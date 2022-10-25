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KFC остаточно йде з Росії: мережу ребрендують

kfc

Російську мережу ресторанів KFC продано місцевій компанії "Смарт Сервіс ЛТД", яка раніше керувала 41 закладом KFC за франшизою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті американській компанії Yum! Brands, якій належать бренди KFC і Pizza Hut.

Смарт Сервіс ЛТД стане власником усіх ресторанів KFC, що належали Yum! Brands напряму, та прав на майстер-франшизу для франчайзингових закладів KFC.

Також читайте: Burger King припинив підтримку російської мережі

За домовленістю сторін, покупець повинен забезпечити поступовий ребрендинг усіх закладів KFC в Росії.

У Росії працюють близько 1000 ресторанів KFC. ТОВ "Ям Ресторантс Раша", яка входить до структури Yum! Brands, керує лише 70 закладами, решта працюють за ліцензією чи франшизою. На відміну від McDonald’s, у якого було лише три франчайзі, KFC має багато невеликих партнерів, тому на вихід Yum! Brands з Росії знадобилось набагато більше часу.

Газета Комерсант стверджує, що заклади KFC у Росії мають перейменувати на Rostic’s.

Читайте: Hesburger упродовж квітня закриє всі свої ресторани в Росії

Іншу російську мережу Yum! Brands - ресторани Pizza Hut – продали за такою ж моделлю. Місцева компанія розпочала процес проведення ребрендингу, керуючись концептом, не пов'язаним з американським брендом.

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Топ коментарі
+8
Всьо впали прибуткі? Ну тепер можно й виходить з срашкі і трусить які ми хороші
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25.10.2022 09:15
+8
МакДональдс уже заребрендили и превратили во "ВКУСно и тОЧКА"
Заплесневевшие булочки, слипшаяся картошка, разваливающиеся шницели
Интересно, чего эти криворукие учудят с KFC...?
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25.10.2022 09:21
+7
Ребрендинг: кацапская сеть ресторанов "КХС", что в переводе - Куриный Хвост Совдепии....
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25.10.2022 09:22
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Всьо впали прибуткі? Ну тепер можно й виходить з срашкі і трусить які ми хороші
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25.10.2022 09:15 Відповісти
МакДональдс уже заребрендили и превратили во "ВКУСно и тОЧКА"
Заплесневевшие булочки, слипшаяся картошка, разваливающиеся шницели
Интересно, чего эти криворукие учудят с KFC...?
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25.10.2022 09:21 Відповісти
І горілка.
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25.10.2022 11:35 Відповісти
Ребрендинг: кацапская сеть ресторанов "КХС", что в переводе - Куриный Хвост Совдепии....
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25.10.2022 09:22 Відповісти
пізно, ноги моєї ніколи в цій сраній ригалівці не буде. Тому Макдоналдс номер 1 у світі, а ви гівно.
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25.10.2022 09:26 Відповісти
Це точно. Зашкварились KFC , нормальна людина туди не піде тепер.
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25.10.2022 09:51 Відповісти
KFC йде з Росії: мережу продадуть та ребрендують.

McDonald's = дядя Ваня...

KFC = кура Маня...(c)
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25.10.2022 09:42 Відповісти
...мають перейменувати на Rostic's Джерело:

Краще б вже на Rostinc's перейменовували.
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25.10.2022 10:15 Відповісти
Це називається "йде"
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25.10.2022 10:26 Відповісти
Ребрендинг нормальная вещь.Вот мерседес,а вот телега,тоже с колесами тоже едет.Ребрендинг однако.
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25.10.2022 11:14 Відповісти
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25.10.2022 11:20 Відповісти
 
 