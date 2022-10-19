Окупанти відпустили заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу Мартинюка, - МАГАТЕ

Росіяни відпустили заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, якого викрали 11 жовтня.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

В "Енергоатомі" поки не підтвердили інформацію про визволення Мартинюка.

Гроссі також висловив стурбованість затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС. "Це ще одна тривожна подія, яка, я щиро сподіваюся, буде швидко вирішена", - заявив Гроссі.

Також у МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС відновила підключення до останньої лінії електропередачі, що діє та працює на 750 кіловольтів.

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Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським оперативним персоналом, що з’єднання було відновлено о 21:30 - майже через 18 годин після того, як лінію було відключено системою захисту, яка автоматично виконує такі дії у разі падіння напруги.

"Повторні відключення показують, наскільки нестабільною залишається ситуація з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи. Вони також підкреслюють необхідність створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо об’єкта після частих обстрілів на станції або поблизу неї в останні місяці", - сказав Гроссі.

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