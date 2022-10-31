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З наступного тижня графіки вимкнення електроенергії мають стати плановими, - Укренерго

укрэнерго

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що з наступного тижня графіки відключення електроенергії в Україні мають стати плановими.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телемарафону 30 жовтня.

"З наступного тижня графіки відключення електроенергії мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі, щоб обленерго і місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень буде, і могли скласти списки споживачів, які будуть відключені від електроенергії, і в які години", – зазначив Кудрицький.

За його словами, цими вихідними минулося без великих відключень, бо енергоспоживання було нижче, ніж в робочі дні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдень 29 жовтня віялові відключення не плануються. Увечері обмеження можуть бути застосовані, - Укренерго

Кудрицький сказав, що наступного тижня очікується похолодання, і споживання світла в такій ситуації зростає, тому "певні відключення ми все-таки прогнозуємо, але вони мають стати більш плановими і зрозумілими для споживачів".

"Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру в таких масштабах і такими темпами, як вона робила останні два з половиною тижні, то відключення з планових можуть перетворитися в аварійні, і світла може не бути довше, ніж чотири години на добу", – наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В усіх регіонах України необхідно обмежити споживання електроенергії, - Укренерго

Автор: 

електроенергія (6198) Укренерго (2695)


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Топ коментарі
+2
Було б непогано знати зазделегідь. А то проводив тут онлайн презентацію всій компнаії - і бац - світла немає. Кожен раз з острахом чекаєш 12, 16 і 20 годину - вимкнуть чи ні?
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31.10.2022 01:16
+1
Багато раз повідомлялось посилання на сайт де можна дізнатись де і коли відключення. Дивишся туди твого будинку нема. А відключення є.
Невже не можна сповіщати що робота сайту ще не повністю налагоджена. Тупість, безкультур'я, байдужість до людей наших чиновників.
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31.10.2022 05:27
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Було б непогано знати зазделегідь. А то проводив тут онлайн презентацію всій компнаії - і бац - світла немає. Кожен раз з острахом чекаєш 12, 16 і 20 годину - вимкнуть чи ні?
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31.10.2022 01:16 Відповісти
Багато раз повідомлялось посилання на сайт де можна дізнатись де і коли відключення. Дивишся туди твого будинку нема. А відключення є.
Невже не можна сповіщати що робота сайту ще не повністю налагоджена. Тупість, безкультур'я, байдужість до людей наших чиновників.
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31.10.2022 05:27 Відповісти
Те саме. Із 30 будинків на моїй вулиці в систему вписано тільки 3. Вписую свій номер будинку, пише "неіснуючий номер".
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31.10.2022 08:18 Відповісти
я людина проста... і питання у мене просте: можливо можна купляти електрику де вона є задля того, щоб життя не спинялось та можна було працювати чи вже в гроп так в гроп?
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31.10.2022 08:42 Відповісти
а як ти її до кінцевого споживача доставиш, коли інфраструктуру кацапи вибивають? По повітрю, як Нікола Тесла?
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31.10.2022 09:14 Відповісти
зрі в корінь☝️ Якщо є графіки відключень, то проблема саме в наявності електрики. В будь якому випадку знаючи підхід наших посадовців зрозуміло, що вони будуть краще відключати по графіку та без графіка ніж намагатись вирішити питання. Ну не заточені вони на вирішення та налагодження чогось. Це в Європі, коли рашка вискнула газ почали будувати термінали і тп. У нас склалиб графіки відключення газу.
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31.10.2022 11:01 Відповісти
1. енергоненеруючи потужності ==>2. мережева інфраструктура ==>3. споживач
========================================================
задачка для першого класу, - як пройти з пункту1 до пункту3, якщо немає пункту2?
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31.10.2022 11:10 Відповісти
питання для виборця із мізками))
а. Якщо немає структури то електрики немає взагалі.
б. Якщо є графіки відключення то структура таки є але проблема в наявності електрики.
с. Якщо не буде електрики то нам капець
д. Що треба зробити якщо структура є але не вистачає електрики
Варіанти відповідей:
1. Пошукати та купити її де вона є.
2. Ввести графіки відключень.
е. Посадовці вибирають варіант який????
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31.10.2022 11:22 Відповісти
В України 4 АЕС. Проблеми з електрикою не можуть бути апріорі.
Є проблема з доставкою, - бють по комутаційним точкам. На час ремонту, споживачі комутуються на іншу ТП, ось тут тобі і графіки.
А виборець з мізками, тут погоджуюсь, - це найбільш болюче питання. Навіть болючіше за електрику.
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31.10.2022 11:29 Відповісти
мабуть таки проблема з електрикою, в години пікового навантаження, є. А балансуючі ТЕЦи рашисти розбомбили
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31.10.2022 11:42 Відповісти
чито ТЕСи...
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31.10.2022 11:43 Відповісти
ТЕЦ. тепло-електро-централь. Окрім електрики, генерують тепло в хати.
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31.10.2022 12:46 Відповісти
 
 