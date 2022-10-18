Євросоюз позбавляється залежності від російського газу набагато швидше, ніж прогнозувалося, - фон дер Ляєн

Європа позбавляється залежності від російського газу набагато швидше, ніж прогнозувалося.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку війни, коли Путін почав перетворювати газ на зброю, і ця його тактика стала для нас очевидною, ми вирішили повністю виключити постачання російського газу. У той час, коли ми мали цю дискусію вісім місяців тому, ми говорили, що це може забрати у нас кілька років, до 2027 або навіть до 2030 року. Але цей процес пішов набагато швидше. Процес диверсифікації від постачання російського газу набув масованого прискорення", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, якщо динаміка диверсифікації зберігатиметься, ЄС отримає принаймні 65 мільярдів кубометрів газу від інших постачальників, не з Росії. При цьому вже до кінця цього року країни ЄС зможуть заощадити до 50 мільярдів кубометрів газу, що є дуже суттєвим результатом спільних зусиль. Цей рік показав також рекордні показники зростання обсягів постачання поновлювальної енергії, що також є фактором для заміщення російського газу.

"Енергетична криза є безпрецедентною. Ми працювали дуже напружено протягом минулих місяців на тлі падіння на енергетичних ринках і досягли прогресу. Ми скоротили попит - за показниками вересня нам вдалося заощадити до 15 відсотків газу від загального обсягу споживання. Ми заповнили наші газові сховища – зараз ми маємо вже 92 відсотки. Ми інтенсивно диверсифікуємо шляхи постачання від Росії на користь надійних постачальників: російська доля в імпортованому трубопровідному газі знизилася до 9 відсотків, тож близько двох третин постачання газу з Росії було скорочено", - зауважила фон дер Ляєн.

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Одним із напрямків роботи із стабілізації енергетичного ринку, за словами очільниці Єврокомісії, є формування спільної платформи для закупівлі газу у надійних постачальників, таких як Норвегія або США, та обговорення з ними передбачуваних цінових коридорів, з урахуванням розвитку ситуації на енергетичних ринках.

"Попит Європи на енергію є дуже великим, тож логічно, що замість того, щоб перебивати ціну одне для одного, країни-члени та європейські компанії мають скористатися власною закупівельною спроможністю. Ми запропонували сьогодні правові інструменти для поєднання енергетичних замовлень на європейському рівні. Ми надаємо змогу газовим компаніям створювати консорціуми для спільної закупівлі газу. При цьому є один обов’язковий зобов’язуючий елемент - загальний обсяг такого запиту має бути принаймні 15 відсотків від загального обсягу, який є необхідним, щоб заповнити сховища", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона пояснила це правило тим, що цього року останні 10-20 відсотків газу для закачування у сховища виявилися найбільш вартісними. Зазвичай такі "остаточні" обсяги вже не охоплюються довгостроковими контрактами, і цього року європейські компанії часто перебивали ціну одна для одної на спотовому ринку, що піднімало ціни на газ. Тож Європа має бути краще підготовленою до наступного сезону заповнення сховищ та скористатися для цього об’єднаною закупівельною потужністю.

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