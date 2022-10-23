Дружина мобілізованого росіянина розповіла, що після одноденного навчання чоловік опинився під Кремінною: Постачання немає, по їжу ходять 6 км пішки

Дружина мобілізованого з Липецька Тетяна Доценко розповіла ЗМІ, що її 45-річного чоловіка після одного дня навчання відправили на передову поряд із Кремінною Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

Як зазначається, 45-річному рядовому вручили повістку 22 вересня, після чого його відвезли до Бєлгородської області. На фронт його відправили після одного дня навчання без медкомісії. Спочатку рядовий опинився у Лимані, де "чудом вижив", каже Доценко. Зараз він перебуває поряд із Кремінною.

"Десь там у лісі, вони на першій лінії, де саме пекло. Постачання немає ніякого, самі ходять за шість кілометрів по їжу та воду, пішки. Туди ніхто не приїжджає - ні волонтери, ніхто, бо бояться. Постійно бомбардують і вдень, і вночі", - розповідає Тетяна, якій вчора вдалося додзвонитися до чоловіка.

"Він запитує у мене - на скільки відправили мобілізованих? Коли їх змінюватимуть? Через три місяці чи до кінця війни? Він каже, там вижити неможливо. Я просто нажахана. Як йому допомогти? Дуже багато поранених та вбитих. Грузять їх вони щодня. Ідуть дощі постійно. Вони коли бігли з Лимана, покидали все, що їм видали, ні ліків, ні теплого одягу немає. Сплять на землі, мій у гумових чоботях, ноги відмерзають особливо, ночами дуже холодно", - каже вона.

Також читайте: Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову

Доценко також розповіла, що поспілкувалася із родичами інших мобілізованих 22 вересня - ніхто з них не укладав контракт, тому, побоюється вона, "жодних виплат цим хлопцям не буде".