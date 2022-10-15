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Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Доки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль у його агресії проти України, США нарощуватиме санкційний тиск не лише на РФ, а й на Білорусь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Голосу Америки".

"Доки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль у його агресії проти України, ми продовжуватимемо застосовувати нові економічні заходи впливу не лише проти Росії, а й проти Білорусі, зокрема, проти інститутів та еліт", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він зауважив, що через політику Олександра Лукашенка "Білорусь давним-давно значною мірою поступилася своїм суверенітетом Росії".

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Путін використовує "те, що має бути суверенною білоруською територією, як військовий плацдарм".

Те, що Україна зазнавала російських атак з білоруської території, "є свідченням того факту, що режим Лукашенка не дбає про інтереси свого народу, а Лукашенко та його поплічники в глибині душі піклуються лише про свої власні інтереси", підсумував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, за даними розвідки України, до Білорусі продовжують прибувати підрозділи російських військових.

Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення нібито зустрічає "хлібом-сіллю".

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Не вижу разницы . беларусь = россия .
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15.10.2022 20:48
+1
маріонетка ***** старпер продав свій народ з патрохами
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15.10.2022 21:09
+1
а хіба він хохол? Та дикція повністю білоруська!
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15.10.2022 21:30
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Не вижу разницы . беларусь = россия .
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15.10.2022 20:48 Відповісти
а хіба він хохол? Та дикція повністю білоруська!
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15.10.2022 21:30 Відповісти
Вон у соловья с *********** выступают бывшие депутаты и чиновники Украины с чисто украинской дикцией...... у вас хватит совест назвать их украинцами?(
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15.10.2022 21:42 Відповісти
Бацька! А що ти робитимеш, коли в тебе на очах знущатимуться з бульби?
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15.10.2022 20:59 Відповісти
Самозванець совковий продав білорусів москалям, от тепер нехай самі втішаються, які вони зкацаплені!!

Тепер будуть кацапів Щі запивати Берьозовим соком!!!
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15.10.2022 21:04 Відповісти
Було би добре туди "бавовнятко" запустити, бо санкції це "довга музика", а так результат буде зразу.
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15.10.2022 21:05 Відповісти
Опозиційне білоруське видання «Зеркало» про основні побрехеньки Луки в інтерв'ю американській телекомпанії NBC

Кому цікаво..., можете прочитати. Там уривки, на пару хвилин.

Але в мене питання: як вони самі (*****, і він, Лука...)можуть вірити в свої побрехеньки? Ну вони ж не повністю же дебіли?
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15.10.2022 21:07 Відповісти
маріонетка ***** старпер продав свій народ з патрохами
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15.10.2022 21:09 Відповісти
Буря в пустелі, буря в Біловежскій Пущі- "какая разница"...
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15.10.2022 22:08 Відповісти
 
 