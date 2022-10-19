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Воєнний стан на окупованих територіях - це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники на окупованих територіях планують здійснити депортацію українців у РФ.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Воєнний стан путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений росією в Криму й залишився не покараний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"
Топ коментарі
+9 saimansay
показати весь коментар19.10.2022 17:48
+8 alex j
показати весь коментар19.10.2022 17:31
+8 Sergiy Popov 0cd1d9d3
показати весь коментар19.10.2022 17:52
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Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
нам допоможе лише повна могілізація інфікованих
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє наших людей і наші території від рашистської нечисті.
«Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід'ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера - на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу», - пише Порошенко у Facebook.
«Сьогоднішній указ путіна - це те, що у російській фразеології називається «фількіна грамота». путін забув про власного класика. «Гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі, а па нім хадіть», - писав один з них після програної росією Кримської війни», - нагадав п'ятий Президент.
Ти і два "лайкіста", що ви мелете про гавань. Приїдь до нас в село,що біля Нової Каховки і подивись як старі люди бідкаються. Молоді немає-виїхала. Ліків нем ЗОВСІМ! А як що будуть вивозити-більшість не доїде. Моя дружина 100% не доїде....
Какой сумасшедший русский поедет сейчас с семьёй в эти регионы Украины ?