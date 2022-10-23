Дружина мобілізованого росіянина розповіла, що після одноденного навчання чоловік опинився під Кремінною: Постачання немає, по їжу ходять 6 км пішки
Дружина мобілізованого з Липецька Тетяна Доценко розповіла ЗМІ, що її 45-річного чоловіка після одного дня навчання відправили на передову поряд із Кремінною Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".
Як зазначається, 45-річному рядовому вручили повістку 22 вересня, після чого його відвезли до Бєлгородської області. На фронт його відправили після одного дня навчання без медкомісії. Спочатку рядовий опинився у Лимані, де "чудом вижив", каже Доценко. Зараз він перебуває поряд із Кремінною.
"Десь там у лісі, вони на першій лінії, де саме пекло. Постачання немає ніякого, самі ходять за шість кілометрів по їжу та воду, пішки. Туди ніхто не приїжджає - ні волонтери, ніхто, бо бояться. Постійно бомбардують і вдень, і вночі", - розповідає Тетяна, якій вчора вдалося додзвонитися до чоловіка.
"Він запитує у мене - на скільки відправили мобілізованих? Коли їх змінюватимуть? Через три місяці чи до кінця війни? Він каже, там вижити неможливо. Я просто нажахана. Як йому допомогти? Дуже багато поранених та вбитих. Грузять їх вони щодня. Ідуть дощі постійно. Вони коли бігли з Лимана, покидали все, що їм видали, ні ліків, ні теплого одягу немає. Сплять на землі, мій у гумових чоботях, ноги відмерзають особливо, ночами дуже холодно", - каже вона.
Доценко також розповіла, що поспілкувалася із родичами інших мобілізованих 22 вересня - ніхто з них не укладав контракт, тому, побоюється вона, "жодних виплат цим хлопцям не буде".
Будь ласка, зачекайте...
Бойся врах..."
в Белгородской області встановили "защітниє сооруженія", а в Курській спорудили вже дві лінії оборони (маловато будет )
Луганду слівают...
буйло, ти зачєм війну починав ?
щоб обісратись та спорудити щось на Сіверському Дінцю ?
Якщо ЗСУ зайде знизу, через Донецьк, куди орки своїми танками будуть відходити? Чи, хто у цьому загоні всередині, автоматично стають японцями з грузинськім корінням?)))
Жаль лише недобиток. Краще б добили ще в Лимані.
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.
Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.