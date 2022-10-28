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відміна (173) Польща (8255) росія (63574) праця (98)

Польща скасувала спрощений доступ на ринок праці для росіян

польща

Міністерка у справах сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала постанову, згідно з якою підприємці більше не зможуть винаймати російських громадян за спрощеними правилами. Рішення ухвалено у зв’язку з нападом Росії на Україну та наростальним ризиком міграції з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє PAP.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну і зростаючим ризиком міграції з Росії, ми вирішили скасувати полегшений доступ росіян на польський ринок праці. Підприємці, якщо вони хочуть винайняти російських громадян на підставі дозволу на роботу, більше не звільняються, як раніше, від перевірки", - пояснила Малонг.

Разом з тим, росіяни, які працювали в Польщі легально до запровадження змін, можуть це робити, але тільки до закінчення терміну дії дозволу на роботу або декларації.

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У польському міністерстві повідомили, що РФ виключена з процедури декларування, яким тепер можуть скористатися тільки громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Це прискорена процедура, яка дозволяє легалізувати роботу в Польщі за 7 днів.

Міністерство відзначило, що для внесення відповідних змін необхідно було внести правки у два нормативні акти. Перший стосується країн, до громадян яких застосовуються положення про дозвіл на сезонну роботу, і положення про декларацію про доручення роботи іноземцю. Другий - про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців.

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Вот кто по настоящему заботиться о своей стране
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28.10.2022 16:02 Відповісти
Рашисти ненавидять весь світ і вони ще в Польщі працюють ? У них же в Росії багато заробляють.
І правильно зробила Польща обмеження цим рашистам.
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28.10.2022 16:03 Відповісти
І я думав, що їх там нєт.....
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28.10.2022 16:06 Відповісти
Далекоглядний вчинок дбайливого господаря у своїй країні.
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28.10.2022 16:05 Відповісти
Кацапів треба гнати відусюди. Це - сарана. Сарану знищують.
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28.10.2022 16:05 Відповісти
Я звільнив двох. Самібзнаєте чому... І одного бялоруса за компанію, теж путіна любив
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28.10.2022 17:12 Відповісти
Так вот кто, на самом деле, моет туалеты в Европе!
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28.10.2022 17:14 Відповісти
А що вони взагалі в Польщі роблять?
Це ж міна сповільненлї дії.
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28.10.2022 17:30 Відповісти
Йшов восьмий місяць війни...
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28.10.2022 20:28 Відповісти
 
 