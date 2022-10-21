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Новини Мобілізація в РФ
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На вулицях Москви майже не видно чоловіків, - The New York Times

москва

Москва перетворилася на місто жінок: чоловіки або мобілізовані та вирушили вбивати українців, або втекли з країни чи ховаються від повісток.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У барбершопі Chop-Chop у центрі Москви зайняте лише одне крісло з чотирьох. "Близько половини наших клієнтів поїхали", - розповіла менеджерка Ольга. За її словами, багато чоловіків тримаються подалі від вулиць, побоюючись отримати повістку.

"Я намагаюся скрізь їздити на машині, тому що повістку можуть вручити на вулиці та біля метро", - розповів Олександр Перепьолкін, директор із маркетингу та редактор видання про моду та культуру Blueprint.

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Лише за два останні тижні кількість замовлень у московських ресторанах із середнім чеком понад 1500 рублів - близько 25 доларів - зменшилася на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні Сбербанк закрив 529 відділень. Вітрини багатьох магазинів у центрі міста порожні, у вікнах висять таблички "Оренда". Відвідуваність одного з найбільших стриптиз-клубів Москви знизилася на 60 відсотків, а охоронців поменшало, бо вони або мобілізовані, або втекли, - зазначає видання.

"Я відчуваю, що тепер ми - країна жінок", - сказала NYT Станіслава, 33-річна фотографка, на дні народження якої були переважно жінки. "Я шукала друзів-чоловіків, аби вони допомогли мені пересунути меблі, але зрозуміла, що майже всі вони поїхали".

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Жінок, чоловіків яких призвали до армії, мучить страх, що ті можуть не повернутися живими.

"Ці чоловіки, як іграшки в руках дітей. Вони просто гарматне м’ясо", - каже 27-річна Катерина, чий чоловік, 25-річний Володимир, перебував у будівлі військового комісаріату на північному заході Москви, готуючись до відправлення до тренувального табору. Вона каже, що краще б Володимир ухилився від призову та просидів кілька років у в’язниці.

"Якщо москвичі змогли провести гедоністичне літо, коли здавалося, що для них нічого кардинально не змінилося з моменту вторгнення РФ в Україну, то з настанням холодів і відчутних наслідків війни, включно з санкціями, ситуація суттєво змінилася", - зазначає автор.

Автор: 

москва (1244) росія (65073) мобілізація (3047)


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Топ коментарі
+46
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21.10.2022 09:33
+42
Нікому не вірте,що шоломи радянського зразку у рос.чмобіків погані! Вони офігєнні! Снайпер Василь.
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21.10.2022 09:32
+36
Чо и эти потикали? Или тех которые **** рогатую живность за мужиков не считают?
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21.10.2022 09:34
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Нікому не вірте,що шоломи радянського зразку у рос.чмобіків погані! Вони офігєнні! Снайпер Василь.
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21.10.2022 09:32 Відповісти
срано-гавняное псевдо государство
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21.10.2022 09:52 Відповісти
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21.10.2022 09:33 Відповісти
#ненуахуливыхотели
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21.10.2022 09:33 Відповісти
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Треба ще домалювати варіант "на гантелю"
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21.10.2022 09:59 Відповісти
Чо и эти потикали? Или тех которые **** рогатую живность за мужиков не считают?
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21.10.2022 09:34 Відповісти
щас парашные т.н. мужики тоже все с рогами ))) "двойное проникновение" )))
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21.10.2022 09:36 Відповісти
А це не громадяни роісі. Це майбутьні власники роісі.

Івани поляжуть, а Абдули залишаться.
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21.10.2022 10:00 Відповісти
Це господарі московських баранів
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21.10.2022 10:08 Відповісти
Бабло с таких снимают менты. Практически чурки московские не видны на пунктах сбора. Терпилы кацапы молча жуют жуйку.
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21.10.2022 11:22 Відповісти
Там їх немає - одні підараси !
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21.10.2022 09:34 Відповісти
И покрылось полеее, и покрылось поле, сотнями порубаніх порезаніх мокшан....
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21.10.2022 09:35 Відповісти
время равшанов и джамшутов ))
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21.10.2022 09:35 Відповісти
"Я шукала друзів-чоловіків, аби вони допомогли мені пересунути меблі, але зрозуміла, що майже всі вони поїхали".

Ну да, ну да, мебель попересовывать. Под хвоста она хотела шоб ей зарядили, а тут даже Ашот с Вазгеном сбежали
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21.10.2022 09:37 Відповісти
От що "мобілізація" з людьми робить !
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21.10.2022 09:40 Відповісти
І шо навіть"Дед на палке" чи "Дед с палкой" "На Берлин" побіг
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21.10.2022 09:56 Відповісти
Пастаянна срущій в чємадан вєдьот апєрацию па плану...Да лапатнікі?
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21.10.2022 09:42 Відповісти
Вспомнилось, как чемоданный срун гулял по пустому городу
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21.10.2022 09:43 Відповісти
Діди на палках одмєняються,

Будуть "Діти на палках" 😕
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21.10.2022 09:45 Відповісти
А що таке? Як підтримувати війну - так всі сміливі, а як самих торкнулась мобілізація - язик у дупу...
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21.10.2022 09:45 Відповісти
Пажилі і хватіт
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21.10.2022 09:47 Відповісти
середнім чеком понад 1500 рублів - близько 25 доларів - Джерело:

коли вводили гривню , ризниця між рублем і гривнею була більше 5 .

