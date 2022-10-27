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Новини Війна
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Росіяни не хочуть зупинятися. У них лише один план: окупувати всю Україну, - Зеленський

зеленський

РФ прагне говорити ультиматумами. До справжнього діалогу вона буде готова лише коли відчує повну геополітичну ізоляцію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни. - Ред.) не хочуть зупинятися, вони не хотіли зупинятися від самого початку. Їхня місія лише одна. У них немає іншого плану - B чи С. Вони мають лише один план: окупувати всю територію України", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що всі заяви від самого початку щодо перемовин - це не про діалог, а про ультиматуми.

"Якщо ви хочете говорити, ви говорите. Ви не можете говорити зі зброєю в руках", - переконаний президент.

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Зеленський нагадав, що намагався вести перемовини з РФ з початку свого президентства, але Росія говорила лиш мовою ультиматумів і не йшла на контакт.

"Не хочеш зустрічатися (ідеться про бажання президента РФ Путіна. - Ред.)? Добре. Вважаєш, що ми з тобою не одного рівня, що ти вищий, є президентом великої за розміром країни? Добре, розмовлятимемо телефоном. Не хочеш сам? Добре, тоді дай нам когось, хто говоритиме. Для мене це нормально, я не вважаю себе особливою людиною, тому що президент. Я - людина. Для мене неважливий рівень діалогу. Я готовий спілкуватися і дуже цього хотів", - зауважив глава держави, додавши, що єдина його зустріч з Путіним була в грудні 2019 року в рамках Норманського саміту в Парижі, після чого лідер держави-агресора так і не виконав всіх взятих на себе зобов’язань.

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Зеленський наголошує, що росіяни будуть готові до справжнього діалогу лише тоді, коли відчують повну геополітичну ізоляцію їхньої країни.

"Вони (росіяни. - Ред.) будуть готові говорити, коли зрозуміють, по-перше, що вони самотні на геополітичній карті світу, по-друге, що не можуть нас окупувати", - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) путін володимир (23798) росія (65122) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+16
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27.10.2022 18:59
+10
Ти ж нахвалявся зупинити війну. Тріпло зелене.
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27.10.2022 18:55
+10
он сам в этом учавствует
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27.10.2022 19:16
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Невже це для зе-презедента новина?
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27.10.2022 18:54 Відповісти
он сам в этом учавствует
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27.10.2022 19:16 Відповісти
Ти ж нахвалявся зупинити війну. Тріпло зелене.
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27.10.2022 18:55 Відповісти
Ізоляціі не буде . Китаи хоче впрягтися за рашку .
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27.10.2022 18:56 Відповісти
У Сі руки розвязані
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27.10.2022 18:57 Відповісти
Ніхто за них воювати не буде. Можуть передати хіба аптечки, коптери, спальники, палатки, і все.
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27.10.2022 19:14 Відповісти
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27.10.2022 18:59 Відповісти
Прозрів, чи копняками підказали?
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27.10.2022 19:00 Відповісти
Чим більше зашкварів з кацапською агентурою серед Зєкоманди - тим гучнші заяви Зє.
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27.10.2022 19:17 Відповісти
И ты малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегегерат с фсбэшником Елдаком во всем им подмахиваешь....
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27.10.2022 19:21 Відповісти
Пздц, як цей блазень дістав, найгірше що 72% ідіотів нікуди не поділись і готові обрати зелену наволоч повторно. І одягніть вже якось цього типа нормально, дайте йому штатив на камеру, заграв вже, під хіпака косить нах...
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27.10.2022 19:26 Відповісти
А в цей час, що робить укроборонпром?
Може запустили лінію по виробництву 152 та 155 мм снарядів?
Чи може вітчизняні дрони камікадзе ставить на конвеєр?
Може виробництво 23 мм стволів організує, щоб перестволювати Зу-23-2, яки просто «горять» від тривалого використання?
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27.10.2022 19:30 Відповісти
Як воно бісить, вже не можу!!!!!
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27.10.2022 19:47 Відповісти
Не можеш, так іди троляко з цього форуму!
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27.10.2022 20:02 Відповісти
Іванов, ти з 73х асфальтників? Чи до чого твій ригач?
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27.10.2022 20:04 Відповісти
Тобі 3 роки проце казали, а ти вважав що це порохоботи так кажуть і все намагався зазирнути ***** вглаз. Впертий віслюк.
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27.10.2022 20:10 Відповісти
Не може бути! Дійшло? Чи клоун просто грає роль?
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27.10.2022 20:51 Відповісти
Зеленський включив режим "син Порошенка". На кінець правильні тексти почав зачитувати.
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27.10.2022 21:05 Відповісти
Зеленский уйдите в отставку хватит лозунгов и видосов из бункера !!! Вы не политик, не дипломат, профнепригодны и опасны для страны !!! Уйдите в отставку. Пошел на ... клоун шут !!!
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28.10.2022 00:24 Відповісти
Осел знову.....бла бла бла!
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28.10.2022 01:38 Відповісти
 
 