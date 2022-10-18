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Новини Війна
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Гіркін більше потрібен для Гааги, ніж для України, - Буданов

гіркін

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) буде важливим для міжнародного кримінального судочинства.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив голова ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть "не наш" буде", - сказав він.

За словами Буданова, наразі відомо одне з його місцезнаходжень.

"Він вже прибув на територію окупованої України, всього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво. Давайте подивимося", - зазначив очільник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця Ігоря Гіркіна.

Пізніше ГУР пообіцяло за полоненого Гіркіна $100 тис.

Літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Читайте: Винагороду за взяття у полон Гіркіна потрібно буде задекларувати, - НАЗК

Автор: 

Буданов Кирило (491) полон (1553) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+10
Цемах теж був не наш...
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18.10.2022 16:48
+8
як не гидко це казати, але цим збиттям мирного літака ця наволоч послужила Україні

бо до того часу нікого не клєпало, чий Крим і хто з буками лазить по чужій країні

але знадобилося декілька сотень погроз ЯО з боку раші щоб світ зрозумів те, що мав зрозуміти після збиття малайзійського боїнга
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18.10.2022 16:50
+7
Імперська наволоч яка виступає за максимальну жорстокість та максимальне знищення цивільної інфраструктури, буде сидіти десь в артилерійському штабі на лугандоні. Вся ця акція з винагородою лише зайвий піар.
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18.10.2022 17:08
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Цемах теж був не наш...
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18.10.2022 16:48 Відповісти
як не гидко це казати, але цим збиттям мирного літака ця наволоч послужила Україні

бо до того часу нікого не клєпало, чий Крим і хто з буками лазить по чужій країні

але знадобилося декілька сотень погроз ЯО з боку раші щоб світ зрозумів те, що мав зрозуміти після збиття малайзійського боїнга
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18.10.2022 16:50 Відповісти
Ви праві, але каталізатором всього стала тільки пряма відкрита агресія рашки, а до того часу США і ЄС гралися в миротворців(
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18.10.2022 17:01 Відповісти
зате теперка маємо 2 нових матюка
меркель та штайнмайер
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18.10.2022 17:32 Відповісти
Не знаю, как его лучше использовать: отдать под суд или повесить в центре Киева, но первое, что надо с ним сделать после поимки - на лбу набить татуху "путин ху*ло" !
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18.10.2022 16:59 Відповісти
Гіркін настільки любить увагу, що в Гаазі перед сотнями камер всіх би здав з потроху за імунітет і можливість доживати десь в глушині ЄС. Правда з Цемахом не склалося, а з Гіркіним, якщо навіть якосьпотрапить в полон вийде так само(
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18.10.2022 17:04 Відповісти
А на х#ра нам цей буданов зі своїми нікчемними заявами?
Я б ще зрозумів би, якби те, що говорить цей мутний тип, казала б якась бабуся перед під'їздом!
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18.10.2022 17:04 Відповісти
Бабуся перед під'їздом не проспала наступ рашистів на відміну від Буданова.
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18.10.2022 17:06 Відповісти
Імперська наволоч яка виступає за максимальну жорстокість та максимальне знищення цивільної інфраструктури, буде сидіти десь в артилерійському штабі на лугандоні. Вся ця акція з винагородою лише зайвий піар.
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18.10.2022 17:08 Відповісти
Діалог Гіркін - Золкін був би доволі цікавим.
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18.10.2022 17:10 Відповісти
А для України не потрібен... От же, ***, клоуни...
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18.10.2022 17:10 Відповісти
спочатку віддайте ато-шнікам а вже те що залишиться-в гаагу
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18.10.2022 17:49 Відповісти
Щось забагато аристовичів в ЗМІ.
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18.10.2022 18:17 Відповісти
І тут Остапа понесло! Щось главний развєдчік сьогодні перевозБУДАНілся!
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18.10.2022 21:38 Відповісти
Буданов на шоу-бізнесі має більше ніж на колишній службі розвідником.
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18.10.2022 22:02 Відповісти
На Росії є дондон, а в нас буданов
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13.02.2023 10:15 Відповісти
 
 