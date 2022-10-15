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Новини За кордоном
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Росія заблокувала заяву МВФ, у якій засуджується вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мвф

Росія знову заблокувала консенсус щодо випуску спільного комюніке під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету.

Про це заявила міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, країни-члени Міжнародного валютного фонду майже одноголосно закликали Росію припинити війну в Україні. Вони назвали війну найбільшим чинником, який підживлює інфляцію й сповільнює глобальну економіку.

Кальвіно сказала, що заклик до припинення війни був сильнішим, ніж на зустрічах МВФ та Світового банку у квітні, оскільки конфлікт викликає відсутність продовольчої та енергетичної безпеки, зростання цін та ризики для фінансової стабільності.

Читайте: Україна отримала від МВФ 1,3 млрд доларів екстреного фінансування

"Це дуже ясно на людському рівні, на практичному рівні, на об'єктивному рівні - зупинити війну. Зупинити війну, - сказала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва. - Це найпростіший спосіб привести світову економіку на краще форму. Зупинити війну".

Настрої Георгієвої підтримала міністр фінансів США Джанет Єллен, яка заявила на окремій прес-конференції, що, роздумуючи про економічні заходи у відповідь, "очевидно, що найважливіше, і всі згодні з тим, що Росія має припинити війну з Україною".

Незгода Росії з такими закликами змусила керівний комітет МВФ виступити із заявою голови, сказала Кальвіно, додавши, що вона відображає тверду згоду з багатьох економічних питань.

Також читайте: Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік

У заяві міститься заклик до центральних банків прагнути стабільності цін, тоді як фіскальна політика має приділяти пріоритетну увагу захисту вразливих груп від підвищення вартості життя.

"Ми забезпечимо узгодженість загальної грошово-кредитної та податково-бюджетної політики з належним урахуванням додаткової ролі структурної політики у пом'якшенні компромісів", - йдеться у заяві, яка повторює раді МВФ Великобританії та іншим країнам не допускати, щоб грошово-кредитна та фіскальна політика працювала проти один одного.

Щодо валют, у заяві визнається тиск, який створюється сильним доларом США.

"Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року через підвищену волатильність, ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо обмінних курсів, зроблені у квітні 2021 року", - йдеться у заяві МВФК.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Вже давно расію треба гнати звідусіль, щоб кожен житель цієї відчув наслідки своєї імперності і вялічі
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15.10.2022 10:11
+12
А що кацапоїди роблять до сих пір у Міжнародному валютно-фінансовому комітеті? Їх ще погнали звідти сцяними труселями?
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15.10.2022 10:21
+11
Є в світі контори, в які кацапстан не запхав своє гризло та нічого не блокує? Що це бл@, взагалі таке?
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15.10.2022 10:16
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Конечно, очень гуманно убивать укранцев, они - фашисты в чистом виде и этим гордятся
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15.10.2022 10:06 Відповісти
Вопрос не к русским УБИЙЦАМ -САДИСТАМ -НЕЛЮДЯМ , а к ИМПОТЕНТАМ -КОРРУПЦИОНЕРАМ , которые делают вид , что они для чего- существуют ‼️САМОРАСПУСТИТЕСЬ , как Лига Наций ,ОЧКОВТИРАТЕЛИ ,если

НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫГНАТЬ ТЕРРОРИСТОВ‼️
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15.10.2022 11:03 Відповісти
Зе шапіто це також стосується
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15.10.2022 11:26 Відповісти
А хіба така позиція рашки була неочікуваною?
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15.10.2022 10:09 Відповісти
А в мене питання: що це, ***, за цирк? Чому раша все ще у складі усіх цих організацій?
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15.10.2022 10:37 Відповісти
Вже давно расію треба гнати звідусіль, щоб кожен житель цієї відчув наслідки своєї імперності і вялічі
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15.10.2022 10:11 Відповісти
Так скоро Марченко директором вирулить там, будуть вам і порядки денні і волатильність і ржублі
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15.10.2022 10:11 Відповісти
Азо взагалі рашка там робить?
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15.10.2022 10:12 Відповісти
Є в світі контори, в які кацапстан не запхав своє гризло та нічого не блокує? Що це бл@, взагалі таке?
показати весь коментар
15.10.2022 10:16 Відповісти
А що кацапоїди роблять до сих пір у Міжнародному валютно-фінансовому комітеті? Їх ще погнали звідти сцяними труселями?
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15.10.2022 10:21 Відповісти
внезапно, прям вот это поворот
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15.10.2022 10:21 Відповісти
Путин сделал россию Каином, а это навсегда.
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15.10.2022 10:41 Відповісти
шаріковьі форева?
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15.10.2022 10:46 Відповісти
Россия изгнана из всех организаций!
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15.10.2022 10:47 Відповісти
збирається на селі народ щоб проголосити дещо,а завжди нетверезий иван віявляється проти,і все...все село розводить руками...
погодтесь що це ідіотизм.
і ось цей ідіотизм,показує і МВФ і ЕС...
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15.10.2022 11:17 Відповісти
Может россию проще заблокировать?
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15.10.2022 11:20 Відповісти
Хай анус собі заблокують, пси
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15.10.2022 11:20 Відповісти
Убивця та ґвалтівник ***** ніколи не визнає своєї вини, починаючи ще з часів Голодомору, агресії проти Фінляндії, та аж до часів війни проти України, терактів з МН-17, Оленівки, Кримському мосту, Солсбері, газогонах до ФРН!!
Кримінальна психологія усе це добре знає!!
Чому і як ця субстанція, з московіі, протизаконно попала до складу РАДБЕЗУ ООН і гадить там, ось питання до демократичного світу???
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15.10.2022 11:36 Відповісти
От вони умнічки, усі ці "фонди", оон-и та інші "дєятєлі"! Зробили собі статути, щоб нічого не робити і ні за що не відповідати!
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15.10.2022 11:57 Відповісти
Для того что бы бензоколонка ничего ни где не блокировала надо Штатам признать её государством террористом и тогда её автоматически исключат из уважаемых международных организаций. Но для этого нужны яйца.
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15.10.2022 12:44 Відповісти
А какого черта россия до сих пор в МВФ???
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15.10.2022 12:51 Відповісти
А что, обязательно выпускать коммюнике ВСЕХ стран-членов? Если у вас 189 голосов "за" из 190 - выпустите коммюнике 189 стран-членов МВФ.
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15.10.2022 13:03 Відповісти
Преступник заблокировал вынесение решения суда о его наказании
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15.10.2022 13:12 Відповісти
Дві новини під тегом "МВФ" по сусідству: ця та "Міністра фінансів України Марченка обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік".
От нехай би Марченко звітував би, як він домагається виключення касапів зі структур МВФ. Або хоча би позбавити їх права голосу.
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15.10.2022 16:01 Відповісти
 
 