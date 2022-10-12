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Новини Війна
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Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські ударні вертольоти за 18 хвилин

вертоліт

12 жовтня за 18 хвилин українські зенітники знищили щонайменше 4 російських вертольоти на Півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 380 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2505 танків, 1507 артсистем, 5181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

знищення (7138) вертоліт (875) Повітряні сили (2586)


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Топ коментарі
+74
Слава ЗСУ! Смерть кацапсячій наволочі!
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12.10.2022 13:38
+73
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12.10.2022 13:43
+69
браво-бравісімо !!!!!

Слава ЗСУ !
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12.10.2022 13:37
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Це вони напевно думали, що виснажили нашу ППО тими безглуздими масованими ударами. От і сунулись.
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12.10.2022 14:16 Відповісти
Ух как раскукарекались бравые укры.Расперделись то как .Повылазили из подвалов и тут же пердеть,Да ни кто и не спорит с вами вы ж самые гарные.ПЕРДУНЦЫ В ЧАТАХ,САМЫЕ СМЕЛЫЕ,САМЫЕ ХРАБРЫЕ.НО ТАК ЖЕ И САМЫЕ ТУПЫЕ,
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13.10.2022 16:23 Відповісти
Що таке, лапті?

Воювати виходить лише із цивільними та електростанціями?!

