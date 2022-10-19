Воєнний стан на окупованих територіях - це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії, - Данілов

Російські загарбники на окупованих територіях планують здійснити депортацію українців у РФ.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Воєнний стан путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений росією в Криму й залишився не покараний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

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