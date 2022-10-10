На G7 Україна ініціюватиме визнання Росії країною-спонсором тероризму, - Данілов

Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, що Україна вимагатиме від лідерів G7 під час зустрічі, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно G7 я можу сказати, що РФ вже неодноразово доводила, що є безпосередньо країною-терористом. Я б дуже хотів, щоб врешті-решт наші партнери припинили це спостерігання - чи треба, чи не треба голосувати, що країна є спонсором тероризму, але я вважаю, що ця країна – терорист. І щоб це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їх парламентах вже як доведений факт. Чи вийде у нас, чи не вийде – я не можу сказати, але якщо ми не стукаємо, то нам ніхто не буде відкривати", - зазначив Данілов.

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Він звернув увагу, що всі ініціативи Президента з 24 лютого дуже змінили ставлення керівництва багатьох країн до України.

Данілов також висловив надію, що не лише США ухвалять рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму, а й інші європейські країни.