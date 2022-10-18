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Новини Газова війна
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Євросоюз позбавляється залежності від російського газу набагато швидше, ніж прогнозувалося, - фон дер Ляєн

ляєн

Європа позбавляється залежності від російського газу набагато швидше, ніж прогнозувалося.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку війни, коли Путін почав перетворювати газ на зброю, і ця його тактика стала для нас очевидною, ми вирішили повністю виключити постачання російського газу. У той час, коли ми мали цю дискусію вісім місяців тому, ми говорили, що це може забрати у нас кілька років, до 2027 або навіть до 2030 року. Але цей процес пішов набагато швидше. Процес диверсифікації від постачання російського газу набув масованого прискорення", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, якщо динаміка диверсифікації зберігатиметься, ЄС отримає принаймні 65 мільярдів кубометрів газу від інших постачальників, не з Росії. При цьому вже до кінця цього року країни ЄС зможуть заощадити до 50 мільярдів кубометрів газу, що є дуже суттєвим результатом спільних зусиль. Цей рік показав також рекордні показники зростання обсягів постачання поновлювальної енергії, що також є фактором для заміщення російського газу.

"Енергетична криза є безпрецедентною. Ми працювали дуже напружено протягом минулих місяців на тлі падіння на енергетичних ринках і досягли прогресу. Ми скоротили попит - за показниками вересня нам вдалося заощадити до 15 відсотків газу від загального обсягу споживання. Ми заповнили наші газові сховища – зараз ми маємо вже 92 відсотки. Ми інтенсивно диверсифікуємо шляхи постачання від Росії на користь надійних постачальників: російська доля в імпортованому трубопровідному газі знизилася до 9 відсотків, тож близько двох третин постачання газу з Росії було скорочено", - зауважила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ЄС обмежить ціни на газ, ми припинимо постачання, - голова "Газпрому" Міллер

Одним із напрямків роботи із стабілізації енергетичного ринку, за словами очільниці Єврокомісії, є формування спільної платформи для закупівлі газу у надійних постачальників, таких як Норвегія або США, та обговорення з ними передбачуваних цінових коридорів, з урахуванням розвитку ситуації на енергетичних ринках.

"Попит Європи на енергію є дуже великим, тож логічно, що замість того, щоб перебивати ціну одне для одного, країни-члени та європейські компанії мають скористатися власною закупівельною спроможністю. Ми запропонували сьогодні правові інструменти для поєднання енергетичних замовлень на європейському рівні. Ми надаємо змогу газовим компаніям створювати консорціуми для спільної закупівлі газу. При цьому є один обов’язковий зобов’язуючий елемент - загальний обсяг такого запиту має бути принаймні 15 відсотків від загального обсягу, який є необхідним, щоб заповнити сховища", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона пояснила це правило тим, що цього року останні 10-20 відсотків газу для закачування у сховища виявилися найбільш вартісними. Зазвичай такі "остаточні" обсяги вже не охоплюються довгостроковими контрактами, і цього року європейські компанії часто перебивали ціну одна для одної на спотовому ринку, що піднімало ціни на газ. Тож Європа має бути краще підготовленою до наступного сезону заповнення сховищ та скористатися для цього об’єднаною закупівельною потужністю.

Також читайте: ЄС продовжить працювати над повною відмовою від російського газу, - Метсола

Автор: 

газ (10415) Єврокомісія (2147) Євросоюз (13358) фон дер Ляєн Урсула (764)


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Топ коментарі
+20
С газом уйло просчитался и сел в лужу(как и со всем остальным, в прочем)
Летом, когда цена на газ дошла до 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и говорящая голова путина, димочка медведев заявил - "Вот когда цена дойдет до 5 тысяч, вы все приползете к нам на коленях. А мы еще подумаем, дать вам его или не дать".
Все, лето прошло, зима начинается.
Сегодня цена на газ 1,2 - 1,3 тысяч и газовые хранилища в Европе заполнены на 95%.
А россия газ сжигает на десятки миллионов долларов ежедневно. Процесс добычи остановить нельзя, а газ девать некуда.
Оказывается, путин не только в военном деле "понимает", но и в экономике тоже лихо "разбирается"
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18.10.2022 21:28
+18
при тому виключно завдяки *****, а не завдяки євросоплежуям.
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18.10.2022 21:16
+13
Та що ж таке. І тут ***** всіх переграв, а головне - себе.
Йому треба писати книжку "як все просрать". Навіть декілька томів
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18.10.2022 21:19
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при тому виключно завдяки *****, а не завдяки євросоплежуям.
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18.10.2022 21:16 Відповісти
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18.10.2022 21:46 Відповісти
Ну да , успех с 2014-го . Быстро ...
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18.10.2022 21:16 Відповісти
ху.ло чем скотину кормить будешь? Тысячу кубов газа з стакан китайского риса?
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18.10.2022 21:18 Відповісти
Газ піде до України в якості часткової сплати репарацій
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18.10.2022 22:15 Відповісти
Та що ж таке. І тут ***** всіх переграв, а головне - себе.
Йому треба писати книжку "як все просрать". Навіть декілька томів
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18.10.2022 21:19 Відповісти
Сумно аж заграй..
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18.10.2022 21:25 Відповісти
С газом уйло просчитался и сел в лужу(как и со всем остальным, в прочем)
Летом, когда цена на газ дошла до 3 тыс. долларов за тысячу кубометров и говорящая голова путина, димочка медведев заявил - "Вот когда цена дойдет до 5 тысяч, вы все приползете к нам на коленях. А мы еще подумаем, дать вам его или не дать".
Все, лето прошло, зима начинается.
Сегодня цена на газ 1,2 - 1,3 тысяч и газовые хранилища в Европе заполнены на 95%.
А россия газ сжигает на десятки миллионов долларов ежедневно. Процесс добычи остановить нельзя, а газ девать некуда.
Оказывается, путин не только в военном деле "понимает", но и в экономике тоже лихо "разбирается"
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18.10.2022 21:28 Відповісти
на раSSії немає економіки...на раZZії путіноміка....

як каже Злодій володін: "єсть путін....єсть раSSія...."
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18.10.2022 22:21 Відповісти
Скоріше ,,,зупинити можна, але питання що це буде коштувати
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18.10.2022 23:40 Відповісти
Фсб вам в цьому допомагає, підриваючи потоки. Самі ви до цього ще довго б йшли))
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18.10.2022 21:32 Відповісти
Кажуть,що то США "допомогли"))
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18.10.2022 22:35 Відповісти
Просто протягом багатьох років зацікавлені особи розповсюджували міф про незамінність кацапського газу.

Це те ж саме, що міф про другу армію світу.
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18.10.2022 22:11 Відповісти
Цікаво, чи вистачить європейцям яєць, щоб через суд довести, що саме рашка підірвала труби і здійснила саботаж, тобто грубо порушила усі контракти, тобто повинна сплатити неустойку європейським газовим компаніям???
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18.10.2022 22:13 Відповісти
А если бы вы убрали с потоков своих Фирташей и Тимошенок, то и остальные 9% к концу года тоже импортозаместили бы.
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18.10.2022 23:35 Відповісти
Як і якою ціною?
І хто буде відповідати за те що Німеччина 55 % газу отримувала "по очєнь нізкім цєнам" Писи: Що таке низькі ціни ?
Відповідь ніхто не буде відповідати , все як завжди затихне
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18.10.2022 23:39 Відповісти
 
 