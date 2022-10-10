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Новини
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Російські хакери атакували понад десять найбільших аеропортів США, - ABC News

сша,аеропорт,лос-анжелес

Низка найбільших аеропортів США 10 жовтня зазнали кібератак. Зловмисник знаходився на території Російської Федерації.

Про це ABC News повідомив американський високопосадовець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки призвели до цілеспрямованого "відмови в публічному доступі" до загальнодоступних вебдоменів, які повідомляють про час очікування в аеропортах і завантаженості.

Більше десятка вебсайтів аеропортів постраждали від атаки, повідомив глава відділу аналізу розвідданих у фірмі з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст. Цей тип атаки перевантажує сайти, захаращуючи їх штучними користувачами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери ФСБ потужно атакували Україну за пів року до повномасштабного вторгнення, - Федоров

За словами Халтквіста, за атакою, стоїть "Killnet", проросійська хакерська група та додав, що у нього немає ніяких доказів того, що російський уряд був причетним до керівництва атакою.

Група "Killnet" була активна з початку війни в Україні, націлюючись на українських союзників і нещодавно взяла на себе відповідальність за атаки на урядові вебсайтів в США, повідомляє ABC News.

Від атаки постраждали аеропорти міст Де-Мойн, Лос-Анджелеса та Чикаго, Атланти, а також аеропорт "Ла-Гуардія", розташований у північній частині Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (64871) США (22417) хакер (1345) кібератака (395)


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Топ коментарі
+25
Кацапи можуть тільки насрать під дверима, на більше вони не здатні.
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10.10.2022 23:51
+17
Россия главная террористическая страна мира!
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10.10.2022 23:52
+13
Будьте обережні. Щоб в жодному разі не викликати своєю реакцією ескалації. Терориста треба поважати
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10.10.2022 23:56
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Кацапи можуть тільки насрать під дверима, на більше вони не здатні.
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10.10.2022 23:51 Відповісти
Россия главная террористическая страна мира!
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10.10.2022 23:52 Відповісти
Кто-то может перевести слово "захаращуючи"? Перший раз таке слово бачу.
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10.10.2022 23:52 Відповісти
https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
Смотри синонимы внизу
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10.10.2022 23:55 Відповісти
Захарастити - завалити всякою всячиною.
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10.10.2022 23:56 Відповісти
Засоряющий
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10.10.2022 23:56 Відповісти
захламлять, заваливать (проход, территорию)
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10.10.2022 23:56 Відповісти
...еще тут:
https://ukrainian_explanatory.academic.ru/56532/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
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10.10.2022 23:57 Відповісти
Захламляя, загромождая
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10.10.2022 23:57 Відповісти
напевно це перенавантаження
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10.10.2022 23:58 Відповісти
это как foul
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11.10.2022 00:00 Відповісти
clutter- ЗАХАРА́ЩУВАТИ, ЗАХАРА́СТИ́ТИ, Ставлячи, кладучи що-небудь у великій кількості, безладно, заповнювати все місце, весь простір. Щось таке
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11.10.2022 00:00 Відповісти
Саме так , добабавив би запущувати запустити «залишити без догляду»
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11.10.2022 00:06 Відповісти
у контексті кацапів:
захаращувати = засирати 🤔
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11.10.2022 00:00 Відповісти
...оце саме воно, і не потрібно більше ніяких синонімів...
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11.10.2022 05:04 Відповісти
Захламлять.
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11.10.2022 00:01 Відповісти
Воно просто рідко вживається
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11.10.2022 00:03 Відповісти
На Черкащині н
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11.10.2022 00:09 Відповісти
Може де як, я його принаймні років 10 не зустрічала і не чула ніде.
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11.10.2022 00:24 Відповісти
Писи: може не потрапляла в захаращені місця
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11.10.2022 00:25 Відповісти
Вони і вАнглії є з синонімом Overgrown )
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11.10.2022 00:30 Відповісти
Я англійської не знаю, тимчасово тут, біженка з України.
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11.10.2022 00:33 Відповісти
Глянь з вікна на задні двори , якщо там все запущене бур'янами та дикими (саморостками) кущами та деревами це - overgrown backyard
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11.10.2022 00:40 Відповісти
Якщо в Англії, то частіше кажуть garden. Backyard - то більш американське, і ірландське
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11.10.2022 00:55 Відповісти
Є таке, якраз у сусідів з другого поверху добре все видно. Сусідка старенька бабуся, а діти навідуються хоч і частенько, але мабуть нема часу наводити порядок в саду.
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11.10.2022 01:28 Відповісти
Саме так, на Уманщині точно слово часто можна почути в розмові.
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11.10.2022 09:03 Відповісти
захаращувати

