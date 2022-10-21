В Україні немає проблем з мобілізацією, - Данілов
В Україні відсутні проблеми з мобілізацією військовозобов’язаних.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Данілов поінформував, що "мобілізація йде за планом", і нині триває її третя хвиля.
Коментуючи ймовірну потребу збільшити кількість мобілізованих, секретар РНБО уточнив, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - запевнив Данілов.
Топ коментарі
+7 Артур Пирожков #156165
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+5 Don Bessam #359417
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+5 Kiev_Kiev_777
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Для нас в пріоритеті життя наших воїнів, тому і не ліземо поперед батька в пекло. Помаленьку, але впевнено просуваємося. А великі міста здавати (разом з півднем) набагато легше, ніж визволяти.
Ну й після скасування ВС - ще кілька років на відбудову... ВС змінять на НС, але обмеження на виїзд залишать (хто ж країну відбудовувати е, якщо всі виїдуть?)