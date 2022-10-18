Гіркін більше потрібен для Гааги, ніж для України, - Буданов

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) буде важливим для міжнародного кримінального судочинства.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив голова ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть "не наш" буде", - сказав він.

За словами Буданова, наразі відомо одне з його місцезнаходжень.

"Він вже прибув на територію окупованої України, всього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво. Давайте подивимося", - зазначив очільник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця Ігоря Гіркіна.

Пізніше ГУР пообіцяло за полоненого Гіркіна $100 тис.

Літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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