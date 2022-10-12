Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські ударні вертольоти за 18 хвилин
12 жовтня за 18 хвилин українські зенітники знищили щонайменше 4 російських вертольоти на Півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.
За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.
Топ коментарі
+74 Злий Грицько
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+73 Garry Dron #477536
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+69 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.10.2022 13:37
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Григорій Пательня та компанія, а ну ляпніть щось.
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