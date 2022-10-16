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Ситуація з Кримським мостом забезпечить Україні перемогу на півдні, - Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

Потенційно велика перемога України на півдні країни стане можливою за кілька місяців завдяки ситуації з Кримським мостом. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

"Я думаю, український Генштаб продовжує виконувати добру роботу, не розкриваючи всього, що вони роблять, бо нема сенсу оприлюднювати можливості України. Тому, генерали та уряд чинять правильно, не говорячи про це. Незалежно від цього всього, бачимо, наскільки вразливою є російська зона. Бо ж коли цей міст знову пошкодять, або росіяни будуть не в змозі адекватно його відремонтувати, і коли українські війська повернуть Маріуполь, то противник більше не матиме сухопутного коридору до своєї території, а російські сили у Херсоні та Криму можуть опинитись у пастці. Потенційно велика перемога України у тому регіоні за кілька місяців стане можливою завдяки ситуації з Кримським мостом", - пояснив Ходжес.

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Він додав, що після звільнення Криму у противника більше не буде можливості використовувати півострів як стартовий майданчик.

"Я думаю, що більшість дронів, які ми бачили впродовж останніх кількох днів, були запущені з аеродромів Криму. Тож, чим швидше українські війська зможуть витіснити росіян з Криму, тим краще. У противника не буде більше можливості використовувати півострів як стартовий майданчик", - зазначив генерал.
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Топ коментарі
+10
Да, надо валить мост окончательно.
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15.10.2022 19:40
+10
на Берлін
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15.10.2022 19:48
+6
здрасьте-я-ваша-тьотя! взагалі там наш маленький острів Тузла
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15.10.2022 19:47
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Да, надо валить мост окончательно.
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15.10.2022 19:40 Відповісти
И за мостом расширить пролив немножко.
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15.10.2022 19:44 Відповісти
здрасьте-я-ваша-тьотя! взагалі там наш маленький острів Тузла
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15.10.2022 19:47 Відповісти
Я имел ввиду до Краснодара.
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15.10.2022 19:53 Відповісти
До Каспия
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15.10.2022 19:50 Відповісти
Ситуація = руйнація, ось що хотів сказати поважний генерал
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15.10.2022 19:42 Відповісти
Цей міст від одного вибуху має складні пошкодження- посунулись опори а для того щоб їх вирівняти потрібний тривалий час. Але під час війни ремонтувати міст по якому можна знову вдарити нелогічно.
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15.10.2022 19:43 Відповісти
А коли русня щось робила логічно? Відразу Чорнобаївка згадується
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15.10.2022 19:45 Відповісти
......не логично для нормальных, а там скотчем и гипсом заклеют и вперёд...... валить нужно все 19 км......
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15.10.2022 19:46 Відповісти
Какой скотч? Синяя изолента)))
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15.10.2022 19:50 Відповісти
У них ещё универсальное "НАНО" средство имеется.

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15.10.2022 20:03 Відповісти
на Берлін
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15.10.2022 19:48 Відповісти
уже сам, без своей дамы? ))
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15.10.2022 19:51 Відповісти
о даме рамзанчик позаботится
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15.10.2022 19:54 Відповісти
На Бирлин. (с)
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15.10.2022 20:17 Відповісти
Це просто здогадки генерала Ходжеса...Хтозна,може в планах генерала Залужного спільний кордон з Казахстаном...!
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15.10.2022 20:01 Відповісти
Мости треба довалить. Щоб навіть таргани по ньому не бігали
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15.10.2022 20:05 Відповісти
Ваньки хорош самоубийством заниматься, валите дамой.
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15.10.2022 20:08 Відповісти
Скільки ще прогнозистів? Хто ще не давав прогнози? В чергу
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15.10.2022 20:32 Відповісти
Однак він усе сказав вірно.
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15.10.2022 21:17 Відповісти
понятно, что ты из зелёно-зрадныковских и по твоему вооружение поставляют идиоты
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15.10.2022 21:31 Відповісти
 
 