УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12504 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 070 28
обстріл (27070) ремонт (2276) Фінляндія (1235) енергетика (2483)

Україна просить запасні частини для ремонту електромереж у європейських країн

электричество,облэнерго,ремонт,свет,электроэнергия,света,отключение,линия,лэп,электрик,обесточивание,электропередач

Останні тижні Україні постійно доводиться усувати пошкодження, завдані її електромережам та електростанціям російськими атаками. Запасні частини для цих ремонтних робіт просять в інших європейських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Запити на запчастини направили і до Фінляндії, повідомив інформагенції STT Тімо Кауконен, керівник відділу планування операцій у Fingrid, фінської мережевої компанії. Однак, за його словами, Україні потрібні деталі, які важко знайти у Фінляндії.

Кауконен прогнозує складну зиму для України, якщо атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни продовжуватимуться нинішніми темпами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині розпочалися стабілізаційні відключення світла

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
пипец,это так зеленый трест готовился к войне,назначили топ иоб-х тупых менеджеров и теперь стоит с протянутой рукой, расхерачили деньги на дороги и УСЕ ПРИЕХАЛИ !
показати весь коментар
23.10.2022 18:02
+10
Нічого особистого! Звичайна корупція збоку ОП та ВР. Якщо це все правда, то хто підіграє ворогу? Знов ПП? Ген.директор "Української бронетехніки" В.Бельбас в інтерв'ю з Вернівським: -Ми можемо збільшити в-во бронемашин у 4 рази, але держава не робить замовлення..
показати весь коментар
23.10.2022 18:14
+7
запитайте Німеччину про енергоефективне обладнання, вони будуть раді хоча б заради глобального потепління. Запитайте в ABB або Toshiba про електронні трансформатори (замість магнітних), вони можуть бути більш гнучкими та швидшими для встановлення. Запитайте Маска про акумуляторні батареї , тому що зберігання електроенергії вночі, коли мало людей використовує, є одним із способів вирішення проблеми.
показати весь коментар
23.10.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
складно, але шукати треба саме в Фінляндії, так працює влада....
показати весь коментар
23.10.2022 17:53 Відповісти
пипец,это так зеленый трест готовился к войне,назначили топ иоб-х тупых менеджеров и теперь стоит с протянутой рукой, расхерачили деньги на дороги и УСЕ ПРИЕХАЛИ !
показати весь коментар
23.10.2022 18:02 Відповісти
А шо, Ахметовы еже свои дома в Лондоне и Берне с яхтами и квартирами своих ***...й распродали и выручку пустили для обороноспособности страны, которую они 30 лет грабили, что уже ПРОСЯТ у стран ЕС?
показати весь коментар
23.10.2022 18:06 Відповісти
щось якісь унікальні запчастини, невже не можна замовити в інших країнах або виготувати аналог самим ?
показати весь коментар
23.10.2022 18:13 Відповісти
Нічого особистого! Звичайна корупція збоку ОП та ВР. Якщо це все правда, то хто підіграє ворогу? Знов ПП? Ген.директор "Української бронетехніки" В.Бельбас в інтерв'ю з Вернівським: -Ми можемо збільшити в-во бронемашин у 4 рази, але держава не робить замовлення..
показати весь коментар
23.10.2022 18:14 Відповісти
збільшити в-во бронемашин у 4 рази, але держава не робить замовлення..
зэ-иуды
показати весь коментар
23.10.2022 18:16 Відповісти
Саботажники при владі і ОП! Це вже відомо з 19 року
показати весь коментар
23.10.2022 18:16 Відповісти
Більше просити ні в кого.
показати весь коментар
23.10.2022 18:18 Відповісти
і все таки...хоч жаби знали за пів року до початку війни що таки буде... до війни не готувались гепсом... ні по одному з напрямків.. ні по обороні, ні по економіці, ні по критичній інфраструктурі... ні по запасам харчів... ні по херу з сіллю!!! тільки бла-бла-бла щоб не було пніки...бо не буде наповнення бюджету.... плять...
показати весь коментар
23.10.2022 18:23 Відповісти
запитайте Німеччину про енергоефективне обладнання, вони будуть раді хоча б заради глобального потепління. Запитайте в ABB або Toshiba про електронні трансформатори (замість магнітних), вони можуть бути більш гнучкими та швидшими для встановлення. Запитайте Маска про акумуляторні батареї , тому що зберігання електроенергії вночі, коли мало людей використовує, є одним із способів вирішення проблеми.
показати весь коментар
23.10.2022 18:25 Відповісти
Теперь спросите сколько это все стоит и кто даст на это деньги. Сейчас в приоритете военка и это в принципе правильно. Хотя нам без электричества сидеть совсем уж хреново, но если мы проиграем войну будет намного хуже!
показати весь коментар
23.10.2022 19:21 Відповісти
Які потужності у ******** електронних трансформаторів (замість магнітних)?
А головне з якими напругами вони можуть працювати?
Взагалі уявляєте, що це таке?
показати весь коментар
24.10.2022 09:23 Відповісти
В Японії є така система потужністю 2100 МВт і 500 кВ. До переваг можна віднести невеликі розміри і вагу (простіше спорудити захисну конструкцію). Також більш гнучка інтеграція, яка, на мою думку, може спростити розділення системи на менші модулі, які мають бути розташовані на достатньо великій відстані один від одного, щоб зменшити ризики ракет, це також може пришвидшити час встановлення. Я розумію ваш скептицизм, справді, це все ще нова технологія, але в Україні говорять про потребу в 1 році для створення нових трансформаторів, тому я вважаю, що варто принаймні запитати технологічних лідерів про альтернативи.
показати весь коментар
24.10.2022 17:40 Відповісти
Можна хоч якесь посилання на наукову статтю?
показати весь коментар
24.10.2022 23:19 Відповісти
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2050-7038.12996 Solid‐state transformers: An overview of the concept, topology, and its applications in the smart grid - Shadfar - 2021 - International Transactions on Electrical Energy Systems - Wiley Online Library

