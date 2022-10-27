США розробили план протидії потраплянню західної зброї в руки РФ під час війни в Україні
Державний департамент США представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі. План має протидіяти захопленню західної зброї Росією під бойових дій в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".
План, як зазначається в пресрелізі Держдепу, "відображає нашу відданість відповідальній практиці передачі озброєнь, наше тривале, постійне і ефективне партнерство з Україною та іншими партнерами в галузі безпеки, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з виявлення і припинення незаконної торгівлі зброєю в усьому світі".
Зазначається, що під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї російським військам, найманцям, передусім – переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет.
"Український уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання", – пояснюють в зовнішньополітичному відомстві США.
План передбачає такі ключові заходи:
- посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;
- посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;
- розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.
"Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки. Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України", – наголошують у Держдепі США.
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О том, что он сознательно врал украинцам, он своим собственным ртом сказал.
если забанят - значит плохо, если нет - значит хорошо
О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
Все дуже потайки та грязно...
Скорее всего в Польше и Румынии поставят заслон из ФБР, а может сделают совместные досмотры, а пограничникам и таможенникам дадут новый кутюр формы - без карманов. А то они сейчас стали ходить в разгрузках и бронежилетах - от куда можно денег напрятать!
в "місцеві" додали клопоту щоб не гацала...
Але питання Ермаку ніхто не закривав.
А якщо США він подобається то і висновки відповідні.
А саме - глисти. (мзакрас)
Пам'ятаєте як хтось обмовився: що вони готувались повстанців зброєю снабжати. А в контексті кордону по Вінниці/Житомиру - дуже схоже що план саме такий був. Саме тому перші дні бобочка тихенько мовчав доки Єрмак зливав ситуацію....
"Барани" дивляться на ПТРК і розуміють, що їх привели на "бойню"! Але виламать ворота і кинуться на "загонщиків" вони бояться!
Военным Беларуси показали захваченные противотанковые средства, которыми воюет Украина
Белорусам показали противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и гранатомет Panzerfaust 3.
Хоть покажут этим ****** чем реальные мужики воюют. Потом в рамочку поставят.