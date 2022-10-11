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Новини Агресія Росії проти України
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Чехія віддасть Україні свою військову техніку. Натомість отримає нову з Німеччини

танк

Німецька компанія Rheinmetall уклала угода в рамках "кругового обміну" з Чехією на постачання танків Leopard та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У рамках програми обміну обладнанням "Ringtausch" уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку. Зараз це договірно погоджено в Празі між представниками обох країн і Rheinmetall", - йдеться в повідомлені. 

У рамках обміну на підтримку України Чехія отримує від Німеччини бойові та евакуаційні танки. Група озброєнь Rheinmetall постачає партнерам НАТО бойові танки Leopard 2A4 і броньовану евакуаційну машину Büffel ARV, як оголосила група. За інформацією Rheinmetall, Чехія передає Україні військову техніку в рамках обміну.

Угоду підписали у Празі 11 жовтня. На церемонії був присутній командувач сухопутних військ Чехії, директор з озброєння міноборони Німеччини та представник компанії Rheinmetall.  Угода передбачає не лише постачання техніки, а ще й боєприпасів, запасних частин та обладнання для ремонту. Перші одиниці техніки Чехія отримає вже у грудні 2022 року, а весь контракт планують закрити до кінця 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні 100 танків за круговою схемою, - міністр оборони Ламбрехт

Автор: 

Німеччина (7318) зброя (7435) танк (2058) Україна (5861) Чехія (1606) техніка (1820)


