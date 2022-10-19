Нетаньяху виступив проти постачання Україні зброї Ізраїлем: Її може отримати Іран

Експрем’єр міністр та лідер опозиції Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні, аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу MSNBC, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Натаньяху назвав нинішню політику Ізраїлю щодо війни Росії проти України, яка передбачає прийом біженців та надання гуманітарної допомоги українцям, "розсудливою".

Водночас він виступив проти постачання зброї Україні та заявив, що вона нібито може потрапити до Ірану, який використає її проти Ізраїлю.

Також він згадав про небезпеку "глобального конфлікту" із можливим застосуванням ядерної зброї.

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"Я не думаю, що є велика різниця, чи це буде тактична ядерна зброя або стратегічна ядерна зброя, цей поріг не перетинався протягом 77 років, і я думаю, що зараз потрібне поєднання твердості та обережності, щоб переконатися, що цей конфлікт закінчується і, звичайно, не поширюється", - сказав політик.