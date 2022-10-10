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Новини
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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня, - Остін

остін,ллойд

У середу, 12 жовтня, в Брюсселі відбудеться запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Відкривати її буде міністр оборони США Ллойд Остін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Це буде перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені. Міністри обговорять реалізацію рішень, схвалених у Мадриді, і нададуть вказівки для майбутніх зусиль із планування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков обговорив з міністром оборони США майбутній "Рамштайн-6"

Перебуваючи в Брюсселі, до міністра оборони США Остіна приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі для проведення особистого засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня. Це буде шосте засідання у форматі "Рамштайн" і четверта очна сесія з моменту формування міжнародної групи в квітні.

"Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу війну Росії в Україні та продовження тісної координації для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков зустрівся з Остіном та генералом США Міллі перед засіданням у форматі "Рамштайн"

Автор: 

НАТО (6395) допомога (8280) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+4
таджикистан - кыргызстан (пограничные конфликты), армения - азербайджан (вялотекущая пермаментная война) ... палестина (что за страна такая?) ... остановите поезд, здравый смысл сходит ...
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11.10.2022 00:22
+4
греки такие мутные - у них что-то требовать как козла доить..
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11.10.2022 00:29
+2
Biden is a legend! After Ronald Reagan, the greatest fighter of the Soviet heritage, Putin's Russia! Joe Biden is a knight fighting against terrorist Russia, undemocratic and one big gulag!
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11.10.2022 00:03
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Єдиний завод з виробництва танкових корпусів у Європі знаходиться у Греції(!), де виробляються корпуси для другого Леопарда.

Кажуть, що для Абрамсів теж не існує виробництва нових корпусів - у роботу беруться старі, зі складських запасів.

Ще один цікавий момент - активне виробництво гаубиць BAE Systems М777 теж відсутня на даний момент. І лише в жовтні (!) англійський підрозділ компанії звернувся до американського з метою налагодження повторного вируска, та пошуку постачальників титану і деяких комплектуючих, у зв'язку з інтересом до цієї гаубиці з боку деяких центрально та східноєвропейських країн.

Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв, тоді як згідно зі зі стандартами НАТО запасів *********** має вистачити щонайменше на 30 (!) днів.

Такі справи ...
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10.10.2022 23:54 Відповісти
И в попу тот бундесвер, у амеров огромные количества бмп и танков на хранении
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11.10.2022 00:00 Відповісти
только у одной Греции на вооружении первых леопардов полтысячи. И это не считая вторых. Если конешно Реджепович гарантирует, что он хотя бы последующие пять лет не будет нападать на Грецию,то греки вполне бы могли нам отсыпать первых на пять, а то даже и на семь танковых дивизионов.
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11.10.2022 00:11 Відповісти
греки такие мутные - у них что-то требовать как козла доить..
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11.10.2022 00:29 Відповісти
США нададуть Україні ******* засоби ППО, - Білий дім
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11.10.2022 00:28 Відповісти
Запасів агентів ФСБ у Німеччині - на 2 години активної роботи німецьких спецслужб.
А запасів агентів ФСБ та зрадників в Україні на скільки років ?
Тож за запас *********** у бундесвера не треба турбуватись.
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11.10.2022 00:04 Відповісти
кожен третій німець - агент ФСБ ... було б і більше, але кожен другий - турок
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11.10.2022 00:07 Відповісти
хай путін так думає, не буду його розчаровівати у нього й так з головою погано
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11.10.2022 00:24 Відповісти
ЯКЩО
"Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв",то у рашки- запасів на 1 день.

Активних боїв з НАТО (САМА Німеччина окремо воювати не буде).

"Запасів *********** у бундесвері - максимум на 2 дні активних боїв"-фраза НІ ПРО щО.

БО ВІЙНА РАШКИ З НАТО БУДЕ У ПОВІТРІ.

дуже коротка.
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11.10.2022 09:47 Відповісти
Biden is a legend! After Ronald Reagan, the greatest fighter of the Soviet heritage, Putin's Russia! Joe Biden is a knight fighting against terrorist Russia, undemocratic and one big gulag!
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11.10.2022 00:03 Відповісти
endeed
The US will provide Ukraine with modern air defense means - White House
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11.10.2022 00:31 Відповісти
в противовес саммиту цивилизованных стран в Казахстане 13-14 октября пройдет саммит тоталитарных стран с участием Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Туркменистана, России, Турции, Узбекистана

в его рамках состоится форум "Центральная Азия - Россия", в котором ключевой фигурой будет Путин

Украина и Молдова отказались от участия
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11.10.2022 00:13 Відповісти
таджикистан - кыргызстан (пограничные конфликты), армения - азербайджан (вялотекущая пермаментная война) ... палестина (что за страна такая?) ... остановите поезд, здравый смысл сходит ...
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11.10.2022 00:22 Відповісти
Цивілізовані країни самі створили умови для об'єднання тоталітарних країн.
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11.10.2022 00:40 Відповісти
Інакше кажучи, ана сама вінавата што ейо ізнасілавалі, нєчєво било адевать такую правацирующє кароткую йупку.
ну ви і конь, шановний...
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11.10.2022 06:31 Відповісти
Те, що ти там "інікше кажеш", опудало, мені все рівно
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11.10.2022 07:15 Відповісти
немає змісту..

дискутувати з кремлєботом.

,ПНХ!
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11.10.2022 09:54 Відповісти
саммит тоталитарных стран с участием Азербайджана, Армении

Ердоган мирити буде?
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11.10.2022 09:52 Відповісти
 
 