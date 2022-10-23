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Дружина мобілізованого росіянина розповіла, що після одноденного навчання чоловік опинився під Кремінною: Постачання немає, по їжу ходять 6 км пішки

мобілізація

Дружина мобілізованого з Липецька Тетяна Доценко розповіла ЗМІ, що її 45-річного чоловіка після одного дня навчання відправили на передову поряд із Кремінною Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

Як зазначається, 45-річному рядовому вручили повістку 22 вересня, після чого його відвезли до Бєлгородської області. На фронт його відправили після одного дня навчання без медкомісії. Спочатку рядовий опинився у Лимані, де "чудом вижив", каже Доценко. Зараз він перебуває поряд із Кремінною.

"Десь там у лісі, вони на першій лінії, де саме пекло. Постачання немає ніякого, самі ходять за шість кілометрів по їжу та воду, пішки. Туди ніхто не приїжджає - ні волонтери, ніхто, бо бояться. Постійно бомбардують і вдень, і вночі", - розповідає Тетяна, якій вчора вдалося додзвонитися до чоловіка.

"Він запитує у мене - на скільки відправили мобілізованих? Коли їх змінюватимуть? Через три місяці чи до кінця війни? Він каже, там вижити неможливо. Я просто нажахана. Як йому допомогти? Дуже багато поранених та вбитих. Грузять їх вони щодня. Ідуть дощі постійно. Вони коли бігли з Лимана, покидали все, що їм видали, ні ліків, ні теплого одягу немає. Сплять на землі, мій у гумових чоботях, ноги відмерзають особливо, ночами дуже холодно", - каже вона.

Також читайте: Мобілізований росіянин загинув в Україні через 9 днів після призову

Доценко також розповіла, що поспілкувалася із родичами інших мобілізованих 22 вересня - ніхто з них не укладав контракт, тому, побоюється вона, "жодних виплат цим хлопцям не буде".

Автор: 
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Топ коментарі
+24
23 октября 18:27
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.

Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
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23.10.2022 13:53
+22
отлично. еще неделька в резиновых сапогах- выйдет отличный попрошайка-инвалид в метро. карьера обеспечена
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23.10.2022 13:51
+22
И ни слова о том,что на чужой земле,пришли как оккупанты,убивать людей, которые ничего вам плохого не сделали.Ни сожаления,ни стыда.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.
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23.10.2022 13:58
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***** доценко.... побаиваится что нихера не заплатят )))
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23.10.2022 13:51 Відповісти
"Шире шаг!
Бойся врах..."

в Белгородской області встановили "защітниє сооруженія", а в Курській спорудили вже дві лінії оборони (маловато будет )

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23.10.2022 14:16 Відповісти
"Лінія вахнєра": майже по лінії розмежування на 23.02.2022
Луганду слівают...

буйло, ти зачєм війну починав ?
щоб обісратись та спорудити щось на Сіверському Дінцю ?

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23.10.2022 14:24 Відповісти
ой какие красивые бока у этого "мешка-котла"
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23.10.2022 14:53 Відповісти
Щось незрозуміло. Яка в біса ЛНР та ДНР на карті? Це, за путлеровскім указом, вже росія. А чому у такому випадку росія позначена окремо від ЛНДР? І Луганськ вже не належить до ЛНР, якщо по цій мапі дивитися? Чому вона тоді Луганська?

Якщо ЗСУ зайде знизу, через Донецьк, куди орки своїми танками будуть відходити? Чи, хто у цьому загоні всередині, автоматично стають японцями з грузинськім корінням?)))
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23.10.2022 15:36 Відповісти
Оу . . .приємні новини з фронту)
Жаль лише недобиток. Краще б добили ще в Лимані.
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23.10.2022 13:51 Відповісти
отлично. еще неделька в резиновых сапогах- выйдет отличный попрошайка-инвалид в метро. карьера обеспечена
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23.10.2022 13:51 Відповісти
23 октября 18:27
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.

Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
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23.10.2022 13:53 Відповісти
"Задохнулись"? Хтось онучи вирiшив в кабiнi перемотати?
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23.10.2022 15:01 Відповісти
Зараз розплачуся! Та у вермахті за втрату спорядження його-б уже в штрафбат до кінця війни відправили-б! Так що хай радіє "доброму російському командуванню"!
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23.10.2022 13:53 Відповісти
Бідолашний нещасний. А якого *** ти приперся зі зброєю на чужу землю? Це до голів не доходить. Жалості до цих тварин немає.
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23.10.2022 13:55 Відповісти
И ни слова о том,что на чужой земле,пришли как оккупанты,убивать людей, которые ничего вам плохого не сделали.Ни сожаления,ни стыда.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.
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23.10.2022 13:58 Відповісти
"Зачем туда поперлись?" - это будет следующая стадия. А сейчас, да - "почему плохо воюем?". Чем больше будет двухсотых, тем больше будет у них вопросов.
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23.10.2022 15:37 Відповісти
Пусть записуется в очередь на "жигули", а не жалуется...
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23.10.2022 13:59 Відповісти
Щоб отримати відро з гайками "жігулі",треба ще "тушку" доставити в "родніє є.єня"...
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23.10.2022 17:20 Відповісти
Якщо постачання немає, то як вони провели успішну контратаку на с.Невське (згідно з deep state map від 23.10.2022)?
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23.10.2022 14:03 Відповісти
Як діди...В сім шарів.
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23.10.2022 14:07 Відповісти
Це не страшно: скоро йому ніжки повідриває і вже не ходитиме.
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23.10.2022 14:04 Відповісти
Калина Лада? ДоценКо не рада? Кали -богиня смерти...несчастньіе и тупьіе совковьіе вьіплятки
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23.10.2022 14:06 Відповісти
Фейк! Все ж таки друга армія, а може навіть і перша...
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23.10.2022 14:07 Відповісти
и всякая ***** кацапская только жалуется на плохую одежду, на плохую жратву, на то что её миленького не обучили....и никакая *****(прости меня Цензор) не думает головой зачем эта война...вывод думать нечем совсем..вообще нечем...тупое необразованное стадо..
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23.10.2022 14:07 Відповісти
"Побежалі" . Чого ж вони зупинилися-треба було "пабежать" аж до кремля
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23.10.2022 14:08 Відповісти
Ай бідненький . Хоч би не заплакать Гундон ліпецький Були в батальйоні ліпєцкі ох і стукачі
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23.10.2022 14:12 Відповісти
Нам то не цікаво про її чоловіка, бо коло Кремінної москалі таки мають енергію оскільки відтіснили нас назад на захід 5-10 км. Де сили беруть? Значить є, що їсти. Менше москалів слухати треба.
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23.10.2022 14:13 Відповісти
Речниця тільки сьогодні вранці сказала,що ніхто нікого не відтіснив,в пропаганда руська тут не пройде.
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23.10.2022 14:39 Відповісти
зачем бред писать от кацапов?
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23.10.2022 15:52 Відповісти
звиздешь и провокация. все у них есть, не нужно расслаблять булки
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23.10.2022 14:20 Відповісти
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23.10.2022 14:42 Відповісти
Вам, кацапам, не пощастило, що ви на світ з'явилися. Дохлий кацап, то свято для українця, бо не треба було приходити на нашу землю, вбивати, гвалтувати наших дітей, жінок і чоловіків. Чим більше здохне кацапів, тим краще повітря буде в світі.
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23.10.2022 15:20 Відповісти
скажи большое спасибо товарищу Пу
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23.10.2022 16:24 Відповісти
А хіба цинковий гроб не закритим (запаяним) привозять? І яка їй різниця, відкрили гроб чи ні. Чоловіка вже немає живого.
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23.10.2022 18:48 Відповісти
Таку кацапську підготовку з логістику одобрюю!
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23.10.2022 14:53 Відповісти
Чим гірше все це у них,тим краще для нас.
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23.10.2022 15:19 Відповісти
Заметим, что мобилизованные кацапы пеняют на всё на свете, но никто из них не сомневается, что надо атаковать Украину.
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23.10.2022 15:51 Відповісти
ни слова раскаяния
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23.10.2022 16:08 Відповісти
незабаром повернеться
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23.10.2022 17:37 Відповісти
А я якого х&я він сюди поперся сидів би собі в Воронежі чи Рязані???ні ***** вони як блохи пруть і пруть сюди !Коли ви вже всі повиздихаете в с *** на болотах московитьских????Правду казав політолог Палій це не люди це істоти даже у тварин е інстинкт самосбереження а у цих Орків ще і відсутній мозг!!
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23.10.2022 19:05 Відповісти
Зросійщений українець пішов воювати проти України. Це складно укласти в голові порядної людини. Нехай вчать слова українського СЛАВНЯ- "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці......"
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23.10.2022 19:05 Відповісти
і шо мені тепер робить? посилку з пакетом вислать. чи шо?
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23.10.2022 19:06 Відповісти
****** свинособачья, ты шо хотела?
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23.10.2022 20:06 Відповісти
 
 