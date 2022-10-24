Сунак стає новим прем’єр-міністром Великої Британії (оновлено)

42-річний політик індійського походження Ріші Сунак замінить Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра Великої Британії. Це стало очевидним 24 жовтня, коли від боротьби за посаду голови Консервативної партії та очільника уряду відмовилася лідерка Палати громад Пенні Мордонт

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі, передає Цензор.НЕТ.

"Я пишаюся кампанією, яку ми провели, і вдячна усім, з усіх частин нашої партії, хто підтримали мене. Ми всі зобов’язані перед країною, один перед одним і перед Ріші об’єднатися та працювати разом на благо нації. Попереду ще багато роботи", – написала Мордонт у соцмережах і додала, що "Ріші має мою повну підтримку".

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"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії"", - сказав голова Комітету 1922 сер Грем Бреді.

Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів. Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром.

Очікується, що формальне оголошення про вступ Ріші Сунака на посаду буде зроблене завтра, 25 жовтня.

Тим часом, Сунак виступив перед депутатами парламенту у ролі нового лідера Консервативної партії.

Також його вже привітала з перемогою Ліз Трасс.

Нагадаємо, у липні 2022 року, коли Сунак змагався за прем’єрське крісло із тодішньою міністеркою закордонних справ Ліз Трасс, він пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та українцям надавати подальшу підтримку у боротьбі проти російської агресії.

"Президент Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся, що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я посилюватиму нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводив Борис (Джонсон. - Ред.)", — зазначив він

Тоді Сунак запевняв, що Консервативна партія завжди підтримуватиме Україну. Також він засудив агресивну політику Кремля, назвавши її "злом, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни".

"Вся наша свобода залежить від перемоги України", — підкреслив кандидат у прем’єри Великої Британії.

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Він також обіцяв у разі перемоги прискорити ухвалення законів, які дозволять встановити контроль над нерухомістю російських олігархів та продати її, використовуючи додаткові гроші, щоб відправити на передову в Україну ще більше зброї та техніки. Водночас деякі міністри висловили стурбованість тим, що Сунак говорив про санкції та постачання зброї не так багато, як інші кандидати.

Окрім того, Сунак обіцяв подвоїти підтримку України.

"Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля та зміцню нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис", — наголошував британський політик.