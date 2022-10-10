Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня, - Остін
У середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль із планування.
Перебуваючи в Брюсселі, до міністра оборони США Остіна приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі для проведення особистого засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня. Це буде шосте засідання у форматі "Рамштайн" і четверта очна сесія з моменту формування міжнародної групи в квітні.
"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу війну Росії в Україні та продовження тісної координації для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", – йдеться у повідомленні.
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Кажуть, що для Абрамсів теж не існує виробництва нових корпусів - у роботу беруться старі, зі складських запасів.
Ще один цікавий момент - активне виробництво гаубиць BAE Systems М777 теж відсутня на даний момент. І лише в жовтні (!) англійський підрозділ компанії звернувся до американського з метою налагодження повторного вируска, та пошуку постачальників титану і деяких комплектуючих, у зв'язку з інтересом до цієї гаубиці з боку деяких центрально та східноєвропейських країн.
Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв, тоді як згідно зі зі стандартами НАТО запасів *********** має вистачити щонайменше на 30 (!) днів.
Такі справи ...
А запасів агентів ФСБ та зрадників в Україні на скільки років ?
Тож за запас *********** у бундесвера не треба турбуватись.
"Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв",то у рашки- запасів на 1 день.
Активних боїв з НАТО (САМА Німеччина окремо воювати не буде).
"Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв"-фраза НІ ПРО щО.
БО ВІЙНА РАШКИ З НАТО БУДЕ У ПОВІТРІ.
дуже коротка.
The US will provide Ukraine with modern air defense means - White House
в его рамках состоится форум "Центральная Азия - Россия", в котором ключевой фигурой будет Путин
Украина и Молдова отказались от участия
ну ви і конь, шановний...
дискутувати з кремлєботом.
,ПНХ!
Ердоган мирити буде?