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Топ коментарі
+49
треба було свою державу,армію,економіку розбудовувати 30 років,а не сидіти,вибирати придурків у владу, ніхто би нас низькосортними не вважав би, та й ****** якщо б бачив ,що держава сильна,не полізло би навіть в Крим. А так з чого це інші мають переживати і робити все для українців коли дуже багато з них нічого не хотіли робити усі роки незалежності? Американців низькосортними чомусь ніхто ж не вважає? Вони за себе постояти то зможуть в разі чого,тому що про свої інтереси,економіку,армію і розвиток держави думали увесь час.
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11.10.2022 20:33
+25
Напрямую не говорят, но похоже это какое то количество танков. Скорее всего какая то модификация Т 72. У чехов военная техника всегда хорошего качества. Ждем!
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11.10.2022 20:27
+25
скажіть і за це спасибі, якби не допомога інших країн у нас крім освітлених доріг уже б давно нічого не було б - а цими дорогами їздили б кадировці з бурятами
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11.10.2022 20:31
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на безрыбье и рак рыба
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11.10.2022 20:23 Відповісти
Що за рак і КОЛИ?
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11.10.2022 20:26 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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11.10.2022 20:33 Відповісти
Може вони LT-38 передадуть ? Щоб не витрачатись на утилізацію?
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11.10.2022 20:38 Відповісти
Може. А може Acclamator-class, це вже як командування з потребами визначиться.
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11.10.2022 20:41 Відповісти
Чиє командування? Ви там наукової фантастики передивились?
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11.10.2022 21:04 Відповісти
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11.10.2022 21:05 Відповісти
Дякуємо! такий обмін нас також влаштовує.
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11.10.2022 20:25 Відповісти
дайте новую технику, быстрей война закончится
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11.10.2022 20:25 Відповісти
100%, нас рахують низькосортними
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11.10.2022 20:28 Відповісти
треба було свою державу,армію,економіку розбудовувати 30 років,а не сидіти,вибирати придурків у владу, ніхто би нас низькосортними не вважав би, та й ****** якщо б бачив ,що держава сильна,не полізло би навіть в Крим. А так з чого це інші мають переживати і робити все для українців коли дуже багато з них нічого не хотіли робити усі роки незалежності? Американців низькосортними чомусь ніхто ж не вважає? Вони за себе постояти то зможуть в разі чого,тому що про свої інтереси,економіку,армію і розвиток держави думали увесь час.
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11.10.2022 20:33 Відповісти
Ви праві, треба було вибирати, але завжди ми вибирали тих, що тільки свої кишені набивали і за державу не думали, бо завжди до влади у нас сунулось всяке г...
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11.10.2022 20:39 Відповісти
Чорновол ''сунувся'' в 1991, казали ''зек, зек!''
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11.10.2022 20:48 Відповісти
тоді був дуже великий вплив радянського союзу, а в Україні панувала компартія
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11.10.2022 20:51 Відповісти
ну так для чого тоді нарікати що нас вважають так би мовити "низькосортними", якщо у владіц більшість часу за нашу незалежність були відверто проросіїські корумповані політики яких вибирав народ України, не американці ж чи німці,чи австрадійці в тому винні
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11.10.2022 20:51 Відповісти
не нарікаю, а тільки констатую, бо дуже хочеться скоріше вигнати демона і перемогти, а для цього потрібно багато нової ******** зброї
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11.10.2022 20:56 Відповісти
американці не дорікали сталіну, а зробили справжній ленд-ліз та постачали озброєння десятками тисяч
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11.10.2022 20:40 Відповісти
Ну так і Зеленському ми не дорікаєм а постачаєм в товарній кількості надурняк, навіть без ленд-лізу.
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11.10.2022 20:45 Відповісти
краще з ленд-лізом, але те, що потрібно, в потрібной кількості
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11.10.2022 21:01 Відповісти
Ленд-ліз - це за гроші (хоча й потенційні і дуже відтерміновані.) А зараз - за бесплатно.
Ленд-ліз - це карт-бланш президента на випадок коли конгрес зав'язне у міжпартійній боротьбі і не прийме бюджет. Таке вже бувало за Обами, на півроку розтяглося.
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11.10.2022 21:07 Відповісти
ленд-ліз-це не за гроши
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11.10.2022 21:13 Відповісти
це-абсолютно free of charge
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11.10.2022 21:15 Відповісти
Поцікавтеся коли був виплачений борг по американському ленд-лізу СРСР у ДСВ.
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11.10.2022 21:16 Відповісти
