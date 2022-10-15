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Ситуация с Крымским мостом обеспечит Украине победу на юге, - Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

Потенциально большая победа Украины на юге страны станет возможной через несколько месяцев благодаря ситуации с Крымским мостом. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

"Я думаю, украинский Генштаб продолжает выполнять хорошую работу, не раскрывая всего, что они делают, потому что нет смысла обнародовать возможности Украины. Поэтому генералы и правительство поступают правильно, не говоря об этом. Независимо от этого всего, видим, насколько уязвима российская зона. Ведь если этот мост снова повредят или россияне будут не в состоянии адекватно его отремонтировать, и когда украинские войска вернут Мариуполь, то противник больше не будет иметь сухопутного коридора к своей территории, а российские силы в Херсоне и Крыму могут оказаться в ловушке. Потенциально большая победа Украины в этом регионе через несколько месяцев станет возможной благодаря ситуации с Крымским мостом", - объяснил Ходжес.

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Он добавил, что после освобождения Крыма у противника больше не будет возможности использовать полуостров как стартовую площадку.

"Я думаю, что большинство дронов, которые мы видели на протяжении последних нескольких дней, были запущены с аэродромов Крыма. Так что, чем быстрее украинские войска смогут вытеснить россиян из Крыма, тем лучше. У противника не будет больше возможности использовать полуостров как стартовую площадку", – отметил генерал.
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Топ комментарии
+10
Да, надо валить мост окончательно.
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15.10.2022 19:40
+10
на Берлін
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15.10.2022 19:48
+6
здрасьте-я-ваша-тьотя! взагалі там наш маленький острів Тузла
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15.10.2022 19:47
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Да, надо валить мост окончательно.
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15.10.2022 19:40 Ответить
И за мостом расширить пролив немножко.
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15.10.2022 19:44 Ответить
здрасьте-я-ваша-тьотя! взагалі там наш маленький острів Тузла
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15.10.2022 19:47 Ответить
Я имел ввиду до Краснодара.
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15.10.2022 19:53 Ответить
До Каспия
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15.10.2022 19:50 Ответить
Ситуація = руйнація, ось що хотів сказати поважний генерал
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15.10.2022 19:42 Ответить
Цей міст від одного вибуху має складні пошкодження- посунулись опори а для того щоб їх вирівняти потрібний тривалий час. Але під час війни ремонтувати міст по якому можна знову вдарити нелогічно.
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15.10.2022 19:43 Ответить
А коли русня щось робила логічно? Відразу Чорнобаївка згадується
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15.10.2022 19:45 Ответить
......не логично для нормальных, а там скотчем и гипсом заклеют и вперёд...... валить нужно все 19 км......
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15.10.2022 19:46 Ответить
Какой скотч? Синяя изолента)))
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15.10.2022 19:50 Ответить
У них ещё универсальное "НАНО" средство имеется.

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15.10.2022 20:03 Ответить
на Берлін
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15.10.2022 19:48 Ответить
уже сам, без своей дамы? ))
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15.10.2022 19:51 Ответить
о даме рамзанчик позаботится
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15.10.2022 19:54 Ответить
На Бирлин. (с)
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15.10.2022 20:17 Ответить
Це просто здогадки генерала Ходжеса...Хтозна,може в планах генерала Залужного спільний кордон з Казахстаном...!
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15.10.2022 20:01 Ответить
Мости треба довалить. Щоб навіть таргани по ньому не бігали
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15.10.2022 20:05 Ответить
Ваньки хорош самоубийством заниматься, валите дамой.
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15.10.2022 20:08 Ответить
Скільки ще прогнозистів? Хто ще не давав прогнози? В чергу
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15.10.2022 20:32 Ответить
Однак він усе сказав вірно.
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15.10.2022 21:17 Ответить
понятно, что ты из зелёно-зрадныковских и по твоему вооружение поставляют идиоты
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15.10.2022 21:31 Ответить
 
 