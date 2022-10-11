Чехія віддасть Україні свою військову техніку. Натомість отримає нову з Німеччини

Німецька компанія Rheinmetall уклала угода в рамках "кругового обміну" з Чехією на постачання танків Leopard та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У рамках програми обміну обладнанням "Ringtausch" уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку. Зараз це договірно погоджено в Празі між представниками обох країн і Rheinmetall", - йдеться в повідомлені.

У рамках обміну на підтримку України Чехія отримує від Німеччини бойові та евакуаційні танки. Група озброєнь Rheinmetall постачає партнерам НАТО бойові танки Leopard 2A4 і броньовану евакуаційну машину Büffel ARV, як оголосила група. За інформацією Rheinmetall, Чехія передає Україні військову техніку в рамках обміну.

Угоду підписали у Празі 11 жовтня. На церемонії був присутній командувач сухопутних військ Чехії, директор з озброєння міноборони Німеччини та представник компанії Rheinmetall. Угода передбачає не лише постачання техніки, а ще й боєприпасів, запасних частин та обладнання для ремонту. Перші одиниці техніки Чехія отримає вже у грудні 2022 року, а весь контракт планують закрити до кінця 2023 року.

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