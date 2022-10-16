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НАТО де-факто влізло в український конфлікт, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Російська сторона переконує, що НАТО нібито де-факто "влізла в український конфлікт".

Про це зазначив речник президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканала "Россия 1", інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає: її потенціал дозволяє продовжувати "спецоперацію", вона буде доведена до кінця", - переконує речник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков каже, що росіяни знову повернуть собі визволені українськими військовими території

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+71
Не влізло, а ми запросили, щоб вас чмирів козломордих перебити.
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16.10.2022 15:17
+49
Де-факто Пєсков долб#₴б и жополиз. Але на цілі ВСУ це не впливає.
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16.10.2022 15:18
+32
от здесь песков не соврал - операция будет доведена до конца, и конец для некоторых будет страшный. Для кого в Гааге, а кто просто погибнет от случайной пули в огне конфликтов разваливающейся империи.
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16.10.2022 15:20
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Не преувеличивай. Когда влезет, от усов мало что останется.
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16.10.2022 15:33 Відповісти
Слышь--- лохмато лупо глазый, а белорашка с Ираном куда влезли?
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16.10.2022 15:34 Відповісти
В Україні не має "конфлікту"...є війна між Мордором і Україною .... І Піськов це чудово знає ...
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16.10.2022 15:37 Відповісти
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16.10.2022 15:38 Відповісти
Ну не ***.....й, всунули своє рило, отримали по "пятаку" і ще хтось винний!
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16.10.2022 15:39 Відповісти
не український конфлікт, а війна між Україною та агресором Роzzією - одним з "будапештських гарантьорів" безпеки неядерної України..
НАТО та інші гаранти, як можуть, виправляють цю ситуацію
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16.10.2022 15:39 Відповісти
Конфликт это когда я с соседом повздорил а у нас росийско Украинская война.Надо называть все своими именами г.письков.
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16.10.2022 15:40 Відповісти
И шо?
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16.10.2022 15:40 Відповісти
конец приближается...
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16.10.2022 15:40 Відповісти
письков, та даже если и влезла... а ты докажи.
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16.10.2022 15:43 Відповісти
***** та його підлеглі касапи не хочуть визнавати, що проти нього/них встали на прю вся світова демократична спільнота. І що навіть його можливі союзники (окрім Ірану) дрейфують до нейтралітету; навіть Лука хоче в ту нейтральну гавань потрапити.
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16.10.2022 15:45 Відповісти
белый белый .совсем горячий
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16.10.2022 15:46 Відповісти
**** овдовбана. Щоб ти здох на своїй Навці.
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16.10.2022 15:49 Відповісти
а він не може. та в Європі
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16.10.2022 15:54 Відповісти
навку долбит другой чел. токо писькоф об этом не знает
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16.10.2022 15:59 Відповісти
Пєсков переживає за те що Україні допомагають зброєю напевно кацапи на собі відчули всю потугу зброї НАТО і тим самим Україна набирається досвіду з користуванням новітньої зброї
А Пєсков як думав Росія нехай захоплює Україну і жодна країна щоб не допомагала?
А те що він каже про досягнуті цілі -кацапи досягли цілі взяття Києва за три дні з Харківської обл відсунули з Херсонщини відганяють
Тому те що каже Пєсков для України начхати.
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16.10.2022 15:50 Відповісти
Ціль операції знищення мацкви?
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16.10.2022 15:53 Відповісти
А скоро де-юре Україна "влізе" в НАТО от тоді потанцюємо...
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16.10.2022 15:54 Відповісти
Унітазний йоршик, дивися падло в корінь-якби ви свинокацапи своє смердюче рило не встромили в Україну то і НАТО тут нескоро було б. Так що падло мордорське самі себе звинувачуйте!!!
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16.10.2022 15:57 Відповісти
Цікаво, чому Роісє можна влізти, а НАТО ні...
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16.10.2022 15:58 Відповісти
На рівні нато що ніхто нічого не допомагав.
окремі країни тільки допомагають.
