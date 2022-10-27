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Новини
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Під час розмінування деокупованих територій Херсонщини загинув полковник поліції Козюра

козюра

26 жовтня в районі села Білоусове, поблизу деокупованої Великої Олександрівки, під час розмінування території, загинув начальник вибухотехнічного відділу обласного главку, полковник поліції Олександр Козюра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області на сторінці у Facebook.

Подія сталася близько 13:00, коли вибухотехніки проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. Олександр Козюра загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет.

Олександру було 42 роки. В нього залишилися дружина та двоє синів віком 5 і 10 років.

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Автор: 

Нацполіція (15163) смерть (6746) розмінування (989) деокупація (950)


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27.10.2022 10:55 Відповісти
Війна забирає Воїнів. Але не може забрати нашу Пам'ять і Подяку за сьогодні і завтра. Вони Вічні.
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27.10.2022 11:00 Відповісти
Соболезнование семье погибшего. Будем надеяться, что страна позаботится о его детях.
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27.10.2022 11:51 Відповісти
Сумно .
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27.10.2022 11:04 Відповісти
Козюрі царство небесне, але <главк>.
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27.10.2022 11:08 Відповісти
Пам'ятаємо поіменно кожного загиблого Героя!!!
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27.10.2022 11:19 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним
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27.10.2022 14:29 Відповісти
 
 