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Новини Війна
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Внаслідок ракетних обстрілів на Київщині 1 людина загинула, 10 постраждали, - ОВА

ракета

Понад п’ять годин тривала повітряна тривога в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

"Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула", - зазначає очільник регіону.

Він також інформує, що на Київщині будуть планові вимкнення електропостачання.

"Про що будемо попереджати заздалегідь. Наразі готується графік вимкнень. На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві та Київській області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, - КМДА

Автор: 

Київська область (4001) Кулеба Олексій (178)


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Кто в курсе, где по области был обстрел?
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10.10.2022 16:38 Відповісти
Це все результат саботажу ракетної програми. Куйлостан може до безкінечності обстрілювати, допоки український уряд, а не обрізані саботажники, почне екстериторіальне виробництво дальнобійних ракет і наносити удари по куйлостану.
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10.10.2022 20:33 Відповісти
 
 