Воздушные силы ВСУ уничтожили 4 российских ударных вертолета за 18 минут

12 октября за 18 минут украинские зенитчики уничтожили по меньшей мере 4 российских вертолета на Юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – по линии фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.