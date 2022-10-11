Чехія віддасть Україні свою військову техніку. Натомість отримає нову з Німеччини
Німецька компанія Rheinmetall уклала угода в рамках "кругового обміну" з Чехією на постачання танків Leopard та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"У рамках програми обміну обладнанням "Ringtausch" уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку. Зараз це договірно погоджено в Празі між представниками обох країн і Rheinmetall", - йдеться в повідомлені.
У рамках обміну на підтримку України Чехія отримує від Німеччини бойові та евакуаційні танки. Група озброєнь Rheinmetall постачає партнерам НАТО бойові танки Leopard 2A4 і броньовану евакуаційну машину Büffel ARV, як оголосила група. За інформацією Rheinmetall, Чехія передає Україні військову техніку в рамках обміну.
Угоду підписали у Празі 11 жовтня. На церемонії був присутній командувач сухопутних військ Чехії, директор з озброєння міноборони Німеччини та представник компанії Rheinmetall. Угода передбачає не лише постачання техніки, а ще й боєприпасів, запасних частин та обладнання для ремонту. Перші одиниці техніки Чехія отримає вже у грудні 2022 року, а весь контракт планують закрити до кінця 2023 року.
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Ленд-ліз - це карт-бланш президента на випадок коли конгрес зав'язне у міжпартійній боротьбі і не прийме бюджет. Таке вже бувало за Обами, на півроку розтяглося.
Ленд-ліз для срср розпочали 01.10.1941р.
Але в мене складається така думка:
зараз постачання зброї Україні - наче недоношене дитя: воно є і живе, але йому потрібна допомога.
Сподіваюсь що те дитятко збройної допомоги Україні, яке народиться в строк, буде сильним, потужним і житиме довго!
І з того часу повзаємо навколішки перед іншими країнами випрошуючи хоч якусь зброю.
Звик вже ..
Так, что пусть пока Т-72 годные дают.
А підтримка Чехії і зараз значна там також є біженці з України а ще і зброєю допомагає.
Тричі - в статті про те, що німеччина передасть чехії, і ані чичиркпро те, що отримає Україна.
"Глибоко поважаю" і чехію і німеччину. До кінця життя. І онуків навчу.
Тут два пути либо берем и говорим СПАСИБО, либо заключаем контракт, платим и ждем пока подойдет очередь, лет 5. Не есть еще третий вариант, все обосрать и кричать дайте мне нахаляву майбах.
а відтак чехи зможуть щось віддати українцям у тому ж самому темпі
Ви маєте рацію: тут нема з чого побиватися, проте й нема з чого радіти, оскільки ця "новина" жодним чином не враховує фактичних потреб ЗСУ, що цілком зрозуміло й не суперечить палкому бажанню Німеччини не постачати ніц Україні з важкої ******** військової техніки - така німецька парадигма на довгі роки
але Ви не маєте рації, коли пишете, що Україна не хтіла б купити ці німецькі танки, бо Німеччина не хоче ніц продавати саме Україні - куди завгодно, в Єгипет (може й у Гондурас), але тільки не в Україну
Наверное две эскадрильи F-35,и пару В-52...с ядренными бонбами...на борту...и тысячу дизель генераторов к зиме...
товарищами грощі з бюджету.