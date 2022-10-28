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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,7 тис. осіб, 2640 танків, 1698 артсистем, 5378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Згальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 69 700 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків - 2640 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5378 (+14) од,
  • артилерійських систем - 1698 (+8) од,
  • РСЗВ - 379 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 192 (+0) од,
  • літаків - 272 (+1) од,
  • гелікоптерів - 251 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 351 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4099 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 151 (+1).

Також читайте: Казарму окупантів знищено на Сватівщині - ліквідовано до 60 осіб, - Гайдай

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,7 тис. осіб, 2640 танків, 1698 артсистем, 5378 броньованих машин 01

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Топ коментарі
+17
Смерть рашистським окупантам ! Перемога буде за нами !
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28.10.2022 10:54
+17
Як істинний християнин на Новий Рік хочу випити за упокій душ ста тисяч москалів...
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28.10.2022 10:56
+14
272 літака це майже 8 винищувальних або штурмових полків. 251 гелікоптер це 5 полків армійської авіації. Усього знищено 13 полків, а це виходить ціла повітряна армія. Слава ЗСУ!!!
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28.10.2022 11:00
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Смерть рашистським окупантам ! Перемога буде за нами !
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28.10.2022 10:54 Відповісти
Кацапы просто не помнят свою выдуманную историю. Их деды что бы дойти до Берлина сначала получили ***** на своей территории. Так вот сейчас они получают ***** на нашей, а потом получат ***** на своей. Короче ***** в квадрате будет, а то и в кубе
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28.10.2022 11:00 Відповісти
От тільки ніякого Бєрліна більше не буде.
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28.10.2022 11:17 Відповісти
Змінить Процедуру оформлення ПОЛОНЕНИХ

+ не давати новим полоненим мінімум Місяць зв'язуватись з рідними в раші,

раніше чим місяць давати тільки тим полоненим що йдуть на контакт

ЦЕ

+викличе в раші соціальний кіпіш

+ускладнить проведення мобілізації
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28.10.2022 11:26 Відповісти
Це спірне питання. Ось дивіться інший логічний ланцюжок: родичі не знають що з мобіком -> піднімають кіпіш в офф.установах -> виробляють ненависть до України -> заражають ненавистю оточуючих -> черговий мобік ід "мсититсь", а не "гонять його примусом".

А якщо одразу повідомляти рідним: знають що з мобіком -> починають шукати способи повернути -> піднімають кіпіш в офф.установах -> зайняті переживанням за свого мобіка -> начхати їм на Україну -> додаткової мотивації воювати за ***** не створюють.
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28.10.2022 16:22 Відповісти
"виробляють ненависть до України"
83% русофашиста бажають сметрті Українцям!

Смерть чи наближення смерті лякає навіть найбільшого шакала
Вони повинні забити в свої мізки що в Україні їх чекає 100% смерть!
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29.10.2022 22:12 Відповісти
Як істинний християнин на Новий Рік хочу випити за упокій душ ста тисяч москалів...
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28.10.2022 10:56 Відповісти
если каждый день утилизировать свиноцабак как за вчерашний день - то на Новий Рік буде трохи більше ста тисяч москалів...
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28.10.2022 12:55 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.10.2022 10:57 Відповісти
Зебилы, шо кацапы , прут бочку на Запад.
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28.10.2022 11:07 Відповісти
Абдристович геніальний стратєх.
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28.10.2022 11:11 Відповісти
...просто талант
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28.10.2022 12:02 Відповісти
Все більше і більше зустрічаю на різних каналах та сайтах..жалістні росповіді рашистів про могілізацію...так звані "ліберальні"російські та ін.
Складається враження,та навіть впевнений ,це для того щоб їх пожаліли,що вони пішли необучені,голодні і неодіті...пропаганда робить діло-щоб скидувались рашистам на війну.
Але ні одна скотина -не задасть питання -Якого )(єра ви йдете воювати в Україну!
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28.10.2022 10:59 Відповісти
272 літака це майже 8 винищувальних або штурмових полків. 251 гелікоптер це 5 полків армійської авіації. Усього знищено 13 полків, а це виходить ціла повітряна армія. Слава ЗСУ!!!
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28.10.2022 11:00 Відповісти
Хотелось бы в это верить. Но почему на Ориксе цифры гораздо ниже? 63/54 самолетов/вертолетов. Ну добавим пусть 30% из того чего не вылаживали, но все равно даже близко нет к 272/251.
У меня была мысль что подбитые леталки падают в основном на оккупированной территории (типа успевают долететь за фронт) - но почему тогда после освобождения харьк. обл. нашли буквально только пару самолетов?
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28.10.2022 12:54 Відповісти
В Харьковской области и Лимане нашли неучтенные сбитые самолеты. Oryx основывается на фотографиях. Если самолёт упал у орков, то его увезут и на видео не покажут. Там, я понимаю, даже после падения много ценного остаётся
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28.10.2022 13:14 Відповісти
Импортзамещение...
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28.10.2022 13:41 Відповісти
тепер можна по-іншому трактувати речі
росія дає ЕС газ і нафту, а ЕС дає снаряди і ПВО Україні
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28.10.2022 11:10 Відповісти
Війна почалась майже 70 тищ орків тому.
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28.10.2022 11:13 Відповісти
Украинский солдат несет снаряд с письменным обращением к российской армии на передовой возле Бахмута, Донецкая область, Украина, четверг, 27 октября 2022 г.

