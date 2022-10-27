Во время разминирования деоккупированных территорий Херсонской области погиб полковник полиции Козюра

26 октября в районе села Белоусово, вблизи деоккупированной Великой Александровки, во время разминирования территории погиб начальник взрывотехнического отдела областного главка, полковник полиции Александр Козюра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области на странице в Facebook.

Происшествие случилось около 13:00, когда взрывотехники проводили разминирование лесной полосы вблизи населенного пункта. Александр Козюра погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет.

Александру было 42 года. У него остались жена и два сына в возрасте 5 и 10 лет.

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