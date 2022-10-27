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Во время разминирования деоккупированных территорий Херсонской области погиб полковник полиции Козюра

козюра

26 октября в районе села Белоусово, вблизи деоккупированной Великой Александровки, во время разминирования территории погиб начальник взрывотехнического отдела областного главка, полковник полиции Александр Козюра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области на странице в Facebook.

Происшествие случилось около 13:00, когда взрывотехники проводили разминирование лесной полосы вблизи населенного пункта. Александр Козюра погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет.

Александру было 42 года. У него остались жена и два сына в возрасте 5 и 10 лет.

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Нацполиция (16458) смерть (9218) разминирование (713) деоккупация (847)


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27.10.2022 10:55 Ответить
Війна забирає Воїнів. Але не може забрати нашу Пам'ять і Подяку за сьогодні і завтра. Вони Вічні.
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27.10.2022 11:00 Ответить
Соболезнование семье погибшего. Будем надеяться, что страна позаботится о его детях.
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27.10.2022 11:51 Ответить
Сумно .
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27.10.2022 11:04 Ответить
Козюрі царство небесне, але <главк>.
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27.10.2022 11:08 Ответить
Пам'ятаємо поіменно кожного загиблого Героя!!!
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27.10.2022 11:19 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним
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27.10.2022 14:29 Ответить
 
 