Минулої доби загинуло 14 мирних мешканців та 34 - зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок російської агресії упродовж минулої доби, 11 жовтня, загинуло 14 цивільних осіб, 34 людини поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій жертвами серед цивільного населення стали 48 осіб.

"У Вінницькій області - шестеро поранених, Дніпропетровській - 3 поранених, Донецькій - шестеро загиблих і 17 поранених, Запорізькій області - восьмеро загиблих і семеро поранених, Львівській області - один поранений", - йдеться в повідомленні.

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