https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&stype=0 Толкование Перевод
https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/ https://translate.academic.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/ru/xx/

1заваливать

завалить (засыпать, приваливать чем) завалювати, завалити, закидати, закидати, привалювати, привалити кого, що чим; (загромождать) завалювати, завалити, закидати, закидати, захаращувати, захарастити що чим. [Молодицю в глинищі завалило глиною (Харківщ.). Комору повнісінько завалили мішками з зерном. Ой, не ходи, козаченьку, низом: закидано доріженьку хмизом (Пісня). Старий колодязь привалили кам'яною плитою. Захарастили хату всяким мотлохом]. -лить связками хвороста (топь) - затарасувати (грузьке болото). Дорогу -лило снегом - шлях закидало снігом. -вать работой кого - навалювати роботи на кого. -лило грудь - заклало груди. -лило желудок - забився (захарастився) шлунок. Заваленный - завалений, закиданий, привалений, захаращений; затарасований. Я -лен работой - у мене роботи (діла) повно; (шутл.) діла-діла - аж голова біла (Номис).
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11.10.2022 00:36 Відповісти
Захламлять
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11.10.2022 02:00 Відповісти
"захламлять"
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11.10.2022 02:12 Відповісти
Ще тут кацапи не обсиралися.
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10.10.2022 23:55 Відповісти
DDOS что ли?
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10.10.2022 23:56 Відповісти
Будьте обережні. Щоб в жодному разі не викликати своєю реакцією ескалації. Терориста треба поважати
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10.10.2022 23:56 Відповісти
Обслуговувати й догоджати. Недюдів годувати жертвоприношеннями
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11.10.2022 01:56 Відповісти
Якщо ви забули про існування кацапів, то вони вам нагадають....
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11.10.2022 00:02 Відповісти
Что там скажет Маск? Наверное нужно отдать Аляску кацапоидам чтобы небылавайны?
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11.10.2022 00:09 Відповісти
США уже вроде как раз заплатили хакерам кругленькую сумму, взломавшим енергетические обьекты. Вот теперь имеют результат.
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11.10.2022 00:20 Відповісти
На додачу інтернет,аеропорти,країни,а самім в саванах рухатися до кладовища
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11.10.2022 01:54 Відповісти
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11.10.2022 00:24 Відповісти
Без західних технологій та обладнання само поняття "кацапський хакер"-фантастика.Поверніть їм рахівницю для фіксаціі трудоднів.....
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11.10.2022 00:28 Відповісти
Як варіант- ізольований тонель, для інтернет кацапів. Або знищення,абт - цілковита ізоляція
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11.10.2022 01:53 Відповісти
Якщо США це влаштовує? Якщо їм невистачає кацапів,то, хто лікар??
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11.10.2022 01:51 Відповісти
Ну і... вчергове обітруться?
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11.10.2022 05:07 Відповісти
у нього немає ніяких доказів...
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11.10.2022 05:38 Відповісти
Головне, в першу чергу повідомити, що немає "ніяких доказів того, що російський уряд був причетним до керівництва атакою"! Бо не дай Бог розсердити расєюшку! Ні-ні, цього ніяк не можна допустити!
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11.10.2022 07:42 Відповісти
Може час вже завдати удару у відповідь?
На промислових об'єктах - заводах, компресорних станціях, свердловинах - повно промислових ПЛК виробництва Siemens, Allen Bradley, ******* Contact. І всюди є SCADA. Невже вони абсолютно захищені?
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11.10.2022 08:48 Відповісти
 
 