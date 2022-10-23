Жена мобилизованного россиянина рассказала, что после однодневного обучения муж оказался под Кременной: Снабжения нет, за едой ходят 6 км пешком

Жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала СМИ, что ее 45-летнего мужа после одного дня обучения отправили на передовую рядом с Кременной Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Как отмечается, 45-летнему рядовому вручили повестку 22 сентября, после этого его отвезли в Белгородскую область. На фронт его отправили после одного дня обучения, без медкомиссии. Сначала рядовой оказался в Лимане, где "чудом выжил", говорит Доценко. Сейчас он находится рядом с Кременной.

"Где-то там в лесу, они на первой линии, где самое пекло. Снабжения нет никакого, сами ходят за шесть километров за едой и водой, пешком. Туда никто не приезжает — ни волонтеры, никто, потому что боятся. Постоянно бомбят, и днем, и ночью", — рассказывает Татьяна, которой вчера удалось созвониться с супругом.

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"Он спрашивает у меня — на сколько отправили мобилизованных? Когда их будут менять? Через три месяца, или до конца войны? Он говорит, там выжить невозможно. Я просто в ужасе. Как ему помочь? Очень много раненых и убитых. Грузят их они каждый день. Идут дожди постоянно. Они когда бежали с Лимана, побросали все, что им выдали, ни лекарств, ни теплой одежды нет. Спят на земле, мой в резиновых сапогах, ноги отмерзают особенно, по ночам очень холодно", — говорит она.

Доценко также рассказала, что пообщалась с родственниками других мобилизованных 22 сентября — никто из них не заключал контракт, поэтому, опасается она, "никаких выплат этим ребятам не будет".

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