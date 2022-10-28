Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,7 тис. осіб, 2640 танків, 1698 артсистем, 5378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Згальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали:
- особового складу близько 69 700 (+480) осіб ліквідовано;
- танків - 2640 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5378 (+14) од,
- артилерійських систем - 1698 (+8) од,
- РСЗВ - 379 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 192 (+0) од,
- літаків - 272 (+1) од,
- гелікоптерів - 251 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3),
- крилаті ракети ‒ 351 (+0),
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4099 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 151 (+1).
Топ коментарі
+17 Олександр Шевченко 393af57b
показати весь коментар28.10.2022 10:54
+17 Степан Русин de92b01b
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+14 S. Fogger
показати весь коментар28.10.2022 11:00
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Будь ласка, зачекайте...
+ не давати новим полоненим мінімум Місяць зв'язуватись з рідними в раші,
раніше чим місяць давати тільки тим полоненим що йдуть на контакт
ЦЕ
+викличе в раші соціальний кіпіш
+ускладнить проведення мобілізації
А якщо одразу повідомляти рідним: знають що з мобіком -> починають шукати способи повернути -> піднімають кіпіш в офф.установах -> зайняті переживанням за свого мобіка -> начхати їм на Україну -> додаткової мотивації воювати за ***** не створюють.
83% русофашиста бажають сметрті Українцям!
Смерть чи наближення смерті лякає навіть найбільшого шакала
Вони повинні забити в свої мізки що в Україні їх чекає 100% смерть!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Складається враження,та навіть впевнений ,це для того щоб їх пожаліли,що вони пішли необучені,голодні і неодіті...пропаганда робить діло-щоб скидувались рашистам на війну.
Але ні одна скотина -не задасть питання -Якого )(єра ви йдете воювати в Україну!
У меня была мысль что подбитые леталки падают в основном на оккупированной территории (типа успевают долететь за фронт) - но почему тогда после освобождения харьк. обл. нашли буквально только пару самолетов?
росія дає ЕС газ і нафту, а ЕС дає снаряди і ПВО Україні
A Ukrainian soldier targets his mortar in the front line position near Bakhmut
Думаю після 400 - 600 тисяч дохлих кацапських вояків в Україні, то б то ще рано радіти.
если считать что 260000 тыс. было перед вторжением\цифра относительная...\
плюс 300000 чмобиков\тоже относительно...\ - получается 560000 тыс...?\много гавна - очень много...\
то математически получаем - ЗСУ могилизировало каждую 8-ю свиноцабаку...\а скольким ещё шкурку "подпортили"...?)))\
но работы у ребят ещё конечно много...!!!