Нетаньяху виступив проти постачання Україні зброї Ізраїлем: Її може отримати Іран
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Експрем’єр міністр та лідер опозиції Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні, аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану.
Про це він повідомив в інтерв'ю каналу MSNBC, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Натаньяху назвав нинішню політику Ізраїлю щодо війни Росії проти України, яка передбачає прийом біженців та надання гуманітарної допомоги українцям, "розсудливою".
Водночас він виступив проти постачання зброї Україні та заявив, що вона нібито може потрапити до Ірану, який використає її проти Ізраїлю.
Також він згадав про небезпеку "глобального конфлікту" із можливим застосуванням ядерної зброї.
"Я не думаю, що є велика різниця, чи це буде тактична ядерна зброя або стратегічна ядерна зброя, цей поріг не перетинався протягом 77 років, і я думаю, що зараз потрібне поєднання твердості та обережності, щоб переконатися, що цей конфлікт закінчується і, звичайно, не поширюється", - сказав політик.
Будь ласка, зачекайте...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні
Тобто ... Окремого проти "антиболгарського" чи "антитурецького" законів немає.
Але "антисемітський" є .
Блін ... чому так ??
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Реєстрація:19.10.2022
Лариса Резник
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Реєстрація:19.10.2022
ботва нихрена не палится))))
Якщо "наші" недотьопи у це вірять, то без варіантів.
не боялся, что попадут кацапам, а Украине нельзя.
І не вибачились.
Скільки було заяв, навіть від найвищих посадових осіб.
Лише українців можна вбивати, навіть не поспівчувають.
https://defence-line.org/2022/10/o-tom-chto-my-mogli-propustit-chast-1/
В ненависти к евреям вы братья с путинскими русскими, иранскими аятоллами.
https://isrobit.info/israel/2493/izrail-budut-sudit-v-mezhdunarodnom-sude-v-gaage-ssha-protiv-ukraina-i-rossija-za/?fbclid=IwAR2vv1xEFg27dDeFbUYkpJsjZFxWPLrxLIVMfq-KlurJbItrE0R3U8H5Ep4