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16.10.2022 15:59 Відповісти
пошли отговорки из за неудач на фронте
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16.10.2022 15:59 Відповісти
Pisk-off, de fuck you!
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16.10.2022 16:00 Відповісти
Абыр-абыр ... абырвалг!
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16.10.2022 16:01 Відповісти
у тебя куча ошибок в приложении
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16.10.2022 16:03 Відповісти
Так хочется, чтобы россию победило всё злобное НАТО, а не "одна какая-то" Украина.
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16.10.2022 16:00 Відповісти
Та да. ,,Великая" и ,,могучая" рашка отхватывает по морде не по детски. И от кого? Какая-то Украина, которую рашка собиралась сожрать за 3 дня. Немыслимое унижение. Вот теперь хай кацапы и жрут до нэсхочу. Слава ЗСУ!
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16.10.2022 16:51 Відповісти
Який «український конфлікт» ?! Це російсько-українська війна ! От же ж довбойоб !
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16.10.2022 16:00 Відповісти
А вони ще і не починали)
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16.10.2022 16:02 Відповісти
пЯсков, ********* с киздой под носом, НАТО еще ничего не начинало.))
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16.10.2022 16:03 Відповісти
де- юра 3,14ськов речник президента РФ , а де-факто рашистський 3,14стун куйла
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16.10.2022 16:04 Відповісти
То-біш - тепер НАТО може насипати п*здюлі напряму в кремль?
Я щось не розумію - піськоф шо, за нас?
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16.10.2022 16:04 Відповісти
Щас новая методичка вышла, что типа ссср рф на самом деле воюет не в полную силу, и отступление служит двум вещам. С одной стороны - это типа учение, как отступать, когда раися будет воевать со всей злобной натой, и когда отступать придётся по-настоящему (ведь не могли же какие-то хохлы погнать непобедимую так, что только успевай штаны придеживать). А нато, с другой стороны, нападёт, потому что таким хитрым ходом раися заставляет нату поверить, что она якобы слабая - и когда злая ната, потеряв страх, нападёт, вот уж тут-то раисюшка в ответ всем-всем-всем покажет! В общем, хутен апать фсех пирииграл!

Напоминает мне рассуждения, которые я читал в феврале 2014, где россиянцы рассуждали о том, как гениально проффесор поставил в безвыходное пложение и уже де факто разбил оппозицию. Правда, через день победивший всех проффесор почему-то был уже в ростове.
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16.10.2022 16:17 Відповісти
Ааа, значить коли нападе зла НАТА, 65 тисяч дохлих орків як вискочать із свого скотомогильника і такі: -Агаааа! Попалась злая НАТА?
А НАТА така: - Ватафак хьюстон? Изиц ху ваапще такі? Тікаєм - ААААААААА....
Хитрий план...
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16.10.2022 16:39 Відповісти
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16.10.2022 16:53 Відповісти
придется быстрее отсасывать...)))
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16.10.2022 16:10 Відповісти
Піськов: ми таки влізли в конфлікт з НАТО... Дібіли б...
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16.10.2022 16:13 Відповісти
...продолжайте...мокшанский плебс доволен и и славит сцаря...
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16.10.2022 16:14 Відповісти
так ударьте по НАТО, раз оно такое подлое
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16.10.2022 16:24 Відповісти
НАТО ни на кого не нападало.
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16.10.2022 16:29 Відповісти
ну И ????? мы то тут причем ???? с нами легче !!! ракет НЕТ , самолетов НЕТ , кораблей НЕТ , танков НЕТ , ядерного оружия НЕТ !!!! росия - КОРОЛЬ детей и инвалидов !!!((((
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16.10.2022 16:33 Відповісти
Усатый , лупоглазый фрик, который блеял , что его дорогие часы подарок жены - Навки. Просто омерзительная личность, даже когда молчит.
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16.10.2022 16:35 Відповісти
Конфликт. Это у тебя с твоей ****** Навкой конфликты когда ты влезаеш йе в трусы во время месячных. Чмоня ты.
