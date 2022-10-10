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На G7 Україна ініціюватиме визнання Росії країною-спонсором тероризму, - Данілов

сімка

Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, що Україна вимагатиме від лідерів G7 під час зустрічі, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно G7 я можу сказати, що РФ вже неодноразово доводила, що є безпосередньо країною-терористом. Я б дуже хотів, щоб врешті-решт наші партнери припинили це спостерігання - чи треба, чи не треба голосувати, що країна є спонсором тероризму, але я вважаю, що ця країна – терорист. І щоб це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їх парламентах вже як доведений факт. Чи вийде у нас, чи не вийде – я не можу сказати, але якщо ми не стукаємо, то нам ніхто не буде відкривати", - зазначив Данілов.

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Він звернув увагу, що всі ініціативи Президента з 24 лютого дуже змінили ставлення керівництва багатьох країн до України.

Данілов також висловив надію, що не лише США ухвалять рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму, а й інші європейські країни.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Данілов (1259)


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Топ коментарі
+25


Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij

Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
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10.10.2022 20:55
+12
Задовбали дебіли. ТЕРОРИСТОМ, а не спонсором. Державою терористом. А всіх росіян спонсорами тероризму і терористами. Тільки так.
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10.10.2022 21:08
+11
це дуже добре, але перше питання, яке почуємо відповідь - а Україна зробила такий самий крок?...
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10.10.2022 20:53
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Хтось підскаже, ВР вже це зробила?
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10.10.2022 20:53 Відповісти
здається, місяць тому внесли в Раду Проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму... але ж це проект... і не конкретно про мокшандію... https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40380
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10.10.2022 21:08 Відповісти
це дуже добре, але перше питання, яке почуємо відповідь - а Україна зробила такий самий крок?...
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10.10.2022 20:53 Відповісти


Отец Иштвана и Гаврилы@DudkevicSergij

Дорогое НАТО! А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории. Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
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10.10.2022 20:55 Відповісти
перзидент болот мацковии и вся шайка должны предстать в Гвагском военном Трибунале...Обьявить военными преступниками должен их обьвить Народ Ukrainy
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10.10.2022 21:00 Відповісти
Та нахріна ці дефініції, стурбованність... ЗБРОЯ, ЗБРОЯ, ЗБРОЯ!!! ДАЛЕКОБІЙНА, ППО,- ось що треба вимагати!!!
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10.10.2022 21:02 Відповісти
ти плутаєш дефініції і повноваження різних організацій та окремих країн
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10.10.2022 21:07 Відповісти
если и сейчас начнут выражать озабоченность то запад просто боиться *****. вернее его яо.
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10.10.2022 21:05 Відповісти
Який ще спонсор??? Якщо вона і є терористом??? Кого вона спонсорує? Що за маячня???
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10.10.2022 21:06 Відповісти
Це юридичне поняття. По логіці РФ спонсорує свою армію через податки свого населення, тому всі мешканці є співучасниками військових злочинів, а не тільки влада
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10.10.2022 21:10 Відповісти
немає такого юридичного поняття
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10.10.2022 21:18 Відповісти
да.для того что бы рф признать спонсором терроризма нужно признать лднр террористами,а этого даже не сделала зекоманда-то чего мы хотим от других?
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10.10.2022 21:11 Відповісти
Задовбали дебіли. ТЕРОРИСТОМ, а не спонсором. Державою терористом. А всіх росіян спонсорами тероризму і терористами. Тільки так.
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10.10.2022 21:08 Відповісти
Большенству там или сцыкотно или похер,к сожалению.
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10.10.2022 21:09 Відповісти
Данілов!
Ти ж на Радіо Свобода сказав, що ви до цього нападу касапів готувалися ще з 2020року! Чого доли ракетам долетіти?
Як так може бути, що вам асвальту не іистачило? Ви ж ***, майже весь бітум в бульбопюренра викачали, всі отвали шлаку на Криворізькому ГОКу вигребли!
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10.10.2022 21:10 Відповісти
Коли терориста називають спонсором тероризму, то починається планетарний ржач.
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10.10.2022 21:11 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
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10.10.2022 21:13 Відповісти
парасю треба вже визнавати країною терористом...переросли вони спонсорство
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10.10.2022 21:17 Відповісти
Да, і перекладіть їм дописи простих разіян, яких вважають кращими за хутіна.
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10.10.2022 21:20 Відповісти
.
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10.10.2022 21:24 Відповісти
Визнавайте РФ країною терористом, а всіх решта у світі хто купує її нафту, газ, пальне, тощо... спонсорами терористів... інакше це все пусті слова, про притягнення до відповідальності....
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10.10.2022 21:24 Відповісти
Очканут ссыкливые сытые овцы.
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10.10.2022 22:41 Відповісти
Ну может Британия признает, там есть яйца.
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10.10.2022 22:42 Відповісти
І ще чіпсоляндію до купи з уйлом і його уйлятами з підорленду... Дякую...
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10.10.2022 22:49 Відповісти
А чому спонсором тероризму?

Росія - є КРАЇНА ТЕРОРИСТ!!! І ніяких спонсоров…
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11.10.2022 07:21 Відповісти
Ну якщо вже так - тільки спонсор! То хто ж тоді терорист?
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11.10.2022 09:34 Відповісти
Ну да, ну да....Це після того, як Данілов пояснить 90млрд на дороги в бюджеті під час війни, а не на ППО. Ось тоді і від інших шось вимагай. Цинічні уроди
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11.10.2022 09:35 Відповісти
давно пора
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11.10.2022 11:36 Відповісти
 
 