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Для создания спецтрибунала для России рассматривается многосторонний договор, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Есть несколько механизмов создания специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за преступления в Украине. Сейчас рабочим вариантом есть многосторонний договор со странами.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов в интервью изданию Бабель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Механизмов несколько. Первый ― создать трибунал решением Совета безопасности ООН, но, давайте откровенно, это решение заблокирует Россия. Второй ― рассчитывать на Международный уголовный суд, но он не может расследовать преступление агрессии. Третий ― международный договор. Вопрос ― с кем его заключать и как, например, мы говорим о Европе, где есть базовый принцип единодушия принятия решений, несмотря на все те решения, которые я перечислил ранее, есть несколько стран, которые затянут нас в очень долгую дискуссию. В ней мы будем годами обсуждать модели, как она должна работать. Поэтому сейчас наша рабочая версия – открыть этот договор для подписания странами", - отметил он.

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По его словам, многим странам-союзникам Украины уже направлены драфты рабочих документов - международного договора, устава трибунала, чтобы они изучили их и отреагировали.

Заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас такая ответная реакция уже поступает.

"Мы заинтересованы в межконтинентальной поддержке, потому ведем переговоры с Австралией, Канадой, США", - пояснил Смирнов.

Он проинформировал, что под договором должны стоять подписи конкретных государств, документ будет действующим и одновременно открытым для подписания и ратификации на будущее.

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"Определенное количество стран присоединится к нему позже, через полгода или год после того, как создадут трибунал. Честно говоря, это длительный процесс", - заметил Смирнов, добавив, что в планах - до конца этого года подготовить все рабочие документы, которые касаются начала трибунала и механизмов его работы.
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Опу прибрати з багатостороності, а то некомільфо отримаєте
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20.10.2022 22:08 Ответить
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20.10.2022 22:16 Ответить
Смотрите...!!!! А то кацапы в тот суд введут своих консерв сидящих в других странах .... !!!!

Чем обеспечат себе победу в суде и осуждение Украины !!!!

В это деле важно не только количество, а и качество представителей !!!

Тоже самое касается и "помощников" в сборе доказательств и экспертиз...

Присматриваете за такими "помощниками", а то они потом все перевернут верх ногами и не отмоемся !!!!

Например, Франция и такими как она продажными ...
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20.10.2022 22:43 Ответить
Це в принципі погана ідея, бо Росія у відповідь створить свій трибунал на базі такого ж договору, який підпише Іран, Білорусь, Нікарагуа і інші маргинали. Нормальна ідея - це аналог суду по Сьєрра-Леоне на підставі договору з Генеральною асамблеєю ООН.
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20.10.2022 22:53 Ответить
 
 