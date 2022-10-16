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НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Российская сторона убеждает, что НАТО якобы де-факто "влезло в украинский конфликт".

Об этом отметил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет: ее потенциал позволяет продолжать "спецоперацию", она будет доведена до конца", - убеждает представитель Кремля.

Читайте: Мы страна НАТО де-факто, осталось стать ею де-юре, - Резников
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Топ комментарии
+71
Не влізло, а ми запросили, щоб вас чмирів козломордих перебити.
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16.10.2022 15:17
+49
Де-факто Пєсков долб#₴б и жополиз. Але на цілі ВСУ це не впливає.
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16.10.2022 15:18
+32
от здесь песков не соврал - операция будет доведена до конца, и конец для некоторых будет страшный. Для кого в Гааге, а кто просто погибнет от случайной пули в огне конфликтов разваливающейся империи.
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16.10.2022 15:20
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Не преувеличивай. Когда влезет, от усов мало что останется.
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16.10.2022 15:33 Ответить
Слышь--- лохмато лупо глазый, а белорашка с Ираном куда влезли?
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16.10.2022 15:34 Ответить
В Україні не має "конфлікту"...є війна між Мордором і Україною .... І Піськов це чудово знає ...
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16.10.2022 15:37 Ответить
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16.10.2022 15:38 Ответить
Ну не ***.....й, всунули своє рило, отримали по "пятаку" і ще хтось винний!
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16.10.2022 15:39 Ответить
не український конфлікт, а війна між Україною та агресором Роzzією - одним з "будапештських гарантьорів" безпеки неядерної України..
НАТО та інші гаранти, як можуть, виправляють цю ситуацію
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16.10.2022 15:39 Ответить
Конфликт это когда я с соседом повздорил а у нас росийско Украинская война.Надо называть все своими именами г.письков.
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16.10.2022 15:40 Ответить
И шо?
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16.10.2022 15:40 Ответить
конец приближается...
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16.10.2022 15:40 Ответить
письков, та даже если и влезла... а ты докажи.
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16.10.2022 15:43 Ответить
***** та його підлеглі касапи не хочуть визнавати, що проти нього/них встали на прю вся світова демократична спільнота. І що навіть його можливі союзники (окрім Ірану) дрейфують до нейтралітету; навіть Лука хоче в ту нейтральну гавань потрапити.
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16.10.2022 15:45 Ответить
белый белый .совсем горячий
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16.10.2022 15:46 Ответить
**** овдовбана. Щоб ти здох на своїй Навці.
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16.10.2022 15:49 Ответить
а він не може. та в Європі
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16.10.2022 15:54 Ответить
навку долбит другой чел. токо писькоф об этом не знает
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16.10.2022 15:59 Ответить
Пєсков переживає за те що Україні допомагають зброєю напевно кацапи на собі відчули всю потугу зброї НАТО і тим самим Україна набирається досвіду з користуванням новітньої зброї
А Пєсков як думав Росія нехай захоплює Україну і жодна країна щоб не допомагала?
А те що він каже про досягнуті цілі -кацапи досягли цілі взяття Києва за три дні з Харківської обл відсунули з Херсонщини відганяють
Тому те що каже Пєсков для України начхати.
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16.10.2022 15:50 Ответить
Ціль операції знищення мацкви?
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16.10.2022 15:53 Ответить
А скоро де-юре Україна "влізе" в НАТО от тоді потанцюємо...
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16.10.2022 15:54 Ответить
Унітазний йоршик, дивися падло в корінь-якби ви свинокацапи своє смердюче рило не встромили в Україну то і НАТО тут нескоро було б. Так що падло мордорське самі себе звинувачуйте!!!
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16.10.2022 15:57 Ответить
Цікаво, чому Роісє можна влізти, а НАТО ні...
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16.10.2022 15:58 Ответить
На рівні нато що ніхто нічого не допомагав.
окремі країни тільки допомагають.
