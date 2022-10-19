Тіла 8 цивільних, вбитих росіянами під час окупації, було виявлено у Лимані. ІНФОГРАФІКА
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У визволеному від російських загарбників Лимані Донецької області минулої доби виявили тіла ще вісьмох вбитих цивільних жителів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - повідомив голова ОВА.
Також Кириленко долав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Будь ласка, зачекайте...
С предполагаемым отступлением российских войск с правого берега Херсонской области что-то явно нечисто. Причем в самом инфернальном смысле.
Было бы так все просто - они б не назначали командующего объединенными силами СВО, не начинали б такую мобилизацию, не закупали б у Ирана дроны, не провели бы пристрелку по городам, не разгоняли бы по сеточкам анонсы новой волны 7 миллионов беженцев в Европу из городов с разрушенной инфраструктурой, не обещали бы сертификаты на жилье эвакуированным херсонцам и т.д.
Поэтому лучше просчитать самые тяжелые сценарии.
Например, уничтожение правого берега включая правобережный Херсон, затопление Каховской ГЭС, применение химического оружия, разрушение всех мостов через Днепр, чтоб блокировать ленд-лиз, снесение городов на линии донбасского фронта типа Бахмута, где застряли российские войска, подрыв Киевского водохранилища, тотальный обстрел всех областных центров - и тогда наступление мобиков по всем направлениям с севера и востока, и новая операция на одесском направлении (непонятно, что в Приднестровье).
Все диверсионные и террористические акты могут быть проведены чуть ли не за одну ночь.
Чмобиков фактически готовят для оккупационной армии на вымороченных территориях (деньги под строительство Хуснуллин уже выбил). Кириешки уже бьют копытом, чтобы возглавить весь новый госаппарат Украинского федерального округа.
Сценарий, при котором и ТЯО не понадобится, тем более что у него какие-то проблемы с испытаниями.
Ощущение, что Путин решил пойти вабанк. Сегодня собирается Совбез-Госдума-Совфед (объявят войну-военное положение-применение ТЯО?). Геополитическая обстановка, по мнению Путина, тоже благоволит: практически уже понятно, что Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок, есть вероятность, что в ноябре республиканцы возьмут большинство в нижней палате.
Да, в конечном итоге Путина выгонят даже из преисподней за оголтелый сатанизм, но это будет потом.
Что я забыла?