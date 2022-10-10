На G7 Україна ініціюватиме визнання Росії країною-спонсором тероризму, - Данілов
Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, що Україна вимагатиме від лідерів G7 під час зустрічі, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Стосовно G7 я можу сказати, що РФ вже неодноразово доводила, що є безпосередньо країною-терористом. Я б дуже хотів, щоб врешті-решт наші партнери припинили це спостерігання - чи треба, чи не треба голосувати, що країна є спонсором тероризму, але я вважаю, що ця країна – терорист. І щоб це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їх парламентах вже як доведений факт. Чи вийде у нас, чи не вийде – я не можу сказати, але якщо ми не стукаємо, то нам ніхто не буде відкривати", - зазначив Данілов.
Він звернув увагу, що всі ініціативи Президента з 24 лютого дуже змінили ставлення керівництва багатьох країн до України.
Данілов також висловив надію, що не лише США ухвалять рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму, а й інші європейські країни.
Будь ласка, зачекайте...
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Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij
Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
Ти ж на Радіо Свобода сказав, що ви до цього нападу касапів готувалися ще з 2020року! Чого доли ракетам долетіти?
Як так може бути, що вам асвальту не іистачило? Ви ж ***, майже весь бітум в бульбопюренра викачали, всі отвали шлаку на Криворізькому ГОКу вигребли!
І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
Росія - є КРАЇНА ТЕРОРИСТ!!! І ніяких спонсоров…