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Новости Война Мобилизация в РФ
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Жена мобилизованного россиянина рассказала, что после однодневного обучения муж оказался под Кременной: Снабжения нет, за едой ходят 6 км пешком

мобілізація

Жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала СМИ, что ее 45-летнего мужа после одного дня обучения отправили на передовую рядом с Кременной Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Как отмечается, 45-летнему рядовому вручили повестку 22 сентября, после этого его отвезли в Белгородскую область. На фронт его отправили после одного дня обучения, без медкомиссии. Сначала рядовой оказался в Лимане, где "чудом выжил", говорит Доценко. Сейчас он находится рядом с Кременной.

"Где-то там в лесу, они на первой линии, где самое пекло. Снабжения нет никакого, сами ходят за шесть километров за едой и водой, пешком. Туда никто не приезжает — ни волонтеры, никто, потому что боятся. Постоянно бомбят, и днем, и ночью", — рассказывает Татьяна, которой вчера удалось созвониться с супругом.

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"Он спрашивает у меня — на сколько отправили мобилизованных? Когда их будут менять? Через три месяца, или до конца войны? Он говорит, там выжить невозможно. Я просто в ужасе. Как ему помочь? Очень много раненых и убитых. Грузят их они каждый день. Идут дожди постоянно. Они когда бежали с Лимана, побросали все, что им выдали, ни лекарств, ни теплой одежды нет. Спят на земле, мой в резиновых сапогах, ноги отмерзают особенно, по ночам очень холодно", — говорит она.

Доценко также рассказала, что пообщалась с родственниками других мобилизованных 22 сентября — никто из них не заключал контракт, поэтому, опасается она, "никаких выплат этим ребятам не будет".

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Автор: 

армия РФ (19168) мобилизация (2756) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+24
23 октября 18:27
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.

Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
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23.10.2022 13:53
+22
отлично. еще неделька в резиновых сапогах- выйдет отличный попрошайка-инвалид в метро. карьера обеспечена
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23.10.2022 13:51
+22
И ни слова о том,что на чужой земле,пришли как оккупанты,убивать людей, которые ничего вам плохого не сделали.Ни сожаления,ни стыда.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.
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23.10.2022 13:58
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***** доценко.... побаиваится что нихера не заплатят )))
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23.10.2022 13:51 Ответить
"Шире шаг!
Бойся врах..."

в Белгородской області встановили "защітниє сооруженія", а в Курській спорудили вже дві лінії оборони (маловато будет )

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23.10.2022 14:16 Ответить
"Лінія вахнєра": майже по лінії розмежування на 23.02.2022
Луганду слівают...

буйло, ти зачєм війну починав ?
щоб обісратись та спорудити щось на Сіверському Дінцю ?

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23.10.2022 14:24 Ответить
ой какие красивые бока у этого "мешка-котла"
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23.10.2022 14:53 Ответить
Щось незрозуміло. Яка в біса ЛНР та ДНР на карті? Це, за путлеровскім указом, вже росія. А чому у такому випадку росія позначена окремо від ЛНДР? І Луганськ вже не належить до ЛНР, якщо по цій мапі дивитися? Чому вона тоді Луганська?

Якщо ЗСУ зайде знизу, через Донецьк, куди орки своїми танками будуть відходити? Чи, хто у цьому загоні всередині, автоматично стають японцями з грузинськім корінням?)))
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23.10.2022 15:36 Ответить
Оу . . .приємні новини з фронту)
Жаль лише недобиток. Краще б добили ще в Лимані.
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23.10.2022 13:51 Ответить
отлично. еще неделька в резиновых сапогах- выйдет отличный попрошайка-инвалид в метро. карьера обеспечена
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23.10.2022 13:51 Ответить
23 октября 18:27
Как сообщили читатели Иркутска, над Вторым Иркутской проходили летные испытания - летали два борта СУ-30 СМ. Один сел, второй продолжал летать, 20 минут не выходил на связь.

Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы - предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб. Как сообщают очевидцы, самолет упал на жилой пятиэтажный дом по адресу Второй Советский переулок, дом 4.
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23.10.2022 13:53 Ответить
"Задохнулись"? Хтось онучи вирiшив в кабiнi перемотати?
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23.10.2022 15:01 Ответить
Зараз розплачуся! Та у вермахті за втрату спорядження його-б уже в штрафбат до кінця війни відправили-б! Так що хай радіє "доброму російському командуванню"!
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23.10.2022 13:53 Ответить
Бідолашний нещасний. А якого *** ти приперся зі зброєю на чужу землю? Це до голів не доходить. Жалості до цих тварин немає.
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23.10.2022 13:55 Ответить
И ни слова о том,что на чужой земле,пришли как оккупанты,убивать людей, которые ничего вам плохого не сделали.Ни сожаления,ни стыда.
Только плохо-условия не очень.А если б все по высшему разряду-почему б не мочить укропов?
Это на заметку тем,кто жалеет "насильно "мобилизованных.
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23.10.2022 13:58 Ответить
"Зачем туда поперлись?" - это будет следующая стадия. А сейчас, да - "почему плохо воюем?". Чем больше будет двухсотых, тем больше будет у них вопросов.
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23.10.2022 15:37 Ответить
Пусть записуется в очередь на "жигули", а не жалуется...
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23.10.2022 13:59 Ответить
Щоб отримати відро з гайками "жігулі",треба ще "тушку" доставити в "родніє є.єня"...
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23.10.2022 17:20 Ответить
Якщо постачання немає, то як вони провели успішну контратаку на с.Невське (згідно з deep state map від 23.10.2022)?
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23.10.2022 14:03 Ответить
Як діди...В сім шарів.
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23.10.2022 14:07 Ответить
Це не страшно: скоро йому ніжки повідриває і вже не ходитиме.
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23.10.2022 14:04 Ответить
Калина Лада? ДоценКо не рада? Кали -богиня смерти...несчастньіе и тупьіе совковьіе вьіплятки
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23.10.2022 14:06 Ответить
Фейк! Все ж таки друга армія, а може навіть і перша...
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23.10.2022 14:07 Ответить
и всякая ***** кацапская только жалуется на плохую одежду, на плохую жратву, на то что её миленького не обучили....и никакая *****(прости меня Цензор) не думает головой зачем эта война...вывод думать нечем совсем..вообще нечем...тупое необразованное стадо..
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23.10.2022 14:07 Ответить
"Побежалі" . Чого ж вони зупинилися-треба було "пабежать" аж до кремля
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23.10.2022 14:08 Ответить
Ай бідненький . Хоч би не заплакать Гундон ліпецький Були в батальйоні ліпєцкі ох і стукачі
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23.10.2022 14:12 Ответить
Нам то не цікаво про її чоловіка, бо коло Кремінної москалі таки мають енергію оскільки відтіснили нас назад на захід 5-10 км. Де сили беруть? Значить є, що їсти. Менше москалів слухати треба.
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23.10.2022 14:13 Ответить
Речниця тільки сьогодні вранці сказала,що ніхто нікого не відтіснив,в пропаганда руська тут не пройде.
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23.10.2022 14:39 Ответить
зачем бред писать от кацапов?
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23.10.2022 15:52 Ответить
звиздешь и провокация. все у них есть, не нужно расслаблять булки
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23.10.2022 14:20 Ответить
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23.10.2022 14:42 Ответить
Вам, кацапам, не пощастило, що ви на світ з'явилися. Дохлий кацап, то свято для українця, бо не треба було приходити на нашу землю, вбивати, гвалтувати наших дітей, жінок і чоловіків. Чим більше здохне кацапів, тим краще повітря буде в світі.
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23.10.2022 15:20 Ответить
скажи большое спасибо товарищу Пу
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23.10.2022 16:24 Ответить
А хіба цинковий гроб не закритим (запаяним) привозять? І яка їй різниця, відкрили гроб чи ні. Чоловіка вже немає живого.
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23.10.2022 18:48 Ответить
Таку кацапську підготовку з логістику одобрюю!
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23.10.2022 14:53 Ответить
Чим гірше все це у них,тим краще для нас.
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23.10.2022 15:19 Ответить
Заметим, что мобилизованные кацапы пеняют на всё на свете, но никто из них не сомневается, что надо атаковать Украину.
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23.10.2022 15:51 Ответить
ни слова раскаяния
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23.10.2022 16:08 Ответить
незабаром повернеться
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23.10.2022 17:37 Ответить
А я якого х&я він сюди поперся сидів би собі в Воронежі чи Рязані???ні ***** вони як блохи пруть і пруть сюди !Коли ви вже всі повиздихаете в с *** на болотах московитьских????Правду казав політолог Палій це не люди це істоти даже у тварин е інстинкт самосбереження а у цих Орків ще і відсутній мозг!!
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23.10.2022 19:05 Ответить
Зросійщений українець пішов воювати проти України. Це складно укласти в голові порядної людини. Нехай вчать слова українського СЛАВНЯ- "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці......"
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23.10.2022 19:05 Ответить
і шо мені тепер робить? посилку з пакетом вислать. чи шо?
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23.10.2022 19:06 Ответить
****** свинособачья, ты шо хотела?
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23.10.2022 20:06 Ответить
 
 