Чому українці николи не запитують у влади ЯК ВОНА ДОВОДИТЬ ЕКОНОМИКУ ДО ЖОПИ ?

А після влади усі политики і чиновники - мільйонери . Зараз воюють в батальоні Монако
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21.10.2022 09:50 Відповісти
чужі гроші рахуть хто ?
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21.10.2022 09:55 Відповісти
НЕ ЧУЖІ, а свої . Вот я і питаю , чому українська економіка доведена до жопи , А ТЕ ХТО НЕЮ КЕРУВАВ - мильоенери в Монако .
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21.10.2022 09:58 Відповісти
А нічого, що в Україні вже 8 років війна?! А на парашиї війни не має.
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21.10.2022 10:19 Відповісти
а до війни (2014), економіка - процвітала???? нічого........
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21.10.2022 10:26 Відповісти
а ты за кого голосавал до 2014 года за януковоща комуняк тимошенка? вот не жалуйся
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21.10.2022 11:00 Відповісти
шановна маєте рацію
але батальйонів "монако" вже мінімум кілька і загальною чисельністю "вояків" активно підтягується до бригади
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21.10.2022 10:23 Відповісти
Вена столица не батальонов, а полков венских. Бойкий бойко там командарм, мура- мураев зам по тылу, а Симоненко конечно замполит *******.
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21.10.2022 11:27 Відповісти
Поховались по шпаринах і сидять там як миші. Пардон, як криси.
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21.10.2022 09:54 Відповісти
Недоречно, пацюки розумніши за москаля.
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21.10.2022 10:12 Відповісти
Кляті таргани ...
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21.10.2022 09:55 Відповісти
уявляю як саша "стоматолог " дістав із схованки Український паспорт
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21.10.2022 09:57 Відповісти
На вулицях машкви потрібен "Сеятель" (12 стульев")
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21.10.2022 09:57 Відповісти
Мебеля пересувать не має кому - яка печаль... А коня на скаку зупинити, в горящую избу войти? На що вам ті мужики? Давайте, налаштовуйтесь без них жити, якщо не здатні скинути одного карлика
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21.10.2022 09:59 Відповісти
козлины радовались, когда с Лугандонии массово забирали всех мужчин.
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21.10.2022 10:04 Відповісти
Супроти путіна і ось для міру шо б,
Відкриють пацики підпільний барбершоп.
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Процес іде нормально.Москва стає великим ЛУГАНДОНОМ.👍👏👏👏
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21.10.2022 10:10 Відповісти
ікони цілують один одному?
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21.10.2022 10:10 Відповісти
Ці всі жіночки можуть почитати свої ж лописи в мережах за весну і літо, тоді буде зрозуміло хто забрав ії чоловіків.
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21.10.2022 10:21 Відповісти
які які чоловіки???
так то можливо кацапи
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21.10.2022 10:24 Відповісти
Перемога буде тоді,коли не буде вулиць на москві,а фрагменти тіпа ч.будуть,тільки по канавах.
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21.10.2022 10:46 Відповісти
і все одно "віновати бєндєровци"
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21.10.2022 10:51 Відповісти
Уже не только Иваново "город невест"...
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21.10.2022 10:58 Відповісти
А Мурманск - "камней,бл@дей и моряков". Как и любой город на расее,только без моряков.
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21.10.2022 11:55 Відповісти
Може й на расєє проведуть бабарендум,як на окупованих в Україні.
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21.10.2022 11:48 Відповісти
Це вже й росія буде така як "лнр" і "днр".
Всі чоловіки будуть по домах ховатися.
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21.10.2022 11:55 Відповісти
а почему главный овцейоб - дон-дон-ка_дырявый не на фронте?
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21.10.2022 12:10 Відповісти
Ничего. Бабы ещё нарожают. От х...ей )))
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21.10.2022 12:16 Відповісти
Погано: в Україну приїде ще пара сотень тисяч біологічного сміття з метою вбивства українців.
Добре: в одвічного ворога України стрімко знищується демографічний потенціал. Бо ті, кого знищать - точно вже не дадуть відносно "здорового" потомства, а всілякі "ухилянці" тощо - фізично не зможуть виростити потомство здатним на хоч щось (включаючи поводження зі зброєю), окрім бомжування.
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21.10.2022 12:18 Відповісти
В них не жінки, в них баби. Жінками їхніх кобилиць назвати язик не повертається.
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21.10.2022 13:02 Відповісти
Цікаво, як ця тема виникла на шпальтах NYT... повязана вона із "експериментами", "дуже багатограними", в Литві
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21.10.2022 14:04 Відповісти
багатограними,багатогранними,багатограннними,багатогранннними...всё не так?
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21.10.2022 15:02 Відповісти
Жительницы Москвы не хотят посещать стрип-клубы ?
Там что, показывают кадыровский овце-секс ?
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21.10.2022 14:07 Відповісти
Там їх і небуло ніколи.
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22.10.2022 00:53 Відповісти
а вони там були?
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22.10.2022 23:21 Відповісти
 
 