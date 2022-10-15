Росія заблокувала заяву МВФ, у якій засуджується вторгнення в Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія знову заблокувала консенсус щодо випуску спільного комюніке під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету.
Про це заявила міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, країни-члени Міжнародного валютного фонду майже одноголосно закликали Росію припинити війну в Україні. Вони назвали війну найбільшим чинником, який підживлює інфляцію й сповільнює глобальну економіку.
Кальвіно сказала, що заклик до припинення війни був сильнішим, ніж на зустрічах МВФ та Світового банку у квітні, оскільки конфлікт викликає відсутність продовольчої та енергетичної безпеки, зростання цін та ризики для фінансової стабільності.
"Це дуже ясно на людському рівні, на практичному рівні, на об'єктивному рівні - зупинити війну. Зупинити війну, - сказала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва. - Це найпростіший спосіб привести світову економіку на краще форму. Зупинити війну".
Настрої Георгієвої підтримала міністр фінансів США Джанет Єллен, яка заявила на окремій прес-конференції, що, роздумуючи про економічні заходи у відповідь, "очевидно, що найважливіше, і всі згодні з тим, що Росія має припинити війну з Україною".
Незгода Росії з такими закликами змусила керівний комітет МВФ виступити із заявою голови, сказала Кальвіно, додавши, що вона відображає тверду згоду з багатьох економічних питань.
У заяві міститься заклик до центральних банків прагнути стабільності цін, тоді як фіскальна політика має приділяти пріоритетну увагу захисту вразливих груп від підвищення вартості життя.
"Ми забезпечимо узгодженість загальної грошово-кредитної та податково-бюджетної політики з належним урахуванням додаткової ролі структурної політики у пом'якшенні компромісів", - йдеться у заяві, яка повторює раді МВФ Великобританії та іншим країнам не допускати, щоб грошово-кредитна та фіскальна політика працювала проти один одного.
Щодо валют, у заяві визнається тиск, який створюється сильним доларом США.
"Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року через підвищену волатильність, ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо обмінних курсів, зроблені у квітні 2021 року", - йдеться у заяві МВФК.
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НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫГНАТЬ ТЕРРОРИСТОВ‼️
погодтесь що це ідіотизм.
і ось цей ідіотизм,показує і МВФ і ЕС...
Кримінальна психологія усе це добре знає!!
Чому і як ця субстанція, з московіі, протизаконно попала до складу РАДБЕЗУ ООН і гадить там, ось питання до демократичного світу???
От нехай би Марченко звітував би, як він домагається виключення касапів зі структур МВФ. Або хоча би позбавити їх права голосу.