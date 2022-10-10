Внаслідок ракетних обстрілів на Київщині 1 людина загинула, 10 постраждали, - ОВА

Понад п’ять годин тривала повітряна тривога в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

"Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула", - зазначає очільник регіону.

Він також інформує, що на Київщині будуть планові вимкнення електропостачання.

"Про що будемо попереджати заздалегідь. Наразі готується графік вимкнень. На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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