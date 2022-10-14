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Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Наразі Росія має лише третину своїх ракет, які були в арсеналі РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков написав у своєму Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

Як зазначається, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Також читайте: Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

За інформацією Міноборони, тепер у російських запасах на дві третини менше ракет, ніж було до початку повномасштабної війни. Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:

  • 124 ракети для "Іскандерів";
  • 272 "Калібри";
  • 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков 01

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ в Україну, 24 лютого.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
На кожну ракету, яка лишилася у кацапів, ми маємо нуль цілих, хрін десятих своїх ракет!
Зате маємо цілу купу баранів, що регулярно розповідають, як мало *********** лишилося у рашці!
Змушений розчарувати «експертів»: кацапи переважно використовують рсзв, та модифіковані с-300.
С-300 у них *****, а кількість *********** до рсзв, взагалі нереально визначити.
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14.10.2022 15:11
+7
Резніков хоче перебрати на себе лаври Арестовича.
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14.10.2022 15:02
+6
дебіли, *****.

історія з іранськими дронами вас нічого, ****, не навчила.

коли у ворога не стане конкретної зброї він знайде якусь світову паскудь і та паскудь дасть йому ракет ще на пару років війни.
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14.10.2022 15:07
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Резніков хоче перебрати на себе лаври Арестовича.
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14.10.2022 15:02 Відповісти
А чим тобі не до твоєї кацапської душі інформація?
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14.10.2022 15:05 Відповісти
Чого ви такий агресивний? Людина задає резонне питання
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14.10.2022 15:17 Відповісти
Відосики це сила зеленої влади, дурять народ картинками і кіно.
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14.10.2022 16:38 Відповісти
Думаю в даному випадку слово "високоточні" відносно кацапських ракет треба брати у лапки!
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Выпускай "кракена" ой "арестович а"
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14.10.2022 15:03 Відповісти
Та їм китай підкине, постирають ієрогліфи, намалюють іскандер і пох
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14.10.2022 15:04 Відповісти
********* не втратив свої ракети. Кацапи їх інвестували в розвал федерації.
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14.10.2022 15:07 Відповісти
дебіли, *****.

історія з іранськими дронами вас нічого, ****, не навчила.

коли у ворога не стане конкретної зброї він знайде якусь світову паскудь і та паскудь дасть йому ракет ще на пару років війни.
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14.10.2022 15:07 Відповісти
не розумію. це якийсь флешмоб? хто скаже більше число "втрачених" москальських ракет?
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14.10.2022 15:07 Відповісти
Так в них ше дохера неточних .
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14.10.2022 15:07 Відповісти
Цих πιξдаболів та трепачів треба давно було замінити.
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14.10.2022 15:09 Відповісти
І хто їх зміне?
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14.10.2022 15:38 Відповісти
Ось тільки не витратила, а використала. Це принципово, бо втратила, то щось інше
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14.10.2022 15:11 Відповісти
На кожну ракету, яка лишилася у кацапів, ми маємо нуль цілих, хрін десятих своїх ракет!
Зате маємо цілу купу баранів, що регулярно розповідають, як мало *********** лишилося у рашці!
Змушений розчарувати «експертів»: кацапи переважно використовують рсзв, та модифіковані с-300.
С-300 у них *****, а кількість *********** до рсзв, взагалі нереально визначити.
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14.10.2022 15:11 Відповісти
Це херня порівняно з калібрами та іскандерами. З ************ також проблема, термін зберігання 40 років. Радянські потрібно перезаливати. На зберіганні в них були тільки крилаті.
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14.10.2022 15:21 Відповісти
Ця фігня, досить успішно використовується для терору, та знищення інфраструктури.
Щодо термінів зберігання, звичайно багато *********** вже своє відслужили.
Власне тому так багато ракет від рсзв, що не вибухнули.
Але якщо з мільйона ракет, спрацює 400 тисяч, то і це дуже багато.
Те саме стосовно крилатих ракет: знімають зі зберігання, трохи приводять до ладу і якщо одна з двох полетить, то для нас це вже проблема.
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Нас рокетеами не залякаєш, ми і в дальнішому маєм намір інвестувати в асфальт.
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14.10.2022 15:15 Відповісти
Верю.
Только Резников "забыл" про Х-22, Х-30, Х-32, Х-59, те же "точка У", С-300, С-400.
И это ракеты с фугасной частью в сотни кг. (далеко не Шахиды). И таких ракет у них несколько тысяч. И то, что эти ракеты не особо "высокоточные" делает их еще более опасными для Украины.
А еще у них ВПК работает в 3 смены.

Смотрю "Арестович" - это заразно ...
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14.10.2022 15:16 Відповісти
Ти вже тут писав, що треба панікувати українцям і про три зміни. Не виробляють вони ракети, їхні же політики казали анонімно ббс. Погана ситуація бо ракет мало
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14.10.2022 15:19 Відповісти
"Паника" и "реально смотреть на вещи" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хочешь убаюкиваться Арестовичами и Резниковыми - твое дело. Я - не хочу.

Ракеты они делают. И танки делают и артиллерию и боеприпасы. Другой вопрос, что темпы их производства не позволят победить Украину. Но позволяют вести войну долго и разрушительно для нас. И побороть это можно только в разы увеличив поставки от наших "помогаторов". А с этим проблема. И эта проблема не решается комплексно, стратегически и системно. Видосики и гневные спичи Зеленского - эту проблему не решают. Международные круизы всяких там Резниковых и Ермаков - эту проблему не решают.
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14.10.2022 15:34 Відповісти
Ви не ракети рахуйте, а думайте над тим, як знищити їхні носії. Скільки часу вже їзні корита плавають безкарно у Чорному морі. Ще жодне не знищили з калібрами...
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14.10.2022 15:16 Відповісти
Я не розумію, чому ми не зробили ракети за 8 міс. Поки у нас не буде паритет в ракетах з кацапами, вони будуть продовжувати обстрілювати нас.
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14.10.2022 15:18 Відповісти
Якщо зелені не робили ракет майже три роки, то де вони будуть їх зараз робити.
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14.10.2022 15:24 Відповісти
Ще один счєтєвод-любітєль!
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Е, ОРОРО...такі питання вже не в тренді...Зараз і на майбутнє - наші ракети, наше ППО і наше ПРО
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14.10.2022 15:37 Відповісти
Знову чуже рахує. А скільки ми не зробили своїх за каденцію зелених шашличників, порахував?
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14.10.2022 16:37 Відповісти
Росія втратила понад 2/3 своїх високоточних ракет, - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3373733

ЩО ВСЬО, МОЖНО РАДІТИ?
Зе влада скопище непрофісійних акторів які грають свої ролі як можуть.
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Вони нажаль не тільки актори і професійні аферисти,але й корисні ідіоти якими можна маніпулювати...
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14.10.2022 17:08 Відповісти
 
 