Для створення спецтрибуналу для Росії розглядається багатосторонній договір, - ОП

Існує кілька механізмів створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Зараз робочим варіантом є багатосторонній договір з країнами.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов в інтерв'ю виданню "Бабель", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Механізмів кілька. Перший ― створити трибунал рішенням Ради безпеки ООН, але, давайте відверто, це рішення заблокує Росія. Другий ― розраховувати на Міжнародний кримінальний суд, але він не може розслідувати злочин агресії. Третій ― міжнародний договір. Питання ― із ким його укладати та як? Наприклад, ми говоримо про Європу, де є базовий принцип одностайності прийняття рішень. Попри всі ті рішення на підтримку спецтрибуналу, які я перелічив раніше, є кілька країн, які затягнуть нас у дуже довгу дискусію. У ній ми будемо роками обговорювати моделі, як воно має працювати. Тому зараз наша робоча версія ― відкрити цей договір для підписання країнами", - зазначив він.

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За його словами, багатьом країнам-союзникам України вже направлено драфти робочих документів ― міжнародного договору, статуту трибуналу, щоб вони вивчили їх і відреагували.

Заступник керівника ОП зауважив, що зараз така зворотна реакція вже надходить.

"Ми зацікавлені в міжконтинентальній підтримці, тому ведемо переговори з Австралією, Канадою, США", - пояснив Смирнов.

Він проінформував, що під договором мають стояти підписи конкретних держав, документ буде чинним і водночас відкритим для підписання та ратифікації на майбутнє.

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"Певна кількість країн долучиться до нього пізніше, через пів року або рік після того, як створять трибунал. Відверто кажучи, це тривалий процес", - зауважив Смирнов, додавши, що у планах - до кінця цього року підготувати всі робочі документи, які стосуються започаткування трибуналу та механізмів його роботи.