Україна просить запасні частини для ремонту електромереж у європейських країн
Останні тижні Україні постійно доводиться усувати пошкодження, завдані її електромережам та електростанціям російськими атаками. Запасні частини для цих ремонтних робіт просять в інших європейських країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Запити на запчастини направили і до Фінляндії, повідомив інформагенції STT Тімо Кауконен, керівник відділу планування операцій у Fingrid, фінської мережевої компанії. Однак, за його словами, Україні потрібні деталі, які важко знайти у Фінляндії.
Кауконен прогнозує складну зиму для України, якщо атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни продовжуватимуться нинішніми темпами.
Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.
Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Будь ласка, зачекайте...
зэ-иуды
А головне з якими напругами вони можуть працювати?
Взагалі уявляєте, що це таке?
https://www.global.toshiba/ww/news/energy/2021/04/news-20210401-01.html New East-West HVDC Commissioned, Interconnecting Nagano and Gifu Prefectures | News Release | Toshiba Energy Systems & Solutions (global.toshiba)
В одній статті згадується історія Toshiba створення японської системи з'єднання електронних трансформаторів (між несумісними мережами 50 Гц і 60 Гц на сході та заході).
Інший - це огляд літератури, в якому згадуються такі речі, як гнучкість і переваги розміру/ваги.
Цікаво які мосфети чи ігбт там використовують та кількість їх у паралельно-послідовних з'єднаннях. За ціну вже мовчу... Чомусь там згадуються тільки тиристори...
Літературу на цю тему я вважав напівфантастичною....
Все норм, без перебоїв, тільки свист як від турбіни чути далеко. Може і в нас спробувати, є багато старих авіадвигунів, можуть працювати навіть на мазуті і газі