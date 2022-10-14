Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков
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Наразі Росія має лише третину своїх ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.
"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.
Як зазначається, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.
За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:
- 124 ракети для "Іскандерів";
- 272 "Калібри";
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
історія з іранськими дронами вас нічого, ****, не навчила.
коли у ворога не стане конкретної зброї він знайде якусь світову паскудь і та паскудь дасть йому ракет ще на пару років війни.
Зате маємо цілу купу баранів, що регулярно розповідають, як мало *********** лишилося у рашці!
Змушений розчарувати «експертів»: кацапи переважно використовують рсзв, та модифіковані с-300.
С-300 у них *****, а кількість *********** до рсзв, взагалі нереально визначити.
Щодо термінів зберігання, звичайно багато *********** вже своє відслужили.
Власне тому так багато ракет від рсзв, що не вибухнули.
Але якщо з мільйона ракет, спрацює 400 тисяч, то і це дуже багато.
Те саме стосовно крилатих ракет: знімають зі зберігання, трохи приводять до ладу і якщо одна з двох полетить, то для нас це вже проблема.
Только Резников "забыл" про Х-22, Х-30, Х-32, Х-59, те же "точка У", С-300, С-400.
И это ракеты с фугасной частью в сотни кг. (далеко не Шахиды). И таких ракет у них несколько тысяч. И то, что эти ракеты не особо "высокоточные" делает их еще более опасными для Украины.
А еще у них ВПК работает в 3 смены.
Смотрю "Арестович" - это заразно ...
Ракеты они делают. И танки делают и артиллерию и боеприпасы. Другой вопрос, что темпы их производства не позволят победить Украину. Но позволяют вести войну долго и разрушительно для нас. И побороть это можно только в разы увеличив поставки от наших "помогаторов". А с этим проблема. И эта проблема не решается комплексно, стратегически и системно. Видосики и гневные спичи Зеленского - эту проблему не решают. Международные круизы всяких там Резниковых и Ермаков - эту проблему не решают.
ЩО ВСЬО, МОЖНО РАДІТИ?
Зе влада скопище непрофісійних акторів які грають свої ролі як можуть.