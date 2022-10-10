Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня, - Остін

У середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль із планування.

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Перебуваючи в Брюсселі, до міністра оборони США Остіна приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі для проведення особистого засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня. Це буде шосте засідання у форматі "Рамштайн" і четверта очна сесія з моменту формування міжнародної групи в квітні.

"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу війну Росії в Україні та продовження тісної координації для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", – йдеться у повідомленні.

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