срср залишив у себе купу американської техніки, а міг би віддати все, що залишилось після війни
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11.10.2022 21:19 Відповісти
А всі HIMARS ви теж збираєтесь віддати на другий день як ***** (або який пос-*****) капітулює?
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11.10.2022 21:24 Відповісти
чому ні?
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11.10.2022 21:50 Відповісти
невже після цього Україну атакуватиме угорщина чи котдівуар?
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11.10.2022 22:03 Відповісти
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11.10.2022 22:08 Відповісти
Хімарси нам передали не по ленд лізу
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11.10.2022 22:53 Відповісти
тоді Гітлер напав і окупував Європу, тепер расєя напала поки що тільки на Україну, коли він полізе в стрий світ,і він напряму стане ворогом НАТО тоді і буде ленд-ліз справжній,такий який був в роки другої світової
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11.10.2022 20:49 Відповісти
Кому буде той ленд-ліз? Він і поперся в Україну з надією окупувати, а потім погнати українців в перших рядах на Європу.
Ленд-ліз для срср розпочали 01.10.1941р.
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11.10.2022 21:08 Відповісти
Навіть за прикладом другої світової ясно за кого будуть йти реально воювати і кому будуть допомагати американці. Відповідь проста - за Європу,за Старий Світ, і допомагаючи ленд-лізом совку вони керувалися простим принципом -ворого мого ворога є моїм союзником,не більше,не менше. Нажаль зараз Україну США Європою скоріше за все не вважають. Ми не є членом Євросоюзу чи НАТО. Тому ось така і підтримка. Якщо б були, то мови не було б. ***** навіть на нас і не наважилось в такому випаду і напасти.
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11.10.2022 21:15 Відповісти
Зрозуміло, Америка підтримує розвиток та допомогу Демократіям по мередіанах, добре що хоч не за кольором шкіри.
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11.10.2022 21:27 Відповісти
Ну а ти що собі думав? Що амерканці то святі альтруїсти які заради когось там далеко за океаном будуть жертвувати собою? В цьому житті кожен сам за себе, це проста істина. Якщо ти про себе сам в цьому житті не потурбуєшся то ніхто цього не зробить, якщо ти там не інвалід чи сирота наприклад,а якщо ти нормальна людина,але сам просрав своє життя вибачте за слово ніхто тобі нічого не винен, образно говорячи
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11.10.2022 21:34 Відповісти
Це ви не читали коментарі до статей про черговий землетрус або ураган в Гаїті.
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11.10.2022 22:10 Відповісти
Після 100 років поневолення, репресій, геноциду, пропаганди, народ не вміє робити відповідальний вибір. Поки що.
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11.10.2022 20:47 Відповісти
придурки вибирають придурків, це закон природи суспільства і не потрібно прошлими соплями фейс мазати, живи теперішнім і майбутнім. думай як фашистську кацапію зараз перемогти... будуть вибори, буде новий екзамен на зрілість нації.
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11.10.2022 21:10 Відповісти
вангую: екзамен не здамо. Сподіваюсь що прийде український Піночет і викорінить все гівно. Якби ми не сподівались на краще, якби не пишались розумовими здібностями нації, лохторат візьме вгору. Тож, хоч про це зарано наразі казати, всі сподівання на "Піночета"
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11.10.2022 22:06 Відповісти
Піночет, позитивний герой, але для нашого суспільства малоймовірен. ми демократи по-природі.
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11.10.2022 22:38 Відповісти
до чого твій крик? що він змінить? Нічого! Це просто флуд, зважаючи на тему статті! Так само 30 років кричали і флудили політики яких ти наразі парафіном заливаєш.
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11.10.2022 22:03 Відповісти
Цей тренд що ми в усьому винуваті і ніхто нам не зобовязаний вже так набрид що далі нікуди. Ніхто нам не зобовязаний - ну тоді совку ніхто не був зобовязаний допомагати ленд-лізом ( тим більше допомагати країні яка була одним з ініціаторів другої світової ). А щодо того що ми 30 років нічого не робили - політичні і економічні системи заходу не зразу стали такими їм передували сотні років еволюції ( про Південну Корею і інші країни які змогли розбудувати економіку в короткий термін не згадую тому що їм допомагали так як нам ніхто не допомагав) , більша частина України перебувала ці сотні років коли західні країни розвивалися в болоті під владою кацапів.
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11.10.2022 22:43 Відповісти
хотя бы три последних)))
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12.10.2022 00:22 Відповісти
вважають
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11.10.2022 20:37 Відповісти
так
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11.10.2022 20:40 Відповісти
Вас, кацапів, таки так.
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11.10.2022 21:01 Відповісти
Техніка сама не воює. Потрібні навчені екіпажі.
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11.10.2022 20:28 Відповісти
Хаймерсы и пушки 777 за сколько освоили ?
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Дякуємо.

