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Нетаньяху виступив проти постачання Україні зброї Ізраїлем: Її може отримати Іран

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нетаньяху,биньямин

Експрем’єр міністр та лідер опозиції Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні, аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу MSNBC, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Натаньяху назвав нинішню політику Ізраїлю щодо війни Росії проти України, яка передбачає прийом біженців та надання гуманітарної допомоги українцям, "розсудливою".

Водночас він виступив проти постачання зброї Україні та заявив, що вона нібито може потрапити до Ірану, який використає її проти Ізраїлю.

Також він згадав про небезпеку "глобального конфлікту" із можливим застосуванням ядерної зброї.

Читайте: Переговори між Україною та Ізраїлем зірвалися через втручання РФ, - ізраїльська газета Haaretz

"Я не думаю, що є велика різниця, чи це буде тактична ядерна зброя або стратегічна ядерна зброя, цей поріг не перетинався протягом 77 років, і я думаю, що зараз потрібне поєднання твердості та обережності, щоб переконатися, що цей конфлікт закінчується і, звичайно, не поширюється", - сказав політик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+76
Он не глупый, просто хорошо законсервированный агент кацапского влияния.
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19.10.2022 11:44
+70
Нам просто нужно прекратить поставки зерна в Африку и на Ближний восток. Потому что наше зерно может попасть боевикам Исламского Государства и в Северную Корею.
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19.10.2022 11:43
+56
Ніби і єврей , але такий дурний .
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19.10.2022 11:41
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Брехливий поц.
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19.10.2022 13:11 Відповісти
Экспидеров не бывает,тем более друг *****.
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19.10.2022 13:12 Відповісти
Ну прикормили конечно рашисты за 20 лет много народу, есть такое дело )
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19.10.2022 13:13 Відповісти
Кремлівська хвойда!
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19.10.2022 13:15 Відповісти
Из Украины отправлены миллионы тонн сельхозпродукции. Более 25 процентов грузов направляется в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (8 процентов), Индия и Иран (по 4 процента), Бангладеш, Кения и Судан (по 2 процента), Ливан, Йемен, Сомали, Джибути (по 1 проценту) и Тунис (менее одного процента). https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431761
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19.10.2022 13:17 Відповісти
Не "відправлені", а продані. За це валюта надійшла фермерам. Чи кому там ...
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19.10.2022 13:48 Відповісти
Сцить зі свого обріза межи очі...
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19.10.2022 13:25 Відповісти
Ну і не треба! Аби США та Британія постачали...
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19.10.2022 13:28 Відповісти
Пані ... Як би тут ми не перетирали ... Але в Україні влада Зе* пропихнула окремий

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Тобто ... Окремого проти "антиболгарського" чи "антитурецького" законів немає.
Але "антисемітський" є .

Блін ... чому так ??
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19.10.2022 13:47 Відповісти
Вы дату регистрации этой " еврейки" внимательней гляньте, плюс там еще один " еврей" подгавкивает.
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19.10.2022 14:29 Відповісти
Slavik Hanger

