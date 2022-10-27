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Новини Війна
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США розробили план протидії потраплянню західної зброї в руки РФ під час війни в Україні

стінгер

Державний департамент США представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі. План має протидіяти захопленню західної зброї Росією під бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

План, як зазначається в пресрелізі Держдепу, "відображає нашу відданість відповідальній практиці передачі озброєнь, наше тривале, постійне і ефективне партнерство з Україною та іншими партнерами в галузі безпеки, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з виявлення і припинення незаконної торгівлі зброєю в усьому світі".

Зазначається, що під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї російським військам, найманцям, передусім – переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет.

"Український уряд взяв на себе зобов'язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання", – пояснюють в зовнішньополітичному відомстві США.

Також дивіться: Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ. ФОТО

План передбачає такі ключові заходи:

  • посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;
  • посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;
  • розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.

"Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки. Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України", – наголошують у Держдепі США.

Також читайте: США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць та гармат різних типів. ДОКУМЕНТ

Автор: 

зброя (7464) США (22818)


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Топ коментарі
+23
Гроші треба контролювати, бо зелени мавпи зжеруть все!!!
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27.10.2022 22:24
+14
арестович побіг за фіранку й переховав вкрадений рпг ))
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27.10.2022 22:17
+12
"посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах" Джерело:

О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
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27.10.2022 22:19
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Тобто росія тепер офіційний терорист?
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27.10.2022 22:17 Відповісти
Ні, американці побачили в білорусів новеньку свою (з США, Англії) протитанкову зброю і зразу сполошилися. Як так може бути? Невже в ОПі можуть бути кроти і зрадники, які попрацювали на це?
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27.10.2022 23:42 Відповісти
Ще навесні коли орки захопили Кремінну то лісами вийшли на Терни і захопили там кілька полонених, стугну, джавелін, т-64... Було відео і фото. Це якраз і спричинило пізніже відхід до ЗСУ до Лиману а потім і його здачу. Короче там само де нещодавно ЗСУ наступали, навесні був наступ орків де вони захопили як писали significant amount of anti tank weapon, у Тома Купера в блозі був лінк на відео і фото
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27.10.2022 23:55 Відповісти
а у талибов могли быть джавелины?
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28.10.2022 10:26 Відповісти
Це передбачені втрати, це не є критичним, це не наступальна зброя, а ГОЛОВНЕ мова у статті про ІНШЕ.
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28.10.2022 17:40 Відповісти
арестович побіг за фіранку й переховав вкрадений рпг ))
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27.10.2022 22:17 Відповісти
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27.10.2022 23:59 Відповісти
Чем лично вас Арестович не устраивает. Своего мнения на его счет не имею. Хотелось бы услышать от тех, кто знает то, чего не знаю я, и на основе этой информации сложил негативное мнение. Зарание спасибо.
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28.10.2022 00:35 Відповісти
Достаточно того, что Арестович пистун.
О том, что он сознательно врал украинцам, он своим собственным ртом сказал.
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28.10.2022 05:09 Відповісти
заранее пожалуйста! )
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28.10.2022 09:08 Відповісти
арестови ублюдок и предатель украинского народа - крот кремлевский и совок недобитый
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28.10.2022 10:27 Відповісти
🇺🇦😛🇺🇸
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27.10.2022 22:18 Відповісти
Маск, наконец, купил за 44 миллиардов долларов Твиттер, не знаю что делать, радоваться этому, или смеяться? )
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27.10.2022 23:19 Відповісти
Украине от этого ни жарко ни холодно
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27.10.2022 23:44 Відповісти
напиши в твиттере что маск продался путлеру и кацапам -
если забанят - значит плохо, если нет - значит хорошо
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28.10.2022 10:29 Відповісти
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28.10.2022 11:21 Відповісти
"посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах" Джерело:

О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
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27.10.2022 22:19 Відповісти
Не буде такого. Доки війни де-юре немає - то і ворога за межами країни немає.
Все дуже потайки та грязно...
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28.10.2022 03:20 Відповісти
это было бы - если бы офис зеленского работал на интересы здоровье украинцев и не ссцал давать ответки или бить на упреждения
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28.10.2022 10:31 Відповісти
Ти там бачиш те, чого там немає! Там говориться про посилення контролю на кордонах України з боку як СБУ, так і подібних органів у сусідніх з Україною державах, стосовно можливого масового витоку західних зразків зброї Одиничні екземпляри тих же ПТРК чи ЗРК можуть потрапить в руки противника - було-б дивним якби цього не було - це війна! І трофеї можуть потраплять не тільки до нас, від росіян Однак питання в іншому - а чи спроможна Росія їх відтворить у масовому масштабі чи розробить якийсь метод протистояння? Сумніваюся Для масового виробництва у них немає ні промислової бази, ні навчених кадрів Метод виробництва методів протистояння більш доступний Однак знову ж все залежить від можливостей ВПК, наявності імпортних запчастин і кадрів, які зможуть це втілить у життя!
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28.10.2022 08:47 Відповісти
Да нет, скорее всего зарплату пограничникам и таможенникам будут выдавать мечеными купюрами, а за найденный немеченный доллар будут давать 5 лет. Хотя слабо верится, шо у судьи найдется время разобраться с собратом по коллекционированию.
Скорее всего в Польше и Румынии поставят заслон из ФБР, а может сделают совместные досмотры, а пограничникам и таможенникам дадут новый кутюр формы - без карманов. А то они сейчас стали ходить в разгрузках и бронежилетах - от куда можно денег напрятать!
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28.10.2022 09:15 Відповісти
це те, чого вимагала Вікторія Спартц від свого Президента Байдена. Щоб не повторився Афган.
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27.10.2022 22:20 Відповісти
А куда поделась вымагальшица?
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27.10.2022 22:59 Відповісти
В Україні заборонили про неї писати - ось і все.
в "місцеві" додали клопоту щоб не гацала...