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16.10.2022 15:59 Ответить
пошли отговорки из за неудач на фронте
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16.10.2022 15:59 Ответить
Pisk-off, de fuck you!
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16.10.2022 16:00 Ответить
Абыр-абыр ... абырвалг!
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16.10.2022 16:01 Ответить
у тебя куча ошибок в приложении
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16.10.2022 16:03 Ответить
Так хочется, чтобы россию победило всё злобное НАТО, а не "одна какая-то" Украина.
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16.10.2022 16:00 Ответить
Та да. ,,Великая" и ,,могучая" рашка отхватывает по морде не по детски. И от кого? Какая-то Украина, которую рашка собиралась сожрать за 3 дня. Немыслимое унижение. Вот теперь хай кацапы и жрут до нэсхочу. Слава ЗСУ!
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16.10.2022 16:51 Ответить
Який «український конфлікт» ?! Це російсько-українська війна ! От же ж довбойоб !
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16.10.2022 16:00 Ответить
А вони ще і не починали)
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16.10.2022 16:02 Ответить
пЯсков, ********* с киздой под носом, НАТО еще ничего не начинало.))
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16.10.2022 16:03 Ответить
де- юра 3,14ськов речник президента РФ , а де-факто рашистський 3,14стун куйла
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16.10.2022 16:04 Ответить
То-біш - тепер НАТО може насипати п*здюлі напряму в кремль?
Я щось не розумію - піськоф шо, за нас?
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16.10.2022 16:04 Ответить
Щас новая методичка вышла, что типа ссср рф на самом деле воюет не в полную силу, и отступление служит двум вещам. С одной стороны - это типа учение, как отступать, когда раися будет воевать со всей злобной натой, и когда отступать придётся по-настоящему (ведь не могли же какие-то хохлы погнать непобедимую так, что только успевай штаны придеживать). А нато, с другой стороны, нападёт, потому что таким хитрым ходом раися заставляет нату поверить, что она якобы слабая - и когда злая ната, потеряв страх, нападёт, вот уж тут-то раисюшка в ответ всем-всем-всем покажет! В общем, хутен апать фсех пирииграл!

Напоминает мне рассуждения, которые я читал в феврале 2014, где россиянцы рассуждали о том, как гениально проффесор поставил в безвыходное пложение и уже де факто разбил оппозицию. Правда, через день победивший всех проффесор почему-то был уже в ростове.
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16.10.2022 16:17 Ответить
Ааа, значить коли нападе зла НАТА, 65 тисяч дохлих орків як вискочать із свого скотомогильника і такі: -Агаааа! Попалась злая НАТА?
А НАТА така: - Ватафак хьюстон? Изиц ху ваапще такі? Тікаєм - ААААААААА....
Хитрий план...
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16.10.2022 16:39 Ответить
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16.10.2022 16:53 Ответить
придется быстрее отсасывать...)))
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16.10.2022 16:10 Ответить
Піськов: ми таки влізли в конфлікт з НАТО... Дібіли б...
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16.10.2022 16:13 Ответить
...продолжайте...мокшанский плебс доволен и и славит сцаря...
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16.10.2022 16:14 Ответить
так ударьте по НАТО, раз оно такое подлое
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16.10.2022 16:24 Ответить
НАТО ни на кого не нападало.
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16.10.2022 16:29 Ответить
ну И ????? мы то тут причем ???? с нами легче !!! ракет НЕТ , самолетов НЕТ , кораблей НЕТ , танков НЕТ , ядерного оружия НЕТ !!!! росия - КОРОЛЬ детей и инвалидов !!!((((
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16.10.2022 16:33 Ответить
Усатый , лупоглазый фрик, который блеял , что его дорогие часы подарок жены - Навки. Просто омерзительная личность, даже когда молчит.
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16.10.2022 16:35 Ответить
Конфликт. Это у тебя с твоей ****** Навкой конфликты когда ты влезаеш йе в трусы во время месячных. Чмоня ты.
