Жена мобилизованного россиянина рассказала, что после однодневного обучения муж оказался под Кременной: Снабжения нет, за едой ходят 6 км пешком
Жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала СМИ, что ее 45-летнего мужа после одного дня обучения отправили на передовую рядом с Кременной Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
Как отмечается, 45-летнему рядовому вручили повестку 22 сентября, после этого его отвезли в Белгородскую область. На фронт его отправили после одного дня обучения, без медкомиссии. Сначала рядовой оказался в Лимане, где "чудом выжил", говорит Доценко. Сейчас он находится рядом с Кременной.
"Где-то там в лесу, они на первой линии, где самое пекло. Снабжения нет никакого, сами ходят за шесть километров за едой и водой, пешком. Туда никто не приезжает — ни волонтеры, никто, потому что боятся. Постоянно бомбят, и днем, и ночью", — рассказывает Татьяна, которой вчера удалось созвониться с супругом.
"Он спрашивает у меня — на сколько отправили мобилизованных? Когда их будут менять? Через три месяца, или до конца войны? Он говорит, там выжить невозможно. Я просто в ужасе. Как ему помочь? Очень много раненых и убитых. Грузят их они каждый день. Идут дожди постоянно. Они когда бежали с Лимана, побросали все, что им выдали, ни лекарств, ни теплой одежды нет. Спят на земле, мой в резиновых сапогах, ноги отмерзают особенно, по ночам очень холодно", — говорит она.
Доценко также рассказала, что пообщалась с родственниками других мобилизованных 22 сентября — никто из них не заключал контракт, поэтому, опасается она, "никаких выплат этим ребятам не будет".
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Бойся врах..."
в Белгородской області встановили "защітниє сооруженія", а в Курській спорудили вже дві лінії оборони (маловато будет )
Луганду слівают...
буйло, ти зачєм війну починав ?
щоб обісратись та спорудити щось на Сіверському Дінцю ?
Якщо ЗСУ зайде знизу, через Донецьк, куди орки своїми танками будуть відходити? Чи, хто у цьому загоні всередині, автоматично стають японцями з грузинськім корінням?)))
Жаль лише недобиток. Краще б добили ще в Лимані.
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.
Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.