НАТО де-факто влізло в український конфлікт, - Пєсков

Російська сторона переконує, що НАТО нібито де-факто "влізла в український конфлікт".

Про це зазначив речник президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканала "Россия 1", інформує Цензор.НЕТ.

"НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає: її потенціал дозволяє продовжувати "спецоперацію", вона буде доведена до кінця", - переконує речник Кремля.

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