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Новости Война
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В Украине нет проблем с мобилизацией, - Данилов

данілов

В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией военнообязанных.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.

Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.

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Данилов Алексей (1066) мобилизация (2756)


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Топ комментарии
+7
Все потому, что не можем дождаться тут одного швейцарского патриота
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21.10.2022 17:57
+5
это точно...добкин з ляшком палять кацапотанки...
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21.10.2022 17:52
+5
Это точно , пришел сам...говорят : пока не нужны
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21.10.2022 17:53
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это точно...добкин з ляшком палять кацапотанки...
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21.10.2022 17:52 Ответить
Все потому, что не можем дождаться тут одного швейцарского патриота
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21.10.2022 17:57 Ответить
швейцацурского...
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21.10.2022 18:38 Ответить
А можна детальніше про "большой город до сих пор не освобожден"? Що таке "большой город"?!
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21.10.2022 18:00 Ответить
Ну, "бальшой", каже кацап, і розводить в сторони руками, показуючи який це.
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21.10.2022 18:02 Ответить
Слухай,патріот хренов,з якої бригади пишеш?...совість хоть у тобі подобних хоч є...хенерали діванні,*****
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21.10.2022 18:07 Ответить
Та це кацап звичайний. При чому це якесь одне й те самє лайно, яке постійно реєструється заново, після того як забанять його попередній екаунт.
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21.10.2022 18:09 Ответить
Зі Швейцарії мабуть видніше.
Для нас в пріоритеті життя наших воїнів, тому і не ліземо поперед батька в пекло. Помаленьку, але впевнено просуваємося. А великі міста здавати (разом з півднем) набагато легше, ніж визволяти.
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21.10.2022 18:05 Ответить
ты бы ещё тут трохы повозмущался... -
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21.10.2022 18:42 Ответить
До кого він звертається?
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21.10.2022 17:53 Ответить
Это точно , пришел сам...говорят : пока не нужны
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21.10.2022 17:53 Ответить
Сто раз говорили о том, что никаких волн нет, и вот идёт третья волна, никак не могут договориться промеж себя...
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21.10.2022 18:23 Ответить
Пишуть що батальйон "монако" розрісся до бригади. На навсання до чехів чи поляків а в січні на фронт, за награбоване можуть і на леопардах приіхати звідти
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21.10.2022 18:25 Ответить
проблем нет - значит скоро границы откроют?)
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21.10.2022 18:31 Ответить
Ой, нескоро... Навіть, коли наші повністю відкинуть кацапів з Криму і Донбасу (до кордонів 1991 року), а це через півроку в кращому випадку, кацапи ще кілька років обстрілювати уть нас ракетами зі своєї території. Аж поки у нас не з'являться ракети (не важливо, наші чи партнерів), здатні вражати цілі на 2000+ км.
Ну й після скасування ВС - ще кілька років на відбудову... ВС змінять на НС, але обмеження на виїзд залишать (хто ж країну відбудовувати е, якщо всі виїдуть?)
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21.10.2022 18:46 Ответить
Хай зебіли відбудовують ті що обрали цю владу. А то ж вони наобирали і ломанулись по європах
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21.10.2022 19:22 Ответить
Якщо проблем немає, то може вже треба відмінити рабовласницво і дати виїхати тим, хто не потрібен Армії і сидить на шиї держави, а не тільки морякам, програмістам, держслужбовцям... ?
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21.10.2022 19:11 Ответить
А тут шедевр: https://www.kommersant.ru/doc/5622105
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21.10.2022 19:23 Ответить
Ну да, ну да. Оно и логично, куда ж безработным мужикам)))
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21.10.2022 20:09 Ответить
 
 