стран. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я абсолютно уверен, что все 30 (стран-членов НАТО – УНИАН) будет, но будет не завтра. На сегодня есть 11 стран, которые четко высказались, что они поддерживают нас без ПДЧ (План действий по членству в НАТО), то есть по ускоренной процедуре вступление в Альянс. Некоторые страны сказали, что в принципе поддерживают, но не сейчас, ну и многие страны пока не высказались", - сказал Чернев.

Он отметил, что сейчас проводится работа с другими странами. В частности, партнеры Украины - страны Балтии, Польша - также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО именно без ПДЧ.

"Будем откровенными - многие страны, говоря о том, что нам нужны реформы, на самом деле не хотели нашего продвижения в НАТО, потому что боялись провоцировать РФ, не хотели с ними ухудшать экономические, энергетические связи. Сейчас этого нет. В частности, и Германия избавляется от энергетической зависимости от РФ... Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим еще больше "да" для Украины", - сказал Чернев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины? - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

НАТО (9970) членство в НАТО (1509) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+12
Все залежить лише від США. Вони, коли захочуть, знайдуть потрібні слова, щоб переконати згадані Вами країни. Лише бажання США.
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09.10.2022 18:36
+12
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09.10.2022 18:39
+11
Будь- який мир без повної ліквідації рашки, або без вступу України в нато, означає повторну війну.
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09.10.2022 18:56
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Але Україні будуть заважати Болгарія Угорщина і ще деякі країни
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09.10.2022 18:31 Ответить
Ще декілька витівок від Угорщини і їх виженуть до біса як з ЄС, так і з НАТО... Особливо враховуючи останні їх заяви
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09.10.2022 18:34 Ответить
Это так, но есть очень большой нюансик, который многие европейцы и американцы (страдающие географическим кретенизмом) не видят. Сначала прилетит одна gmlrs с агит-листовками "Идите *****" вместо боевой части прямо у двери их парламентов, а атаковать ими не территорию России мы имеем право. Сразу будет более разумное голосование насчет нашего членства. А если не будет, то... Будет так или иначе, но зато способом, доставляющим больше удовольствия.
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09.10.2022 18:35 Ответить
Все залежить лише від США. Вони, коли захочуть, знайдуть потрібні слова, щоб переконати згадані Вами країни. Лише бажання США.
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09.10.2022 18:36 Ответить
НАТО це вірний шлях до Перемоги над рашизмом
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09.10.2022 18:31 Ответить
Нема іншої дороги як в НАТО!Раша точно буде переможена,але буде паскудити Україні і далі!
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09.10.2022 18:50 Ответить
Охфіс през. Почисти від кацапів чучело бл.
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09.10.2022 18:35 Ответить
У НАТО не поспішають приймати злодіїв. Це буде ще гірше за Угорщину.
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09.10.2022 18:37 Ответить
Зло это ты , малоотсос‼️
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09.10.2022 20:56 Ответить
А что угорщина злодеи?
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09.10.2022 21:21 Ответить
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09.10.2022 18:39 Ответить
Достатньо буде однієї Угорщини, щоб Україна нікуди не вступила (згідно з діючими правилами).
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09.10.2022 18:41 Ответить
Не тошните ‼️🤮
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09.10.2022 21:01 Ответить
Так а я тут яким боком? Сувора правда життя...
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09.10.2022 22:40 Ответить
В 90 - тих в Болгаріі Угорщині Румуніі хіба небуло корупціі . Не говорячи про Турцію -- в якоі вечная віина то з Грецією то з Сирією то внутрішня з курдами .
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09.10.2022 18:42 Ответить
Розмовами про корупцію відвертають увагу від російської агентури.
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09.10.2022 18:45 Ответить
Прискренний вступ НАТО до Украины поддерживают все члены НАТО
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09.10.2022 18:45 Ответить
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09.10.2022 18:46 Ответить
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09.10.2022 18:48 Ответить
уже и побрили
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09.10.2022 18:58 Ответить
"Обрілі уже..." (с)

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09.10.2022 19:15 Ответить
Якби не США та Великобританія небуло б ніякого НАТО
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09.10.2022 18:52 Ответить
Так отож. Нікчемні країни, без армій, але почнуть виторговувати собі преференції.
Спочатку розглянуть пропозиції кацапів за голос проти, а потім уже наші.
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09.10.2022 18:54 Ответить
Ваша правда, нажаль.
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09.10.2022 19:00 Ответить
Отож. Я от не уявляю, щоб Туреччина проголосувала ЗА. Помідорки не буде кому продавати і туристів влітку не стане.
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09.10.2022 19:02 Ответить
Будь- який мир без повної ліквідації рашки, або без вступу України в нато, означає повторну війну.
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09.10.2022 18:56 Ответить
Або тут недоречне. Натівська Україна не зупинить кацапстан. В нинішньому вигляді вони полізуть на любу натівську країну.Тож цей ворожий до усього світу шматок лайна має бути розірваним на шматки. Щоб пихатість зникла.
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09.10.2022 19:04 Ответить
Як буде принаймі 29 країн,тоді і говоріть Базіки, тільки бла-бла. потрібно меньше говорити,а більше працюватиМЗС. Потрібно підключати всіх і опозицію ВР, ,бо дермак все зробить з зе ,щоб було одне базікання,а ніякого всупу не було Локшину на вуха нашим баранам вонивміють навішувати.
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09.10.2022 18:57 Ответить
Після застосованні ****** яжерного озброєння їх стане набагато більше.
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09.10.2022 20:00 Ответить
не морочьте людям головы, никто нас в ближайшее дисятилетие в нато не возьмет и потом тоже
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09.10.2022 20:35 Ответить
Я с вами полностью согласен,есть ряд стран,проросийских ориентаций,которые никогда не пустят Украину в НАТО.
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09.10.2022 21:08 Ответить
Валера ПНХ к *****
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09.10.2022 21:05 Ответить
А ПДЧ Пороха підтримувало 20+ держав...
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09.10.2022 21:56 Ответить
 
 