Оккупанты начали "восстановление" больниц Луганщины. В перечне - ни одной разрушенной, - Гайдай

Россияне начали в Луганской области так называемое "восстановление" больниц. Ни одно разрушенное медицинское учреждение в список не попало.

Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Больницы оккупированной Луганщины переполнены, однако Россия начала там "восстановление", в перечень не попало ни одно разрушенное учреждение из Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной и Северодонецка", - написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что россияне показывали, как на протяжении нескольких недель "почти с нуля восстанавливали" недавно отремонтированные объекты Украины и с пафосом их открывали. "Возможно, больницы Луганска, Антрацита, Довжанска, Ровеньков, Брянки или Кадиевки за восемь лет действительно настолько устали от раненых оккупантов, что нуждаются в восстановлении. Не в ремонте, а именно "восстановлении", - подчеркнул Гайдай.

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По его словам, этого нельзя сказать о медучреждениях Марковки, Старобельска, Новоайдара и Новопскова. За последние годы там были выполнены капремонты больниц на десятки миллионов гривен, приобретено современное оборудование.

По словам Гайдая, в так называемой "ЛНР" заявили, что будут контролировать "чудо-ремонты шефы-регионы Российской Федерации". "То есть даже регионы РФ (с точки зрения РФ) уже делятся на шефов и подчиненных", - отметил он.

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