НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, - Песков

Российская сторона убеждает, что НАТО якобы де-факто "влезло в украинский конфликт".

Об этом отметил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет: ее потенциал позволяет продолжать "спецоперацию", она будет доведена до конца", - убеждает представитель Кремля.

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