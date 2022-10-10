У Міноборони Білорусі заявили, що "не збираються воювати" з Україною, якщо їх не "провокуватимуть"
Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін зробив окрему заяву, у якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", аби уникнути війни.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) занепокоїлися сьогодні тим, що з боку збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про триваючі вкидання інформації про нібито підготовку нападу з нашого боку. У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас - ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильних кроків, значить, війни не буде", - заявив Хрєнін.
За словами Хрєніна, збройні сили Білорусі налаштовані лише на оборону країни. Він пригрозив "швидкою та жорсткою" відповіддю у разі "провокацій".
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S kotorymi vmeste i nemeckix rycarej i moskalej v prošlom bili. BydloruZZija. Kakaja vona naxfren Rusj...
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«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
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«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
скажемо, сьогодні в України один полк ім. Калиновського, а завтра знівідкіля з'явиться двадцять полків - і всі імені Калиновського.
визвольна війна литвинів за демократію, а #настамнєт.