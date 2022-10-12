Воздушные силы ВСУ уничтожили 4 российских ударных вертолета за 18 минут
12 октября за 18 минут украинские зенитчики уничтожили по меньшей мере 4 российских вертолета на Юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении".
По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – по линии фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воювати виходить лише із цивільними та електростанціями?!
Григорій Пательня та компанія, а ну ляпніть щось.
Слава ЗСУ!
- Да не я, послушай!
- А, помолчи! Начальник штаба, оформляй наградные документы.
- Не на меня. Это на лейтенанта Кузнечика, э-э… как тебя, Александров сбил!
- Кузнечик?
- Вот именно, Кузнечик…
- Разыгрываете, да?
- Нет, точно завалил.
- Ты сбил?
- Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир своим нижним бельем распугали всех немцев.
- Ну, молодежь! Ас! Ну-у…
Донатимо волонтерам на ЗСУ!
Зима близько