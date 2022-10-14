Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков

Наразі Росія має лише третину своїх ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

Як зазначається, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Також читайте: Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:

124 ракети для "Іскандерів";

272 "Калібри";

213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.