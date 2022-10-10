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Новини Війна
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У Міноборони Білорусі заявили, що "не збираються воювати" з Україною, якщо їх не "провокуватимуть"

хрєнін

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін зробив окрему заяву, у якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", аби уникнути війни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) занепокоїлися сьогодні тим, що з боку збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про триваючі вкидання інформації про нібито підготовку нападу з нашого боку. У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас - ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильних кроків, значить, війни не буде", - заявив Хрєнін.

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За словами Хрєніна, збройні сили Білорусі налаштовані лише на оборону країни. Він пригрозив "швидкою та жорсткою" відповіддю у разі "провокацій".

Автор: 

Білорусь (7922)


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Топ коментарі
+57
именно такие слова лавров, и прочие кремляди говорили перед нападением на Украину в феврале 2022. ну что ж, чему быть, того не миновать. надеемся на усиленную помощь США и союзников, в таком случае
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10.10.2022 18:09
+43
Провокація буде з боку кацапів…
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10.10.2022 18:09
+42
це як не провокувати ?
щоб Польща не бстрілювала мінськ з території України?
типа як рашка стріляє з білорусі ?
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10.10.2022 18:10
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Нічого, нічого дійде щей до вас справа.
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10.10.2022 19:05 Відповісти
тов Хрєнін готуйся, що отрумаєш в дупу не хрін, а кіл
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10.10.2022 19:08 Відповісти
Ця совкодрочна ***** гірша за ******** кацапів.
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10.10.2022 19:13 Відповісти
ще не час. ПОТРІБНІ справждні патріоти Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх). І тоді НІ РАШКА, НІ бєлоруссь НІ будь ХТО і НІ КОЛИ... ПОТРІБНІ справждні патріоти
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10.10.2022 19:21 Відповісти
************ ******** ніхто не повірить
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10.10.2022 19:32 Відповісти
Ку@ва Лука ще відповість і за Павла Гриба, якого було захоплено в Білорусії та вивезено у Мордор на судилище......і за дозвіл , наданий оркам на окупацію Україну зі сторони Білорусії ... Все пам'ятаємо....Нехай трошки почекає.... і згадає, як скінчив своє життя Іуда....
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10.10.2022 19:37 Відповісти
та пішов цей хрєнін нах#р!
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10.10.2022 19:43 Відповісти
Бульбовий довбойоб
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10.10.2022 19:45 Відповісти
Навіть не варто слухати - за них усе вирішить #уйло: що накаже, те і зроблять.
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10.10.2022 19:46 Відповісти
Ну ти ніби то генерал, а такий тупий! Сам віриш в те що говориш? Зайдете на НАШУ ЗЕМЛЮ, здохнете як свинорилі кацапи! Зубами вас, падли продажні, будемо гризти! Нех*й шастать! Читав на кордоні?
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10.10.2022 19:48 Відповісти
они уже воюют, и ничем не отличаются от воюющих кацапов
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10.10.2022 19:53 Відповісти
tiažko smotretj, kak oskotinilisj za paru soten let naši liudi rusiči-litviny...
S kotorymi vmeste i nemeckix rycarej i moskalej v prošlom bili. BydloruZZija. Kakaja vona naxfren Rusj...
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10.10.2022 23:23 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/e38ee410-e280-4215-b2ff-570083754a5e-1024x574.jpeg

«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/cbc9fa83-ad5a-435c-b8d1-d33d4e8ab2e4-1024x579.jpeg

«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
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10.10.2022 20:05 Відповісти
Не получится у шлюхи целкой казаться.
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10.10.2022 20:11 Відповісти
"мо" Белоруссии, упакуйте свинособак, можно и не в пакеты, а в пакетики, отправьте на свинособакостан с предупреждением и от "Украины" не будет ни каких провокаций! Таракан3%, не корчи из себя лаврошадь!
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10.10.2022 20:19 Відповісти
Faktitsheski Blednyje Bulboobraznyje Moskali uzhe vojujut vmete s H`Lo protiv Ukraini. Takije vyskazanija mogut byt indikatsijami o podgotovke k vtorzheniju. Severny front dlja Ukraini stanovitsja realnostju jesli Luka zdajotsja moskaljam ili jego elliminirujut i stavjat boleje mjagkogo kollaboranta dlja moskovii.
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10.10.2022 20:25 Відповісти
А ракети з вашої території провокацією не вважаються?
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10.10.2022 20:29 Відповісти
А ми не будемо провокувати. Якщо залетить кілька снарядів, то знайте, драніки, це просто трофейна росіянська САУ з нашої території сама шмальнула, а ми не винуваті. Вона сама. Всі претензії до москалів.
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10.10.2022 20:30 Відповісти
А Бульбаны не бояться что тогда у ВСУ появиться право зайти на их территорию.
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10.10.2022 20:35 Відповісти
Вони розраховують на ядєрноє аружиє расєї, саюзная дяржава як не круті, шо задарма смокчуть вже майже тридцять гадкоу...
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10.10.2022 21:01 Відповісти
Йди на расєйський хер хрєнін зі своїми провокаціями, ще одна друга армія світу...
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10.10.2022 20:56 Відповісти
... а непогано було б контрударити по Бєларусі ...

скажемо, сьогодні в України один полк ім. Калиновського, а завтра знівідкіля з'явиться двадцять полків - і всі імені Калиновського.

визвольна війна литвинів за демократію, а #настамнєт.
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10.10.2022 21:03 Відповісти
Саня, кожен має займатись своєю справою, тим що краще у нього виходить!

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10.10.2022 21:08 Відповісти
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10.10.2022 21:32 Відповісти
Грають на два фронти тим, що каzzям надали свої території, і напередодні отримали черговий кредит від них у мільярди...Нам же, ллють у вуха заїжену мантру в стилі х%йла " ви первіє напалi або Нато за вас" прикриваючи факти запуску ракет.
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10.10.2022 21:42 Відповісти
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