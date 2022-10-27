Під час розмінування деокупованих територій Херсонщини загинув полковник поліції Козюра

26 жовтня в районі села Білоусове, поблизу деокупованої Великої Олександрівки, під час розмінування території, загинув начальник вибухотехнічного відділу обласного главку, полковник поліції Олександр Козюра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області на сторінці у Facebook.

Подія сталася близько 13:00, коли вибухотехніки проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. Олександр Козюра загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет.

Олександру було 42 роки. В нього залишилися дружина та двоє синів віком 5 і 10 років.

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