Внаслідок ракетних обстрілів на Київщині 1 людина загинула, 10 постраждали, - ОВА
Понад п’ять годин тривала повітряна тривога в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.
"Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула", - зазначає очільник регіону.
Він також інформує, що на Київщині будуть планові вимкнення електропостачання.
"Про що будемо попереджати заздалегідь. Наразі готується графік вимкнень. На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
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