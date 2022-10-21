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Новини Війна
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В Україні немає проблем з мобілізацією, - Данілов

данілов

В Україні відсутні проблеми з мобілізацією військовозобов’язаних.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Данілов поінформував, що "мобілізація йде за планом", і нині триває її третя хвиля.

Коментуючи ймовірну потребу збільшити кількість мобілізованих, секретар РНБО уточнив, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - запевнив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони закликають розглядати серйозно мобілізацію у РФ: "Не треба недооцінювати те, що вони наразі роблять"

Автор: 

Данілов Олексій (1259) мобілізація (3047)


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Топ коментарі
+7
Все потому, что не можем дождаться тут одного швейцарского патриота
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21.10.2022 17:57
+5
это точно...добкин з ляшком палять кацапотанки...
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21.10.2022 17:52
+5
Это точно , пришел сам...говорят : пока не нужны
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21.10.2022 17:53
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это точно...добкин з ляшком палять кацапотанки...
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21.10.2022 17:52 Відповісти
Все потому, что не можем дождаться тут одного швейцарского патриота
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21.10.2022 17:57 Відповісти
швейцацурского...
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21.10.2022 18:38 Відповісти
А можна детальніше про "большой город до сих пор не освобожден"? Що таке "большой город"?!
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21.10.2022 18:00 Відповісти
Ну, "бальшой", каже кацап, і розводить в сторони руками, показуючи який це.
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21.10.2022 18:02 Відповісти
Слухай,патріот хренов,з якої бригади пишеш?...совість хоть у тобі подобних хоч є...хенерали діванні,*****
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21.10.2022 18:07 Відповісти
Та це кацап звичайний. При чому це якесь одне й те самє лайно, яке постійно реєструється заново, після того як забанять його попередній екаунт.
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21.10.2022 18:09 Відповісти
Зі Швейцарії мабуть видніше.
Для нас в пріоритеті життя наших воїнів, тому і не ліземо поперед батька в пекло. Помаленьку, але впевнено просуваємося. А великі міста здавати (разом з півднем) набагато легше, ніж визволяти.
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21.10.2022 18:05 Відповісти
ты бы ещё тут трохы повозмущался... -
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21.10.2022 18:42 Відповісти
До кого він звертається?
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21.10.2022 17:53 Відповісти
Это точно , пришел сам...говорят : пока не нужны
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21.10.2022 17:53 Відповісти
Сто раз говорили о том, что никаких волн нет, и вот идёт третья волна, никак не могут договориться промеж себя...
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21.10.2022 18:23 Відповісти
Пишуть що батальйон "монако" розрісся до бригади. На навсання до чехів чи поляків а в січні на фронт, за награбоване можуть і на леопардах приіхати звідти
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21.10.2022 18:25 Відповісти
проблем нет - значит скоро границы откроют?)
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21.10.2022 18:31 Відповісти
Ой, нескоро... Навіть, коли наші повністю відкинуть кацапів з Криму і Донбасу (до кордонів 1991 року), а це через півроку в кращому випадку, кацапи ще кілька років обстрілювати уть нас ракетами зі своєї території. Аж поки у нас не з'являться ракети (не важливо, наші чи партнерів), здатні вражати цілі на 2000+ км.
Ну й після скасування ВС - ще кілька років на відбудову... ВС змінять на НС, але обмеження на виїзд залишать (хто ж країну відбудовувати е, якщо всі виїдуть?)
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21.10.2022 18:46 Відповісти
Хай зебіли відбудовують ті що обрали цю владу. А то ж вони наобирали і ломанулись по європах
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21.10.2022 19:22 Відповісти
Якщо проблем немає, то може вже треба відмінити рабовласницво і дати виїхати тим, хто не потрібен Армії і сидить на шиї держави, а не тільки морякам, програмістам, держслужбовцям... ?
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21.10.2022 19:11 Відповісти
А тут шедевр: https://www.kommersant.ru/doc/5622105
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21.10.2022 19:23 Відповісти
Ну да, ну да. Оно и логично, куда ж безработным мужикам)))
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21.10.2022 20:09 Відповісти
 
 