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У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку у російському Бєлгороді гучно. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів і нібито роботу ППО. Місцева влада зазначає, що зафіксовано влучання у об’єкт інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Зафіксовано влучення снаряда в один із об'єктів інфраструктури міста Бєлгорода", - зазначив російський чиновник.
Він переконує, що руйнування нібито незначні і вони "не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста".
Топ коментарі
+36 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.10.2022 10:18
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"Из 100 осталось восемь": ВСУ разбили роту мобилизованных россиян за два дня.
Русским солдатам выдали по три магазина с патронами и «забыли» о подкреплениях.
С момента объявления Путиным «частичной» мобилизации в России успели погибнуть уже несколько тысяч «чмобиков». Большинство из них умерли из-за отсутствия подготовки и отношения командования к ним как к «пушечному мясу».
На разрушенных улицах Бучи уже укладывают новый асфальт, но люди до сих пор стоят в очереди к волонтерам за хлебом
2-3% - на дороги, а 50-70% - на вооружение, что не так? И нормальные дороги тоже нужны чтобы Хаймарсы в грязи не утопали..
А что вы пристали именно к дорогам, в то время десятки миллиардов выделяли и на ремонт, строительство зданий и сооружений, а ведь можно было подождать с их строительством и ремонтом и на эти дополнительные деньги закупить боеприпасы, если не хватало 50-70% на оборону.. И прицепились почему-то именно к дорогам, а не к зданиям и сооружениям..
"Воры".. "Распил".. Факты имеются? Все банковские- и другие документы имеются в наличии, После войны можно всё проверить, что, какой смысл сейчас постоянно талдычить об этих "дорогах", на радость российских ФСБ..
Точно, неадекватный какой-то, а, может, просто больной? Так ты не ответил ни на один вопрос, так откуда ты взял эту цифру, 90 миллиардов? Где она ещё фигурирует кроме твоей головы? И кто там "воры," и сколько они там "распилили", и как? И откуда тебе это известно, из ОБС (Одна Бабка Сказала)? Или просто "об этом все говорят"? )
Ни какой ненависти, ну, что Вы, просто констатация фактов исходя из опыта жизни и общения с подобными Вам субъектами. И не более.
Вы такой же патриот Украины, как и все остальное тупое население так называемой страны "Российская Федерация", ну, может быть немного более грамотное, что бы писать "целлофан", а не "салафан". И не более.
Я уже Вам ответил на Ваши вопросы - смотрите бюджет. Но видимо ЗЕлёный салафан Вам закрывает глаза. Именно Ваш кацапский салафан.
Флаг, под которым Вы тут отмазываете ЗЕленого мародёра, ни чего не значит, т.к. прокси могут, как и Вы, использовать любой флаг любой страны. Интернет это прекрасно позволяет.
Вы липовый патриот Украины. Это подтверждаете Вы сами своим постами. От ваших постов просто смердит заПодляцким дЕрьмаком ЗЕлёной Параши. И это не зависит от места Вашего проживания.
Вы так возбудились за КАРМУ потому, что поняли, ЧТО Вас ждёт за Вашу паскудную иудину деятельность? Впрочем я в этом сомневаюсь. Да будет так, по КАРМЕ Вам и Вам подобным и воздастся. До 12 колена. Аминь.
Ой дурачоок.. Я что, о них вспоминал? Не позорьте украинский народ. И откуда такие чудища вылазиют.. Один вариант есть, вы - работник ФСБ, только там могут таких моральных уродов создавать, ужас!
"..в Украине нет проукраинских".. Мои комменты как раз все - проукраинские, дурачок..
Что то новое в системе парашных тролей.
Только кацап может использовать тут термин "проукраинский". Не один гражданин Украины такие обороты речи не использует. НИ ОДИН.
Вы не пензюк?
я ща пофигистично смотрю на всё - типо - если народ мудрый - то пусть или учится или сдохнет...
но, пля, сердитый я не столько на зе-гнид, сколько на тупой дебильный электорат, который тянет за них...
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нехай буде бойова нічия