Але в мене складається така думка:
зараз постачання зброї Україні - наче недоношене дитя: воно є і живе, але йому потрібна допомога.

Сподіваюсь що те дитятко збройної допомоги Україні, яке народиться в строк, буде сильним, потужним і житиме довго!
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11.10.2022 20:25 Відповісти
"На Боже, що мені не гоже"- в Україні жорстока війна і потрібно нове озброєння, але нам віддають старе.
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11.10.2022 20:26 Відповісти
скажіть і за це спасибі, якби не допомога інших країн у нас крім освітлених доріг уже б давно нічого не було б - а цими дорогами їздили б кадировці з бурятами
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11.10.2022 20:31 Відповісти
я то скажу спасибі, але тут якесь приниження відчувається
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11.10.2022 20:34 Відповісти
у мене приниження з 2014 року коли стало зрозуміло що ми віддали свою ЯЗ навіть без преса - просто так.

І з того часу повзаємо навколішки перед іншими країнами випрошуючи хоч якусь зброю.

Звик вже ..
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11.10.2022 20:40 Відповісти
Януковоч- президент ядерної країни))))
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11.10.2022 21:43 Відповісти
а інши країни витримають навалу орків з мобілізованими українцями?
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11.10.2022 20:42 Відповісти
у деяких особин тут "вдячність" перекриває бажання посрати в коментах,лежачи на дивані,видати своє вміння читати Вікіпедію за базові знання.
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11.10.2022 21:56 Відповісти
Поправка - на тобі те що ти добре знаеш і з чим ти можеш вправитися вже зараз.
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11.10.2022 20:35 Відповісти
А могли би дати ще асфальту.
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11.10.2022 22:31 Відповісти
А шо передадут Чехи? Модернизированные Т-72?
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11.10.2022 20:26 Відповісти
T-72M4 CZ годы производства 2003-2006 год!!!Так что вполне сносная машина!!!Один минус их всего 30 шт(((Но тоже не плохо!
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11.10.2022 20:47 Відповісти
Якщо правильно пам'ятаю, мова йшла про 100танків, і там, здається,ще Греція буде задіяна.
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11.10.2022 20:53 Відповісти
92 на зберіганні ті 30 вони нам віддали ще 200 шт ббм та бмп
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11.10.2022 20:59 Відповісти
Була ж інфо на днях про 100танків за сприяння Німеччини. Я навіть здивований, що це настільки швидко втілюється. Безперечно розмова з Байденом пішла Шольцу на користь
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11.10.2022 20:49 Відповісти
для німців рік це гіпершвидко.
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11.10.2022 21:00 Відповісти
Напрямую не говорят, но похоже это какое то количество танков. Скорее всего какая то модификация Т 72. У чехов военная техника всегда хорошего качества. Ждем!
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11.10.2022 20:27 Відповісти
С Чешским оружием была любопытная история в 1947-49 годах в Израэле. Израэль тигда искал оружие везде, где можно и нельзя, и Чехи продали им то оружие, которое изготовляли для вермахта во время Второй Мировой. Израэльтяне были неприятно удивлены частыми отказами чешского стрелкового оружия, причем дефекты не обнаруживались при первичном осмотре. Оказалось, шо на заводах действовали различные чешские группы сопротивления, и в разных видах стрелковки разные детали изготавливались из субстандартных материалов с рассчетом на отказ после определенного количества выстрелов.
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11.10.2022 20:35 Відповісти
Слышал что чешские маузеры и пулеметы были высокого качества, даже при немцах. А все чешское сопротивление на военных заводах заканчивалось черными ленточками в знак не согласия.
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11.10.2022 21:09 Відповісти
Да!!!Я думаю чешские прапорщики аккумуляторы как рашиские с танков не снимают,для электроудочек))))
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11.10.2022 20:43 Відповісти
Тоесть у немчуры танки есть. Они просто нам не хотят их продавать. Зато рашистам даже вопреки санкциям поставляли все необходимое оборудование
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11.10.2022 20:29 Відповісти
впевнений,що тут не Німеччина відіграє вирішальну роль у тому постачати танки чи ні, у США також танки є,все залежть від їхніх дій,скажуть вони давати,усі будуть давати,поки що не дають
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11.10.2022 20:35 Відповісти
те немецкие Лео нам нафиг не нужны, обучаться долго, обслуживать их - это с ума сойти. А нужно 200-300 штук, где их еще взять... Будущий танк ВСУ это Абрамс, а не Леопард.
Так, что пусть пока Т-72 годные дают.
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11.10.2022 20:46 Відповісти
Чехія підтримувала Україну ще за часів Томаша Масарика тоді ще Чехословаччина і саме він допоміг емігрантам з України заснувати в Прагі УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ в 1921 р
А підтримка Чехії і зараз значна там також є біженці з України а ще і зброєю допомагає.
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11.10.2022 20:30 Відповісти
Чехія віддасть свою друкмашинку, яку українці використають проти русскіх деревяних щьот!
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11.10.2022 20:30 Відповісти
у США напевно є САУ та танки на зберіганні
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11.10.2022 20:44 Відповісти
Ого,цей Рейнметал ще в 2 св робив
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11.10.2022 20:47 Відповісти
щось подібне Німеччина вішала на вуха полякам, які й досі чекають на німецькі танки
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11.10.2022 20:49 Відповісти
Короче, поки що найбільший ленд-ліз нам надають кацапи.
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11.10.2022 20:49 Відповісти
Заголовок: "Чехія віддасть Україні свою військову техніку.