Але питання Ермаку ніхто не закривав.
А якщо США він подобається то і висновки відповідні.
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28.10.2022 03:22 Відповісти
американцам сенаторам и администрации ермаку надо не питання задавать - а сажать или хотя бы счета и визы блокировать и его родственникам тоже ..
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28.10.2022 10:34 Відповісти
попиарилась и заткнулась..
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28.10.2022 10:32 Відповісти
Гроші треба контролювати, бо зелени мавпи зжеруть все!!!
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27.10.2022 22:24 Відповісти
безуглая, перелогинься.
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27.10.2022 23:45 Відповісти
Незаконне потрапляння, це перепродаж якимись кротами у владі?
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27.10.2022 22:37 Відповісти
Як колись казали "таваріщі ахвіцери" в совєцькій армії- "Тонкій намьок на толстиє обстоятельства". ОПа знову напряглась в "нєвєдєніі".
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27.10.2022 23:18 Відповісти
Цікаво, чому всі пишуть ОПа без першої букви Ж
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28.10.2022 00:48 Відповісти
навішо, *опа приємніше ніж ОПа, саме тому не потрібно сракой називати те що з неї інколи вилазить.
А саме - глисти. (мзакрас)
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28.10.2022 03:24 Відповісти
Значить робити так щоб при попаданні в "несанкціоновані лапи" пристрій перетворювався в металобрухт
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27.10.2022 22:40 Відповісти
Да, план США что бы оружие не попало в руки рф простой, они просто не дают оружие, генияльно. А то что дают - слёзы для этой войны.
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27.10.2022 22:59 Відповісти
лендліз якось красиво по датам скочується... мабуть бояться що москаль сам впаде...

Пам'ятаєте як хтось обмовився: що вони готувались повстанців зброєю снабжати. А в контексті кордону по Вінниці/Житомиру - дуже схоже що план саме такий був. Саме тому перші дні бобочка тихенько мовчав доки Єрмак зливав ситуацію....
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28.10.2022 03:28 Відповісти
Тобто якась інформація є?
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27.10.2022 23:02 Відповісти
Совершенно верно. И с этого нужно было начинать. Учет и контроль! Тогда бы мы получали вооружение поколения 5
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27.10.2022 23:02 Відповісти
Що Зелені в руки попало,то рахуй пропало.
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27.10.2022 23:12 Відповісти
Сегодня ведь прошло видео, где белорусам показывают чем воюет ВСУ. Там ещё на втором плане МАЗ с брёвнами на решетке капота виден.
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27.10.2022 23:40 Відповісти
Мені більше сподобалися "смурні" морди білорусів на фото Дивляться ни ПТРК і думають: "Оце той "пі*дєц", який чекає на нас, коли нас росіяни поженуть в Україну!" Казав товариш - такі самі морди у білорусів були, коли вони у березні приїхали, в складі БТГр, до Михайло-Коцюбинського і бачили по дорозі купу спаленої кацапської техніки з трупами обгорілими всередині
"Барани" дивляться на ПТРК і розуміють, що їх привели на "бойню"! Але виламать ворота і кинуться на "загонщиків" вони бояться!
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28.10.2022 08:29 Відповісти
Какой то бред под шумок которого можно сворачивать помощь Украине. Активные боевые действия это вам не компьютерная игра.
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28.10.2022 03:55 Відповісти
Звичайно, але дивлячись на те, як чергову корабельну сосну, назначають контролювати наданну нам союзниками зброю, стає зрозуміло, з якою фікцією при владі, ми маємо справу....
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28.10.2022 06:41 Відповісти
можно пришпандеривать к гранатомету связку гранат и если так то чику вытянуть и заминировать..или в дуло запихать лимонку а то в беларуси уже трофейные гронотометы смотрят на столах..от куда они там
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28.10.2022 10:16 Відповісти
Ти коли-небудь у реальному бою був? Коли по тобі стріляють не на екрані комп"ютера? Відкрию тобі "таємницю" - в цей час ти просто рятуєш собі життя і ЦЬОМУ підкоряється ВСЕ! І ти або в паніці тікаєш чи ховаєшся, або убиваєш, щоб не вбили тебе! Решта - другорядне І думать про це - часу просто не вистачає! А ти про якісь "зв"язки гранат" мелеш!
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28.10.2022 11:22 Відповісти
ты не понял шо это шутка ясно все)
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28.10.2022 20:32 Відповісти
Так ти спеціальну мітку став - "шютка" Щоб ми відразу зрозуміли!
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28.10.2022 20:55 Відповісти
кто допустил такое если нет потерь и пленныхвтелеге 8 месяцев уткто ответит ким..арестович жданов порох зеленский коолобок наев паркетный селфер или этот колобок 2й генерал..настоящие на передке худые..кто.. https://t.me/antiitforce/24260 https://t.me/antiitforce/24260

Военным Беларуси показали захваченные противотанковые средства, которыми воюет Украина

Белорусам показали противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и гранатомет Panzerfaust 3.

Хоть покажут этим ****** чем реальные мужики воюют. Потом в рамочку поставят.
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28.10.2022 21:46 Відповісти
Що за "потік свідомості"?
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28.10.2022 21:48 Відповісти
бачик патик от голода
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29.10.2022 00:44 Відповісти
У тебе, кацапе, "з головою "непорядок"?
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29.10.2022 04:12 Відповісти
больне с твари ння
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29.10.2022 10:56 Відповісти
В дзеркало глянь! Навіть Гугл-перекладачем користуваться не навчився! Я-б, на місці Пригожина, тебе вигнав - а не те, що платив шгроші!
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29.10.2022 11:19 Відповісти
 
 