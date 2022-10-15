Ситуация с Крымским мостом обеспечит Украине победу на юге, - Ходжес

По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

Потенциально большая победа Украины на юге страны станет возможной через несколько месяцев благодаря ситуации с Крымским мостом. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

"Я думаю, украинский Генштаб продолжает выполнять хорошую работу, не раскрывая всего, что они делают, потому что нет смысла обнародовать возможности Украины. Поэтому генералы и правительство поступают правильно, не говоря об этом. Независимо от этого всего, видим, насколько уязвима российская зона. Ведь если этот мост снова повредят или россияне будут не в состоянии адекватно его отремонтировать, и когда украинские войска вернут Мариуполь, то противник больше не будет иметь сухопутного коридора к своей территории, а российские силы в Херсоне и Крыму могут оказаться в ловушке. Потенциально большая победа Украины в этом регионе через несколько месяцев станет возможной благодаря ситуации с Крымским мостом", - объяснил Ходжес.

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Он добавил, что после освобождения Крыма у противника больше не будет возможности использовать полуостров как стартовую площадку.

"Я думаю, что большинство дронов, которые мы видели на протяжении последних нескольких дней, были запущены с аэродромов Крыма. Так что, чем быстрее украинские войска смогут вытеснить россиян из Крыма, тем лучше. У противника не будет больше возможности использовать полуостров как стартовую площадку", – отметил генерал.