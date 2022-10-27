Росіяни не хочуть зупинятися. У них лише один план: окупувати всю Україну, - Зеленський

РФ прагне говорити ультиматумами. До справжнього діалогу вона буде готова лише коли відчує повну геополітичну ізоляцію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни. - Ред.) не хочуть зупинятися, вони не хотіли зупинятися від самого початку. Їхня місія лише одна. У них немає іншого плану - B чи С. Вони мають лише один план: окупувати всю територію України", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що всі заяви від самого початку щодо перемовин - це не про діалог, а про ультиматуми.

"Якщо ви хочете говорити, ви говорите. Ви не можете говорити зі зброєю в руках", - переконаний президент.

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Зеленський нагадав, що намагався вести перемовини з РФ з початку свого президентства, але Росія говорила лиш мовою ультиматумів і не йшла на контакт.

"Не хочеш зустрічатися (ідеться про бажання президента РФ Путіна. - Ред.)? Добре. Вважаєш, що ми з тобою не одного рівня, що ти вищий, є президентом великої за розміром країни? Добре, розмовлятимемо телефоном. Не хочеш сам? Добре, тоді дай нам когось, хто говоритиме. Для мене це нормально, я не вважаю себе особливою людиною, тому що президент. Я - людина. Для мене неважливий рівень діалогу. Я готовий спілкуватися і дуже цього хотів", - зауважив глава держави, додавши, що єдина його зустріч з Путіним була в грудні 2019 року в рамках Норманського саміту в Парижі, після чого лідер держави-агресора так і не виконав всіх взятих на себе зобов’язань.

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Зеленський наголошує, що росіяни будуть готові до справжнього діалогу лише тоді, коли відчують повну геополітичну ізоляцію їхньої країни.

"Вони (росіяни. - Ред.) будуть готові говорити, коли зрозуміють, по-перше, що вони самотні на геополітичній карті світу, по-друге, що не можуть нас окупувати", - додав глава держави.