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28.10.2022 11:14 Відповісти
крепкий дед !!!!!! наверняка не любитель 95 квартала .
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28.10.2022 11:50 Відповісти
Саперы Службы по чрезвычайным ситуациям Украины эксплуатируют первую в Украине машину разминирования Armtraс 400 во время ее презентации для СМИ на окраине Харькова, Украина, в четверг, 27 октября 2022 г. Табличка слева гласит: «Опасно! Мины».
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28.10.2022 11:23 Відповісти
Local resident......... with his cat and belonging goes downstairs as he leaves his home in Bakhmut, the site of the heaviest battle against the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, Oct. 26, 2022.
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28.10.2022 11:39 Відповісти
англоязычный контент должен быть на цензоре !!!!! много бритов и в штатах просят перевести наши новости с цензора , это упущение нужно убрать.
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28.10.2022 11:53 Відповісти
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28.10.2022 12:35 Відповісти
эт такое... я хожу по их сайтах,если надо перевести перевожу(гугл переводчик)и они смогут
A Ukrainian soldier targets his mortar in the front line position near Bakhmut
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28.10.2022 12:38 Відповісти
Он зверху біля назви сайту ЦЕНЗОР. НЕТ, пише укр і поруч галочка. Натискаю на галочку і там рус і ENG. Натискайте ENG і буде вам щастя.
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28.10.2022 18:14 Відповісти
Добре хлопці! Паліть москалів!!!
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28.10.2022 11:54 Відповісти
70 000 🎂🎂🎂 свято наближається!!!
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28.10.2022 13:02 Відповісти
Я служил в армии СССР 1984-1986. В\Ч 52320. Зенитно-ракетная бригада. Шиловский гарнизон, 40 км от Новосибирска, У нас в роте был этничный русич Шишкин, которого чеченцы Тимирбулатов, Эрсабиев и Мамедов трахали в задницу. в роте все за то знали и офицеры. Его тупо насиловали каждый день. Когда эти ******** шли в гости к землякам после отбоя, брали его с собой как секс угощение. Вот такой был братский советский союз.
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28.10.2022 14:19 Відповісти
Сейчас кадыровцы держат эту эстафету. А русских ванек выбора нету только жопы подставлять.
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28.10.2022 14:26 Відповісти
Після яких летальних втрат кацапи захочуть звернути війну ?
Думаю після 400 - 600 тисяч дохлих кацапських вояків в Україні, то б то ще рано радіти.
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28.10.2022 15:26 Відповісти
просто интересно - сколько всего свиноцабак ***** бросило в Украину...?
если считать что 260000 тыс. было перед вторжением\цифра относительная...\
плюс 300000 чмобиков\тоже относительно...\ - получается 560000 тыс...?\много гавна - очень много...\
то математически получаем - ЗСУ могилизировало каждую 8-ю свиноцабаку...\а скольким ещё шкурку "подпортили"...?)))\
но работы у ребят ещё конечно много...!!!
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28.10.2022 15:59 Відповісти
 
 