Ситуація з Кримським мостом забезпечить Україні перемогу на півдні, - Ходжес

За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

Потенційно велика перемога України на півдні країни стане можливою за кілька місяців завдяки ситуації з Кримським мостом. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

"Я думаю, український Генштаб продовжує виконувати добру роботу, не розкриваючи всього, що вони роблять, бо нема сенсу оприлюднювати можливості України. Тому, генерали та уряд чинять правильно, не говорячи про це. Незалежно від цього всього, бачимо, наскільки вразливою є російська зона. Бо ж коли цей міст знову пошкодять, або росіяни будуть не в змозі адекватно його відремонтувати, і коли українські війська повернуть Маріуполь, то противник більше не матиме сухопутного коридору до своєї території, а російські сили у Херсоні та Криму можуть опинитись у пастці. Потенційно велика перемога України у тому регіоні за кілька місяців стане можливою завдяки ситуації з Кримським мостом", - пояснив Ходжес.

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Він додав, що після звільнення Криму у противника більше не буде можливості використовувати півострів як стартовий майданчик.

"Я думаю, що більшість дронів, які ми бачили впродовж останніх кількох днів, були запущені з аеродромів Криму. Тож, чим швидше українські війська зможуть витіснити росіян з Криму, тим краще. У противника не буде більше можливості використовувати півострів як стартовий майданчик", - зазначив генерал.