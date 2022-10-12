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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби загинуло 14 мирних мешканців та 34 - зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок російської агресії упродовж минулої доби, 11 жовтня, загинуло 14 цивільних осіб, 34 людини поранено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій жертвами серед цивільного населення стали 48 осіб.

"У Вінницькій області - шестеро поранених, Дніпропетровській - 3 поранених, Донецькій - шестеро загиблих і 17 поранених, Запорізькій області - восьмеро загиблих і семеро поранених, Львівській області - один поранений", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби загинуло 14 мирних мешканців та 34 - зазнали поранення, - ОП 01

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Автор: 

поранення (2793) смерть (6739) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2020)


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12.10.2022 12:54 Відповісти
 
 