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:19.10.2022

Лариса Резник

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:19.10.2022

ботва нихрена не палится))))
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19.10.2022 14:31 Відповісти
Шо не понял скажи на иврете
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19.10.2022 14:54 Відповісти
למה הרשמה היום??
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19.10.2022 16:53 Відповісти
Лариса Резник наче щось знайоме і Slavik Hanger теж ... Хоч і нульова реєстрація.
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19.10.2022 16:51 Відповісти
Як чому? Богоізбранниє ж. От тільки яким богом? Ісуса вони за бога не вважають, а західний світ практично увесь католицький, ми - православні, і Ісуса вважаємо сином божим. У них бог Ієгова, у нас - Ісус. То до чого тут ця богоізбранність? Це якщо визнати, що Бог один, а синів у нього... Але ж і ходок...
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19.10.2022 16:48 Відповісти
Тут без варіантів. Біблія уся написана на єврейському-ізраільському-іудейському матеріалі.
Якщо "наші" недотьопи у це вірять, то без варіантів.
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19.10.2022 17:11 Відповісти
Ага, вот мудила, значит Азейбарджану можно и нужно было?
не боялся, что попадут кацапам, а Украине нельзя.
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19.10.2022 13:31 Відповісти
Ще один любитель рускага мира, бл#ять. А нічого, що той мир вже передав Ірану атомну бомбу, щоб тобі на голову скинути?
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19.10.2022 13:34 Відповісти
Павло Штепа у своїй книжці 'Мафія і Україна' називає євреїв найжорстокішою нацією у світі. Вони завжди фінансували всі війни, як червоних, білих і зелених....Вони були ростовщиками ....вони заробляли на всіх і всьому. І слова цього виродка ще раз це підтверджує. Тому натаньяху-ПНХ!!!!
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19.10.2022 13:36 Відповісти
Ти ,диви...як напали.....а те , що Ізраїль весь час у війні...-забули чи може допомога була від України ?. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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19.10.2022 13:38 Відповісти
Мухи отдельно, котлеты отдельно‼️73%Виноваты , что повелись на развод еврейских МЕГААФЕРИСТОВ КАЛАМОЯ И ЗЕЛЕНСКОГО Украинцы не виноваты , в том , что власть захвачена представителями еврейского народа - Ермак , Зеленский, Каламойский, пинчук, Абрамович, Тимошенко……именно они саботировали и торговали Украиной перед войной 2,5 года !
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19.10.2022 16:37 Відповісти
Все вірно, Ви пишите, але є велике АЛЕ... Зброю передаватимуть не народу, а представникам зеленої влади в обличчі... Міноборони, у яких репутація - така собі. Принаймні, такі справи не грунтуються на емоційних рішеннях, а виключно на багаторівневих консультаціях з фахівцями з безпеки, розвідки, тощо. Нетаньяху, який би він не був путіноїд, зараз говорить, як представник Ізраїлю та ще можна бути впевненим, що ще й наші журнашлюхи, так подають матеріал, аби у громадян склалося враження, ніби Ізраїль займає прорашистську позицію. Не забуваймо, що Бутусов є вихідцем з Коломойського кубла.
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19.10.2022 18:20 Відповісти
Красота !!! Яке застілля без єврейського питання !!!
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Ніхто й не сумнівався в цьому. Ізраїль - це вже давно елітний кацапстан.
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19.10.2022 13:46 Відповісти
Ізраїльську зброю з України Іран навряд чи отримає, а от збагачений уран чи ядерні технології (або і те, і друге) від Росії, можливо, уже отримав.
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19.10.2022 13:47 Відповісти
логика не его сильная сторона...
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19.10.2022 13:48 Відповісти
Иди ты на **********!
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19.10.2022 13:52 Відповісти
Тілики дурень в такий час може зв'язатися з жидами. Були б вони блище теж обстрілювали б Україну.
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19.10.2022 14:00 Відповісти
Обама те саме казав про постачання джавелінів
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19.10.2022 14:17 Відповісти
і саме тому Ізраїль не визнає голодомор українців геноцидом?
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19.10.2022 14:42 Відповісти
Що ти верзеш ? У тебе дуже багато претензій до України та пишеш брехню. Ти мабудь військовий корабель Раши. Рухайся , Ваька, у путь по курсу
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19.10.2022 15:33 Відповісти
Пану з опозиції,треба бути опозиціонером,а не повторювати міністра оборони Ізраїлю.Цікаво,а якщо іранські дрони,ну раптом,ну випадково,впадуть в Києві на "Меморіал" в Бабиному Яру-це допоможе одержати "Залізний купол" ? А якщо,ще з більшими,раптово,випадково,попутали з інфраструктурою, не приведи Яхве, на могилу Пророка в Умані?Продадуть,чи подарують-"залізний купол"?
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19.10.2022 14:48 Відповісти
Уже падали бомбы на Бабий Яр , еврей и ухом не повели, агент "козырь" только пост нацарапал
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19.10.2022 16:41 Відповісти
От за анисемітизм обідно.... А ну факти? Де після 91 року в Україні євреїв гнобили? Може погроми були? Може серед наших олігархів жодного єврея??? Може Бердичев ізолювали та резервацією зробили?
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19.10.2022 14:52 Відповісти
А згадайте як вони разом з кацапами обвинувачували нас в антисемітизмі і нацизмі