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16.10.2022 16:37 Ответить
дааааа , им МОЗГИ поди в детстве еще в роддоме ******* об кроватку !!!!(((( быть гарантом страны которая во имя ЧЕЛОВЕЧЕСТВА отказалась от яд. оружия в виде примера , а потом на нее НАПАСТЬ , это вверх ЦИНИЗМА !!!!((((
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16.10.2022 16:39 Ответить
Письков сбоку похож на мой кутак
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16.10.2022 16:44 Ответить
Курва вусата кацапської орди, навіть якщо ти так думаєш своїми курячими мізками... і що з того??? В любому воєнторзі України прості робітники та селяни можуть купити Хаймарси, Джавеліни та Байрактари, та інші види землекопальних машин!!! До чого тут НАТО??? Щоб вам, усім кацапам була земля бетоном на кожному клаптику УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!!! Слава УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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16.10.2022 16:59 Ответить
То оголоси війну НАТО! Чого чекаєш?
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16.10.2022 17:22 Ответить
ага, ссыкуны)))) трендят, трендят..
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16.10.2022 18:10 Ответить
Тупоголовый писькоф.
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16.10.2022 17:27 Ответить
Ну ТО оголосіть тепер війну НАТО.
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16.10.2022 17:41 Ответить
Яке ж воно кончене
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16.10.2022 17:44 Ответить
З 2014 року з лютого місяця рашисти ***** влізли в Український Крим!!
Піськову брехати, як з гори бігти!! Але зрозумів уже гнида, що час вистави *****, закінчується!!!
Забув про долю своїх колег у Адіка, Каддафі, Пол Пота, Мусоліні, Хусейна!!
‼️❤️⚔️🇺🇦👍👏✌️✊🥷🏼🪤💀‼️❤️⚔️🇺🇦
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16.10.2022 17:45 Ответить
Начальну фразу "Нам Звізда!" вимовити так і не наважився.
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16.10.2022 17:46 Ответить
писькофф- ******** шавка БЕС(а)путина антихриста люциферовича
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16.10.2022 17:54 Ответить
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16.10.2022 17:55 Ответить
ВНЕШНИЙ КОНФЛИКТ ВИНА ТОГО КТО ЕГО НАЧАЛ !!! А ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ УКРАИНА САМА В ПРАВЕ ДУМАТЬ КТО ПОМОЖЕТ ЕГО РЕШАТЬ !!! И ВООБЩЕМ ДИПЛОМАТИЧНО СПРОСИТЬ ПРО УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ У УКРАИНЫ !!!
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16.10.2022 18:09 Ответить
ЕРШИК ТЫ А НЕ СПИКЕР !!!
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16.10.2022 18:10 Ответить
А он почему не упоминает Лукашенко и Беларусь, которое совместно с кацапией вторглись в Украину ?
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16.10.2022 18:30 Ответить
Ідіоти... Якби НАТО "влізло" то з кацапів навіть слизу щоб ногою розтерти не лишилось...
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16.10.2022 18:50 Ответить
фігня повна, бо "их тут нет!"
а якщо і є, то й що? даунбас кликав "путін прийди" - і він прийшов.
а ми закликали НАТО))) і, звісно, ЄС))
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16.10.2022 18:51 Ответить
А какого ты туда влез, тварь усатая????
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16.10.2022 19:08 Ответить
Read: Розвал параші буде доведений до кінця.
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16.10.2022 19:20 Ответить
Ясный перец, вы доведёте всё до ручки и назовёте это плановым концом.
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16.10.2022 20:36 Ответить
спецобсирація закінчиться одразу, як закінчиться єврей пукін! єврея пукін набагато, набагато легше "обнулити", ніж цілу *********. робіть висновки....
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16.10.2022 21:16 Ответить
De fuckto
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16.10.2022 21:54 Ответить
якщо "конфлікт український", то чому чмобілізація у кацапстані?
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16.10.2022 22:40 Ответить
Поток больного кацапского сознания продолжается.
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16.10.2022 23:33 Ответить
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