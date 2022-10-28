Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 69,7 тис. осіб, 2640 танків, 1698 артсистем, 5378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Згальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали:

особового складу близько 69 700 (+480) осіб ліквідовано;

танків - 2640 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5378 (+14) од,

артилерійських систем - 1698 (+8) од,

РСЗВ - 379 (+0) од,

засоби ППО ‒ 192 (+0) од,

літаків - 272 (+1) од,

гелікоптерів - 251 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3),

крилаті ракети ‒ 351 (+0),

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4099 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 151 (+1).

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