І не вибачились.
Скільки було заяв, навіть від найвищих посадових осіб.
Лише українців можна вбивати, навіть не поспівчувають.
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19.10.2022 14:47 Відповісти
Хто вони?
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20.10.2022 00:18 Відповісти
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19.10.2022 14:48 Відповісти
Похоже, в Израиле не считают, что в россии есть антисиметизм.
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19.10.2022 14:56 Відповісти
Мрази 🤮
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19.10.2022 16:42 Відповісти
Да пішов ***** цей ізраїльський телепень. Нас ******** іранськими дорогами а ми їм зброю будемо продавати??? Ще більшої дурні цей мішіген придумати не міг???
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19.10.2022 14:57 Відповісти
Твою дивізію мать! Явно проросійське висловлювання!
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19.10.2022 14:58 Відповісти
Нетяньяху и Суровикин - как двоюродные братья.
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19.10.2022 15:23 Відповісти
Benjamin, with all due respect - fuck you.
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19.10.2022 15:24 Відповісти
Бредятина
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19.10.2022 15:39 Відповісти
може потрапити до рук МАРСІАН чи Юпітеріан, вважає всіх гоєв за ідіотів
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19.10.2022 16:11 Відповісти
в рейтинге тупейших отмазок лидируют Израиль и Германия
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19.10.2022 17:11 Відповісти
От друга володи ни кто ни чего другого и неожидал. (Пошла в ход тяжёлая артиллерия)
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19.10.2022 18:04 Відповісти
Дипломатія усе навпаки нічого доброго не обіцяє.
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19.10.2022 18:39 Відповісти
орбан в кипе
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19.10.2022 19:11 Відповісти
Чему тут многие удивляются? Это война как раз для реализации проекта "Небесный Иерусалим" и устроена, поэтому и хасиды спокойно Умань посещают, не боясь, что прилетит. Игорь Беркут несколько лет назад об этом проекте говорил ещё.
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19.10.2022 20:11 Відповісти
И в Москве, и в Киеве власть у них, и госсекретари США Блинкен и Керри евреи, и дети Байдена и Трампа вступили в брак с евреями. Очень много их везде, чтобы это считать просто совпадениями
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19.10.2022 20:14 Відповісти
и твои дети тоже вступят в брак с евреями, жизнь улыбнётся тебе. Надеюсь, они будут счастливы.
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11.11.2022 22:37 Відповісти
Ми всіх і все запам"ятаємо.Історія має повторення ми в свій час теж зробимо речі.
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19.10.2022 21:02 Відповісти
Я просто оставлю это здесь, пусть каждый думает в меру своего понимания.
https://defence-line.org/2022/10/o-tom-chto-my-mogli-propustit-chast-1/
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Я смотрю, антисемиты проснулись.
В ненависти к евреям вы братья с путинскими русскими, иранскими аятоллами.
https://isrobit.info/israel/2493/izrail-budut-sudit-v-mezhdunarodnom-sude-v-gaage-ssha-protiv-ukraina-i-rossija-za/?fbclid=IwAR2vv1xEFg27dDeFbUYkpJsjZFxWPLrxLIVMfq-KlurJbItrE0R3U8H5Ep4
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11.11.2022 22:33 Відповісти
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