Російські хакери атакували понад десять найбільших аеропортів США, - ABC News
Низка найбільших аеропортів США 10 жовтня зазнали кібератак. Зловмисник знаходився на території Російської Федерації.
Про це ABC News повідомив американський високопосадовець, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, атаки призвели до цілеспрямованого "відмови в публічному доступі" до загальнодоступних вебдоменів, які повідомляють про час очікування в аеропортах і завантаженості.
Більше десятка вебсайтів аеропортів постраждали від атаки, повідомив глава відділу аналізу розвідданих у фірмі з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст. Цей тип атаки перевантажує сайти, захаращуючи їх штучними користувачами.
За словами Халтквіста, за атакою, стоїть "Killnet", проросійська хакерська група та додав, що у нього немає ніяких доказів того, що російський уряд був причетним до керівництва атакою.
Група "Killnet" була активна з початку війни в Україні, націлюючись на українських союзників і нещодавно взяла на себе відповідальність за атаки на урядові вебсайтів в США, повідомляє ABC News.
Від атаки постраждали аеропорти міст Де-Мойн, Лос-Анджелеса та Чикаго, Атланти, а також аеропорт "Ла-Гуардія", розташований у північній частині Нью-Йорка.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.
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https://ukrainian_explanatory.academic.ru/56532/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
захаращувати = засирати 🤔
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&stype=0 Толкование Перевод
https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/
1заваливать
завалить (засыпать, приваливать чем) завалювати, завалити, закидати, закидати, привалювати, привалити кого, що чим; (загромождать) завалювати, завалити, закидати, закидати, захаращувати, захарастити що чим. [Молодицю в глинищі завалило глиною (Харківщ.). Комору повнісінько завалили мішками з зерном. Ой, не ходи, козаченьку, низом: закидано доріженьку хмизом (Пісня). Старий колодязь привалили кам'яною плитою. Захарастили хату всяким мотлохом]. -лить связками хвороста (топь) - затарасувати (грузьке болото). Дорогу -лило снегом - шлях закидало снігом. -вать работой кого - навалювати роботи на кого. -лило грудь - заклало груди. -лило желудок - забився (захарастився) шлунок. Заваленный - завалений, закиданий, привалений, захаращений; затарасований. Я -лен работой - у мене роботи (діла) повно; (шутл.) діла-діла - аж голова біла (Номис).
На промислових об'єктах - заводах, компресорних станціях, свердловинах - повно промислових ПЛК виробництва Siemens, Allen Bradley, ******* Contact. І всюди є SCADA. Невже вони абсолютно захищені?