Україна просить запасні частини для ремонту електромереж у європейських країн

Останні тижні Україні постійно доводиться усувати пошкодження, завдані її електромережам та електростанціям російськими атаками. Запасні частини для цих ремонтних робіт просять в інших європейських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Запити на запчастини направили і до Фінляндії, повідомив інформагенції STT Тімо Кауконен, керівник відділу планування операцій у Fingrid, фінської мережевої компанії. Однак, за його словами, Україні потрібні деталі, які важко знайти у Фінляндії.

Кауконен прогнозує складну зиму для України, якщо атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни продовжуватимуться нинішніми темпами.

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Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.