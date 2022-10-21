В Украине нет проблем с мобилизацией, - Данилов
В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией военнообязанных.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Данилов проинформировал, что "мобилизация идет по плану", и сейчас идет ее третья волна.
Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - заверил Данилов.
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Для нас в пріоритеті життя наших воїнів, тому і не ліземо поперед батька в пекло. Помаленьку, але впевнено просуваємося. А великі міста здавати (разом з півднем) набагато легше, ніж визволяти.
Ну й після скасування ВС - ще кілька років на відбудову... ВС змінять на НС, але обмеження на виїзд залишать (хто ж країну відбудовувати е, якщо всі виїдуть?)