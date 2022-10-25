KFC остаточно йде з Росії: мережу ребрендують

Російську мережу ресторанів KFC продано місцевій компанії "Смарт Сервіс ЛТД", яка раніше керувала 41 закладом KFC за франшизою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті американській компанії Yum! Brands, якій належать бренди KFC і Pizza Hut.

Смарт Сервіс ЛТД стане власником усіх ресторанів KFC, що належали Yum! Brands напряму, та прав на майстер-франшизу для франчайзингових закладів KFC.

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За домовленістю сторін, покупець повинен забезпечити поступовий ребрендинг усіх закладів KFC в Росії.

У Росії працюють близько 1000 ресторанів KFC. ТОВ "Ям Ресторантс Раша", яка входить до структури Yum! Brands, керує лише 70 закладами, решта працюють за ліцензією чи франшизою. На відміну від McDonald’s, у якого було лише три франчайзі, KFC має багато невеликих партнерів, тому на вихід Yum! Brands з Росії знадобилось набагато більше часу.

Газета Комерсант стверджує, що заклади KFC у Росії мають перейменувати на Rostic’s.

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Іншу російську мережу Yum! Brands - ресторани Pizza Hut – продали за такою ж моделлю. Місцева компанія розпочала процес проведення ребрендингу, керуючись концептом, не пов'язаним з американським брендом.