https://www.global.toshiba/ww/news/energy/2021/04/news-20210401-01.html New East-West HVDC Commissioned, Interconnecting Nagano and Gifu Prefectures | News Release | Toshiba Energy Systems & Solutions (global.toshiba)

В одній статті згадується історія Toshiba створення японської системи з'єднання електронних трансформаторів (між несумісними мережами 50 Гц і 60 Гц на сході та заході).

Інший - це огляд літератури, в якому згадуються такі речі, як гнучкість і переваги розміру/ваги.
показати весь коментар
25.10.2022 19:28 Відповісти
Дякую. Реалізація на практиці таких параметрів справді вражає. Шкода, що там не достатньо детально описана ця конкретна реалізація.
Цікаво які мосфети чи ігбт там використовують та кількість їх у паралельно-послідовних з'єднаннях. За ціну вже мовчу... Чомусь там згадуються тільки тиристори...
Літературу на цю тему я вважав напівфантастичною....
показати весь коментар
25.10.2022 22:28 Відповісти
хммм... О том, что будут бить по энергетической инфраструктуре говорили еще в августе, и вот в октябре самое время покупать запчасти... в Финляндии... ) Ох и чепушилы )
показати весь коментар
23.10.2022 18:25 Відповісти
То что будут бить по энергоинфраструктуре-это было понятно еще в Декабре. Не бмили только потому что Путин живет в своей неральности и думал что к осени возьмет все Левобережье и смысла уничтожать"СВОИ" ТЕЦ нет никакого. А сейчас он раздуплился-и будет бить по-максимуму. Плохо что Запад не раздуплился поставить ПВО для защиты энергоинфраструктуры еще летом-когда в Августе ВСУ показали свои возможности. Это 100% прреб Запада-пусть теперь он эти трансформаторы и поставляет.
показати весь коментар
23.10.2022 19:52 Відповісти
Т.є. Запад винний, шо ZEлені гниди не готувалися до війни?
показати весь коментар
24.10.2022 06:49 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2022 18:28 Відповісти
Так може бути тільки у мультику, а у нас... буде знищена вся електромережа..., що приведе до повної зупинки країни... "Це буквально питання днів" - заявив прем'єр. Джерело:
показати весь коментар
23.10.2022 19:44 Відповісти
Konstantin, за семь лет с момента регистрации НОЛЬ подписчиков! Как вам это удалось? Неужели даже ваши лахтинские коллеги за соседними столами вас презирают? Моё увожение!
показати весь коментар
23.10.2022 20:46 Відповісти
В окресностях крупных стратегических объектов должны стоять как минимум по одной установки ПРО или хотя бы по три круглосуточных поста с ПЗРК ( по углам равностороннего треугольника на расстоянии 2-3 км с центром на охраняемом объекте)
показати весь коментар
23.10.2022 18:42 Відповісти
Запорізький трансформаторний завод завантажте роботою.
показати весь коментар
23.10.2022 19:01 Відповісти
Просить надо у Японии. У них на Хоккайдо постоянная свистопляска с погодой, так шо в вопросе аварийного восстановления поставок электроэнергии там знают толк.
показати весь коментар
23.10.2022 19:38 Відповісти
Запорожтрансформатор с 2001 в собственности гр-на раисси кости григоришина.... вопросы есть почему не хватает транформаторов?
показати весь коментар
23.10.2022 19:49 Відповісти
За совка служив мнр Східна Гобі, на 3 воєнгородка і цілу мсд світло давали два модульних турбогенератори - двигуни від Ан 12 чи Ан 24, вид палива не знаю але живились від жд цистерни

Все норм, без перебоїв, тільки свист як від турбіни чути далеко. Може і в нас спробувати, є багато старих авіадвигунів, можуть працювати навіть на мазуті і газі
показати весь коментар
23.10.2022 20:07 Відповісти
Они должны были заранее обеспечиться запасным оборудованием для ремонтов.
показати весь коментар
24.10.2022 01:12 Відповісти
 
 