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16.10.2022 16:37 Відповісти
дааааа , им МОЗГИ поди в детстве еще в роддоме ******* об кроватку !!!!(((( быть гарантом страны которая во имя ЧЕЛОВЕЧЕСТВА отказалась от яд. оружия в виде примера , а потом на нее НАПАСТЬ , это вверх ЦИНИЗМА !!!!((((
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16.10.2022 16:39 Відповісти
Письков сбоку похож на мой кутак
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16.10.2022 16:44 Відповісти
Курва вусата кацапської орди, навіть якщо ти так думаєш своїми курячими мізками... і що з того??? В любому воєнторзі України прості робітники та селяни можуть купити Хаймарси, Джавеліни та Байрактари, та інші види землекопальних машин!!! До чого тут НАТО??? Щоб вам, усім кацапам була земля бетоном на кожному клаптику УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!!! Слава УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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16.10.2022 16:59 Відповісти
То оголоси війну НАТО! Чого чекаєш?
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16.10.2022 17:22 Відповісти
ага, ссыкуны)))) трендят, трендят..
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16.10.2022 18:10 Відповісти
Тупоголовый писькоф.
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16.10.2022 17:27 Відповісти
Ну ТО оголосіть тепер війну НАТО.
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16.10.2022 17:41 Відповісти
Яке ж воно кончене
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16.10.2022 17:44 Відповісти
З 2014 року з лютого місяця рашисти ***** влізли в Український Крим!!
Піськову брехати, як з гори бігти!! Але зрозумів уже гнида, що час вистави *****, закінчується!!!
Забув про долю своїх колег у Адіка, Каддафі, Пол Пота, Мусоліні, Хусейна!!
‼️❤️⚔️🇺🇦👍👏✌️✊🥷🏼🪤💀‼️❤️⚔️🇺🇦
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16.10.2022 17:45 Відповісти
Начальну фразу "Нам Звізда!" вимовити так і не наважився.
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16.10.2022 17:46 Відповісти
писькофф- ******** шавка БЕС(а)путина антихриста люциферовича
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16.10.2022 17:54 Відповісти
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16.10.2022 17:55 Відповісти
ВНЕШНИЙ КОНФЛИКТ ВИНА ТОГО КТО ЕГО НАЧАЛ !!! А ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ УКРАИНА САМА В ПРАВЕ ДУМАТЬ КТО ПОМОЖЕТ ЕГО РЕШАТЬ !!! И ВООБЩЕМ ДИПЛОМАТИЧНО СПРОСИТЬ ПРО УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ У УКРАИНЫ !!!
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16.10.2022 18:09 Відповісти
ЕРШИК ТЫ А НЕ СПИКЕР !!!
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16.10.2022 18:10 Відповісти
А он почему не упоминает Лукашенко и Беларусь, которое совместно с кацапией вторглись в Украину ?
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16.10.2022 18:30 Відповісти
Ідіоти... Якби НАТО "влізло" то з кацапів навіть слизу щоб ногою розтерти не лишилось...
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16.10.2022 18:50 Відповісти
фігня повна, бо "их тут нет!"
а якщо і є, то й що? даунбас кликав "путін прийди" - і він прийшов.
а ми закликали НАТО))) і, звісно, ЄС))
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16.10.2022 18:51 Відповісти
А какого ты туда влез, тварь усатая????
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16.10.2022 19:08 Відповісти
Read: Розвал параші буде доведений до кінця.
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16.10.2022 19:20 Відповісти
Ясный перец, вы доведёте всё до ручки и назовёте это плановым концом.
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16.10.2022 20:36 Відповісти
спецобсирація закінчиться одразу, як закінчиться єврей пукін! єврея пукін набагато, набагато легше "обнулити", ніж цілу *********. робіть висновки....
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16.10.2022 21:16 Відповісти
De fuckto
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16.10.2022 21:54 Відповісти
якщо "конфлікт український", то чому чмобілізація у кацапстані?
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16.10.2022 22:40 Відповісти
Поток больного кацапского сознания продолжается.
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16.10.2022 23:33 Відповісти
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