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Новини Війна
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Маск поговорив з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України, - ЗМІ

маск,путін

Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Про це пише Vice, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У своїй розсилці електронною поштою у вівторок Бреммер написав, що, за словами Маска, Путін у телефонній розмові висловив свою "готовність вести переговори", але тільки за умови, якщо Україна визнає анексію Криму та чотирьох своїх областей, а також погодиться на постійний нейтралітет.

Також російський президент нібито сказав Маску, що РФ утілить ці цілі "не зважаючи ні на що", зокрема з можливим використанням ядерної зброї, якщо Україна вторгнеться в Крим. Маск сказав Бреммеру, що "необхідно зробити все, щоб уникнути цього результату".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

Крім того, в розмові з керівником Eurasia Group засновник Tesla нібито сказав, що відмовив Україні в активації супутникового інтернету Starlink на території окупованого півострова.

Нагадаємо, що минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія нібито однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.

Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".

Автор: 

пропаганда (2795) путін (23750) Ілон Маск (633)


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Топ коментарі
+34
мечтай дальще курва,русню будут бить даже с одними саперными лопатками
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11.10.2022 20:07
+30
Фото з Запорiжжя надiйшлiть Маску-******.
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11.10.2022 20:06
+30
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11.10.2022 20:07
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Чисто с юридической стороны - США могут привлечь к ответственности Маска ?
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11.10.2022 20:36 Відповісти
На сьогоднi - нi.
Коли визнають росiю спонсором тероризма або терористом, тодi так.
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11.10.2022 20:40 Відповісти
***** явно поспішає.
Це добре.
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11.10.2022 20:37 Відповісти
А как же: "ЗЛО" должно быть наказано? а иначе беспредел... Илон...илон - ватник ты х@ров... Аляску не забудь вернуть... а то вам х@йло наваляет... Слава Украине...
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11.10.2022 20:40 Відповісти
ФБР розбереться. Це вже не наш клієнт.
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11.10.2022 20:41 Відповісти
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11.10.2022 20:42 Відповісти
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11.10.2022 21:04 Відповісти
От як ви любите підшучувати...
Якби постояли на рінгу та пропустили пару ударів....Людей оцінюємо не по словам,а по ділам.
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11.10.2022 21:28 Відповісти
Наприклад: зібрати всі зуби після мого удару могут не только лішь все, мало хто может єто сдєлать.
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11.10.2022 23:22 Відповісти
маска зассял, що його мільярди долярів згорять в ядєрній війні.
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11.10.2022 20:45 Відповісти
Не надо паники. Илон в последнее время просто решил оставить след в истории как политик-миротворец, а Путину такого лоха развести, как нефиг делать. 08.10.2022 такая новость: Миллиардер Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем - передать часть контроля Пекину. Может Илон много курит и пьет снотворного (а он пьет) и вообразил себя Буддой, решил всех кошек примирить с собаками, как Папа Римский. Но Папа заключил договор в Гаванне с Кириллом в 2016 году, а Маск в таком не замечен.
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11.10.2022 20:47 Відповісти
Член фсб торчит во рту этого чувака. К бабке не ходи.
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11.10.2022 20:48 Відповісти
навіть такі люди є ватніками
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11.10.2022 20:49 Відповісти
так щоб не боятись терориста -- треба його знищити.. Усаму ж знищили.. набридли його погрози...
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11.10.2022 20:49 Відповісти
Скорее всего фейк, он же отрицает это. Простая позиция республиканцев-популистов, у них такая методичка. Там в партии своей головой не думают, что им дает аналитический центр, то они послушно и выполняют. Кацапы свою руку, конечно, приложили. И первопричина в том, что они заработали слишком много денег на высоких ценах на энергоносители, а нам до сих пор не передали замороженные резервы кацапские, чтобы и мы могли покупать наших лоббистов. Иного выхода нет, мы обязаны вложить несколько миллиардов долларов в лоббистов американских, там коррупция по сути легализована на национальном уровне.
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11.10.2022 20:52 Відповісти
Маск пошёл ***** и всем розумным советую откажитесь от всей его продукциии
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11.10.2022 21:01 Відповісти
закачаем файл машина не заведётся придётся влететь в бабки намёк поняли мажоры *****
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11.10.2022 21:03 Відповісти
Коли Х..ло напало ми були у глибокому і постійному нейтралітеті!
Воно анексувало 4 області і далі хоче щоб ми були у постійному нейтралітеті, поки воно буде переварювати захоплене і готуватись до наступного нападу. А ми маємо чекати це у постійному глибокому нейтралітеті. От так Маск
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11.10.2022 21:03 Відповісти
Если к Маску в дом залезет сосед,трахнет его жену ******** всю его семью включая мелкого сына а потом скажет что 20% дома Маска теперь его навсегда --а соседи напротив будут говорить ну мы за мирное решение вопроса тут не все однозначно......что будет делать этот даун?Проведёт референдум?
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11.10.2022 21:06 Відповісти
Маск, - путинский шпион. Теперь это уже очевидно. Идет Илона вслед за русским кораблем!
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11.10.2022 21:08 Відповісти
Більше схоже, що Маска ху🙌ло "развьол как котят", а Маск виконав функцію "полєзного ідіота"
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11.10.2022 21:30 Відповісти
чтоб он сдох,************ **********!
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11.10.2022 22:01 Відповісти
Ну це було очевидно.

Інакше сам би він такий маразм взяти не мав звідки.

Все це робота психологів та агентів із рф. І це дуже зле що у нас немає відповідних структур.
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11.10.2022 23:36 Відповісти
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