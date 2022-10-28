Польща скасувала спрощений доступ на ринок праці для росіян

Міністерка у справах сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала постанову, згідно з якою підприємці більше не зможуть винаймати російських громадян за спрощеними правилами. Рішення ухвалено у зв’язку з нападом Росії на Україну та наростальним ризиком міграції з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє PAP.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з Росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть винайняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки", - пояснила Малонг.

Разом з тим, росіяни, які працювали в Польщі легально до запровадження змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.

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У польському міністерстві повідомили, що РФ виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Це прискорена процедура, яка дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.

Міністерство відзначило, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки у два нормативні акти. Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію про доручення роботи іноземцю. Другий - про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

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