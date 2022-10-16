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НАТО де-факто влізло в український конфлікт, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська сторона переконує, що НАТО нібито де-факто "влізла в український конфлікт".
Про це зазначив речник президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканала "Россия 1", інформує Цензор.НЕТ.
"НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає: її потенціал дозволяє продовжувати "спецоперацію", вона буде доведена до кінця", - переконує речник Кремля.
Топ коментарі
+71 Ksenia VB
показати весь коментар16.10.2022 15:17
+49 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар16.10.2022 15:18
+32 Urs
показати весь коментар16.10.2022 15:20
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Будь ласка, зачекайте...
НАТО та інші гаранти, як можуть, виправляють цю ситуацію
А Пєсков як думав Росія нехай захоплює Україну і жодна країна щоб не допомагала?
А те що він каже про досягнуті цілі -кацапи досягли цілі взяття Києва за три дні з Харківської обл відсунули з Херсонщини відганяють
Тому те що каже Пєсков для України начхати.
окремі країни тільки допомагають.
Я щось не розумію - піськоф шо, за нас?
сссррф на самом деле воюет не в полную силу, и отступление служит двум вещам. С одной стороны - это типа учение, как отступать, когда раися будет воевать со всей злобной натой, и когда отступать придётся по-настоящему (ведь не могли же какие-то хохлы погнать непобедимую так, что только успевай штаны придеживать). А нато, с другой стороны, нападёт, потому что таким хитрым ходом раися заставляет нату поверить, что она якобы слабая - и когда злая ната, потеряв страх, нападёт, вот уж тут-то раисюшка в ответ всем-всем-всем покажет! В общем, хутен апать фсех пирииграл!
Напоминает мне рассуждения, которые я читал в феврале 2014, где россиянцы рассуждали о том, как гениально проффесор поставил в безвыходное пложение и уже де факто разбил оппозицию. Правда, через день победивший всех проффесор почему-то был уже в ростове.
А НАТА така: - Ватафак хьюстон? Изиц ху ваапще такі? Тікаєм - ААААААААА....
Хитрий план...
Піськову брехати, як з гори бігти!! Але зрозумів уже гнида, що час вистави *****, закінчується!!!
Забув про долю своїх колег у Адіка, Каддафі, Пол Пота, Мусоліні, Хусейна!!
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а якщо і є, то й що? даунбас кликав "путін прийди" - і він прийшов.
а ми закликали НАТО))) і, звісно, ЄС))