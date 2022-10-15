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Окупанти почали "відновлення" лікарень Луганщини. У переліку - жодної зруйнованої, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,лікарня

Росіяни почали в Луганській області так зване "відновлення" лікарень. Жоден зруйнований медичний заклад до переліку не потрапив.

Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікарні окупованої Луганщини переповнені, проте рф розпочала там "відновлення", до переліку не потрапив жодний зруйнований заклад з Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної та Сєвєродонецька", - написав він у телеграмі.

Він нагадав, що росіяни показували, як упродовж декількох тижнів "майже з нуля відновлювали" нещодавно відремонтовані Україною об’єкти та з пафосом їх відкривали. "Можливо, лікарні Луганська, Антрацита, Довжанська, Ровеньків, Брянки чи Кадіївки за вісім років дійсно настільки втомилися від поранених окупантів, що потребують відновлення. Не ремонту, а саме "восстановления", - підкреслив Гайдай.

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За його словами, це не можна сказати про медзаклади Марківки, Старобільська, Новоайдара та Новопскова. За останні роки там були виконані капремонти лікарень на десятки мільйонів гривень, придбане сучасне обладнання.

За словами Гайдая, у так званій "ЛНР" заявили, що контролюватимуть "диво-ремонти шефи-регіони Російської Федерації". "Тобто, навіть регіони РФ (з точки зору РФ) вже поділяються на шефів та підлеглих", - зазначив він.

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Автор: Ольга Лузан
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відновлення по кацапськи, це поміняти табличку і переставити ліжка в медзакладі
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15.10.2022 10:35 Відповісти
От як підтягнуть до рівня російських - хахли луснуть від заздрісті!




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15.10.2022 12:15 Відповісти
 
 