Тричі - в статті про те, що німеччина передасть чехії, і ані чичиркпро те, що отримає Україна.

"Глибоко поважаю" і чехію і німеччину. До кінця життя. І онуків навчу.
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11.10.2022 20:49 Відповісти
Что бывает, когда власти Украины топят и уничтожают ВПК и завод Малышева в частности. Имеем танк Оплот в одном экземпляре. (и при шоколадных тоже). Приходится надеяться на немцев, которые даже не подписывали Будапешт и ничего нам не должны.
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11.10.2022 20:51 Відповісти
Я не понимаю недовольных. Чехия давно заключила контракты на поставку вооружения. Тендер, насколько помню, был лет 5. Теперь подошел срок получить вооружение. Вместо того что его продать, чехи поставят вчерашнее вооружение в Украину. Не продадут кому попало, не оставят на складах, а поставят в Украину.

Тут два пути либо берем и говорим СПАСИБО, либо заключаем контракт, платим и ждем пока подойдет очередь, лет 5. Не есть еще третий вариант, все обосрать и кричать дайте мне нахаляву майбах.
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11.10.2022 20:58 Відповісти
за контрактом німці будуть щось постачати чехам, але без поспіху

а відтак чехи зможуть щось віддати українцям у тому ж самому темпі

Ви маєте рацію: тут нема з чого побиватися, проте й нема з чого радіти, оскільки ця "новина" жодним чином не враховує фактичних потреб ЗСУ, що цілком зрозуміло й не суперечить палкому бажанню Німеччини не постачати ніц Україні з важкої ******** військової техніки - така німецька парадигма на довгі роки

але Ви не маєте рації, коли пишете, що Україна не хтіла б купити ці німецькі танки, бо Німеччина не хоче ніц продавати саме Україні - куди завгодно, в Єгипет (може й у Гондурас), але тільки не в Україну
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11.10.2022 21:12 Відповісти
Завтра в Брюсселе открывается очередной Рамштайн...что предложит Украине глава Пентагона ЛЛОЙД ОСТИН,,?
Наверное две эскадрильи F-35,и пару В-52...с ядренными бонбами...на борту...и тысячу дизель генераторов к зиме...
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11.10.2022 21:01 Відповісти
Завод военный на Рыбальском изготовливает много чего для ВСУ..но Порошенко запретил поставлять продукцию ЗеКодломойским🤣🤣.., вместо этого Порошенко купил Лицензию в Британии на поставки вооружений не скажу каких...пусь для путлерских уродов Сюрприз буде...😛😛
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11.10.2022 21:06 Відповісти
Crack or meth?
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11.10.2022 21:09 Відповісти
dementia
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11.10.2022 21:19 Відповісти
такой бред нужно запомнить)))
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12.10.2022 00:30 Відповісти
Радянська техніка звісно лайно, але навіть таке зараз дуже потрібно боротби з кацапським агресором, бо один артіст замість армію озброювати дивився Ху*лу в одне місце і крав з
товарищами грощі з бюджету.
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12.10.2022 00:18 Відповісти
 
 