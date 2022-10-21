На вулицях Москви майже не видно чоловіків, - The New York Times

Москва перетворилася на місто жінок: чоловіки або мобілізовані та вирушили вбивати українців, або втекли з країни чи ховаються від повісток.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У барбершопі Chop-Chop у центрі Москви зайняте лише одне крісло з чотирьох. "Близько половини наших клієнтів поїхали", - розповіла менеджерка Ольга. За її словами, багато чоловіків тримаються подалі від вулиць, побоюючись отримати повістку.

"Я намагаюся скрізь їздити на машині, тому що повістку можуть вручити на вулиці та біля метро", - розповів Олександр Перепьолкін, директор із маркетингу та редактор видання про моду та культуру Blueprint.

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Лише за два останні тижні кількість замовлень у московських ресторанах із середнім чеком понад 1500 рублів - близько 25 доларів - зменшилася на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні Сбербанк закрив 529 відділень. Вітрини багатьох магазинів у центрі міста порожні, у вікнах висять таблички "Оренда". Відвідуваність одного з найбільших стриптиз-клубів Москви знизилася на 60 відсотків, а охоронців поменшало, бо вони або мобілізовані, або втекли, - зазначає видання.

"Я відчуваю, що тепер ми - країна жінок", - сказала NYT Станіслава, 33-річна фотографка, на дні народження якої були переважно жінки. "Я шукала друзів-чоловіків, аби вони допомогли мені пересунути меблі, але зрозуміла, що майже всі вони поїхали".

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Жінок, чоловіків яких призвали до армії, мучить страх, що ті можуть не повернутися живими.

"Ці чоловіки, як іграшки в руках дітей. Вони просто гарматне м’ясо", - каже 27-річна Катерина, чий чоловік, 25-річний Володимир, перебував у будівлі військового комісаріату на північному заході Москви, готуючись до відправлення до тренувального табору. Вона каже, що краще б Володимир ухилився від призову та просидів кілька років у в’язниці.

"Якщо москвичі змогли провести гедоністичне літо, коли здавалося, що для них нічого кардинально не змінилося з моменту вторгнення РФ в Україну, то з настанням холодів і відчутних наслідків війни, включно з санкціями, ситуація суттєво змінилася", - зазначає автор.