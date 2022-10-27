США розробили план протидії потраплянню західної зброї в руки РФ під час війни в Україні

Державний департамент США представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі. План має протидіяти захопленню західної зброї Росією під бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

План, як зазначається в пресрелізі Держдепу, "відображає нашу відданість відповідальній практиці передачі озброєнь, наше тривале, постійне і ефективне партнерство з Україною та іншими партнерами в галузі безпеки, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з виявлення і припинення незаконної торгівлі зброєю в усьому світі".

Зазначається, що під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї російським військам, найманцям, передусім – переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет.

"Український уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання", – пояснюють в зовнішньополітичному відомстві США.

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План передбачає такі ключові заходи:

посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;

посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;

розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.

"Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки. Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України", – наголошують у Держдепі США.

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