Григорій Пательня та компанія, а ну ляпніть щось.
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12.10.2022 14:20 Відповісти
...вжик, вжик, вжик, вжик: кто на новЄнокоВо? ... (с)
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12.10.2022 14:20 Відповісти
за 18 минут , а до вечера сколько будет ?
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12.10.2022 14:27 Відповісти
не будет... у них столько нету, сколько наши могут !! )))))
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12.10.2022 14:34 Відповісти
Будет прирост в геометрической прогрессии .А кому я что рассказываю це ж укроп оно ж тупое по факту зарождения.
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13.10.2022 16:20 Відповісти
Може то іриски , які німці нарешті завезли?
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12.10.2022 14:31 Відповісти
Навряд! "Іриска", на сьогоднішній день - це ************ ПВО в Україні, і одна з найкращих в світі. Країни в яких є подібні ПВО, можна перерахувати на пальцях 2-х рук. Очевидно, що використовувати її потрібно для захисту столиці, або критичної інфраструктури у рамках всієї країни. Везти її на лінію фронту, не маючи досвіду роботи з цією системою - це абсолютно не правильне, якщо не сказати злочинне рішення.
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12.10.2022 14:43 Відповісти
Немецкие "Гепарды" вполне могли сделать работу, превратив кацаполёты, просто в решето.
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12.10.2022 23:45 Відповісти
Гарна робота.ЗСУ слава!!!
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12.10.2022 14:32 Відповісти
"То є вилка - один удар, чотири дирки".
Слава ЗСУ!
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12.10.2022 14:33 Відповісти
Сколько вас тут укропцев а шо тырнет не у всех майдаунов отрубило?Це жаль но ничего скоро у всех отключим.
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13.10.2022 16:19 Відповісти
нада целые взводы делать и каждому ПЗРК , шоб шмаляли вертолеты и самолеты пачками
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12.10.2022 14:34 Відповісти
Об уничтожении более 500 тик-токеров в Гавриловке сообщил пресс-офицер Николаевской ОВА
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12.10.2022 14:37 Відповісти
Вот здание ПТУ жалко, это так», - написал Плетенчук.
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12.10.2022 14:39 Відповісти
Они что, стаями летают?
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12.10.2022 14:40 Відповісти
Над Киевской Областю так и летали https://youtu.be/dFPJkTa8XxQ
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12.10.2022 16:35 Відповісти
Це вам, підори, за покалічену нікопольську дитину!
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12.10.2022 14:41 Відповісти
Там же мальчики в трусиках в кабіні сиділи, астанавітєсь👿☺️
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12.10.2022 14:41 Відповісти
Оце круто!!! Слава захисникам України!
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12.10.2022 14:46 Відповісти
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12.10.2022 14:47 Відповісти
А НАТО ещё не начинало ?
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12.10.2022 14:47 Відповісти
А за 16 хвилин не можна було ? Щоб рівно 4 хвилини на гвинтогрил потрачали ?
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12.10.2022 15:02 Відповісти
- А сбил, сбил-то как!.. Ну, чего ржете? Отстань! Чего ржете? Учитесь! Почерк… против всех законов физики… на взлете!
- Да не я, послушай!
- А, помолчи! Начальник штаба, оформляй наградные документы.
- Не на меня. Это на лейтенанта Кузнечика, э-э… как тебя, Александров сбил!
- Кузнечик?
- Вот именно, Кузнечик…
- Разыгрываете, да?
- Нет, точно завалил.
- Ты сбил?
- Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир своим нижним бельем распугали всех немцев.
- Ну, молодежь! Ас! Ну-у…
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12.10.2022 15:02 Відповісти
Яка приємна новина ,слава ЗСУ !
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12.10.2022 15:17 Відповісти
Мировой рекорд.
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12.10.2022 15:19 Відповісти
Не знаю чи - світовий але що , те що трапилось є - надзвичайно рідкісною подією , це вже точно . .
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12.10.2022 15:28 Відповісти
Кацапня або п'яна , або обкурена ,, інакше я не розумію - як можна так тупо пертись на насичену засобами ППО , оборону ЗСУ . !? . Смертники , самовбивці ,, або ж курсанти училищ , у яких - ні досвіду , ні ума , ні фантазії , які ще не усвідомили що це війна , а не тренування на полігоні .
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12.10.2022 15:22 Відповісти
Тссс....Кацапи молодці ,так і треба. Летіть сюди глибше
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12.10.2022 15:35 Відповісти
як не має ума так ужн і не буде.
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12.10.2022 16:01 Відповісти
Підозрюю наші прорвали десь на півдні оборону кацапопітеків і цей політ качок був кроком відчаю усрусів.
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12.10.2022 16:36 Відповісти
Первинтин (она же кремлевка) жрут поэтому и пропадает инстинкт самосохранения.
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12.10.2022 19:52 Відповісти
Розумієш ситуація така . Якщо військовому льотчику (який давав присягу)наказано вилітати і виконувати завдання , то причин для відговорок нема абсолютно ніяких. Він не може сказати :не буду , бо мене зіб"ють. Це не піхота де можна то просачкувати якось або бунт влаштувати під видом недостатньої кількості патронів чи поганого забезпечення і тд. А пілотам ось тобі літак або гелікоптер і вйо. Тому вони смертники і хай дохнуть орки пачками
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12.10.2022 21:21 Відповісти
Шикардос!
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12.10.2022 15:33 Відповісти
Я би цю істоту суровкіна закрив би з щурами натасканими на м"ясі ... (до слова, ця падла чавила танками людей під час путчу)
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12.10.2022 16:25 Відповісти
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12.10.2022 16:27 Відповісти
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12.10.2022 16:31 Відповісти
Ігнат щойно на 5-тому каналі розписував, каже, що більше, ніж чотири, але очікує підтвердження
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12.10.2022 16:31 Відповісти
У курсанта випускний, гвинтокрили в ряд....
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12.10.2022 16:42 Відповісти
Слава ВСУ, путина на кол!!!
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12.10.2022 16:44 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять!))
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12.10.2022 16:44 Відповісти
ухтышка.
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12.10.2022 17:25 Відповісти
У четырех аллигаторов зубки и ласты склеились от ирисок!
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12.10.2022 17:25 Відповісти
Ваня там був?
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12.10.2022 17:36 Відповісти
Слава нашим Воїнам!
Донатимо волонтерам на ЗСУ!
Зима близько
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12.10.2022 18:29 Відповісти
Слышал, на днях немцы чего то там завезли... Наверное совпадение.
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13.10.2022 00:28 Відповісти
Пів курятника набили
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13.10.2022 07:01 Відповісти
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13.10.2022 08:29 Відповісти
Стингерьі....со всех сторон))) Виртуозная засада.
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13.10.2022 13:03 Відповісти
Стингерьі....со всех сторон))) Виртуозная засада.Тут ты ошибся видимо Русский тебе не родной язык ты хотел написать Свингеры.
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13.10.2022 16:17 Відповісти
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