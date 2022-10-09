Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас поддерживают 11 стран, - Чернев

Страны Балтии и Польша также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО.

Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас четко поддерживают 11 стран. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я абсолютно уверен, что все 30 (стран-членов НАТО – УНИАН) будет, но будет не завтра. На сегодня есть 11 стран, которые четко высказались, что они поддерживают нас без ПДЧ (План действий по членству в НАТО), то есть по ускоренной процедуре вступление в Альянс. Некоторые страны сказали, что в принципе поддерживают, но не сейчас, ну и многие страны пока не высказались", - сказал Чернев.

Он отметил, что сейчас проводится работа с другими странами. В частности, партнеры Украины - страны Балтии, Польша - также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО именно без ПДЧ.

"Будем откровенными - многие страны, говоря о том, что нам нужны реформы, на самом деле не хотели нашего продвижения в НАТО, потому что боялись провоцировать РФ, не хотели с ними ухудшать экономические, энергетические связи. Сейчас этого нет. В частности, и Германия избавляется от энергетической зависимости от РФ... Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим еще больше "да" для Украины", - сказал Чернев.

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