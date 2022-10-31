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Росія завдала ударів по трьох українських ГЕС

гэс,запорожье,днепровская

Сьогодні вранці, 31 жовтня, російські терористичні війська завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє профільне видання Еlektrovesti.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Дніпро́вська ГЕС — п'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Розташована у Запоріжжі. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. У 2022 році планувалася реконструкція греблі Дніпровської ГЕС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці прикордонних районів Молдови чули вибухи під час обстрілу Новодністровської ГЕС на Буковині. ВIДЕО

Кременчуцька гідроелектростанція — третя сходинка Дніпровського каскаду. Знаходиться у м. Світловодськ.

Дністровська ГЕС розташована на південному заході України на р. Дністер. Греблею Дністровської ГЕС створено водосховище, максимальна глибина якого складає 54 м. Воно дозволяє здійснювати сезонне регулювання стоку Дністра.

Нагадаємо, 31 жовтня через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Відомо, що в Запоріжжі, Харкові та Черкаській області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир. Також у Києві частково відсутнє водопостачання.

Автор: 

ГЕС (209) обстріл (28523) інфраструктура (491)


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Топ коментарі
+89
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31.10.2022 11:12
+41
ТЕЦ ЗА ТЕЦ , ГЕС ЗА ГЕС ?
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31.10.2022 11:12
+33
Ракетами, дронами всіх типів треба усипати весь мордор поквадратно. Виробництво і їх поставки на промислово-конвеерний рівень, навчання операторів - сотнями тисяч.
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31.10.2022 11:13
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31.10.2022 11:12 Відповісти
ТЕЦ ЗА ТЕЦ , ГЕС ЗА ГЕС ?
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31.10.2022 11:12 Відповісти
А є можливості?
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31.10.2022 11:15 Відповісти
А є бажання?
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31.10.2022 11:21 Відповісти
є, мінімум 14 елекстростанцій російських терористів знаходятьс япоблизу українських кордонів до 100 км. Нема політичної волі.

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону.
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31.10.2022 11:27 Відповісти
треба накривати всі а також ЗуГрес зі Старобешівській Тес
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31.10.2022 11:32 Відповісти
Так ви бачите відповідь, белгородська обл? І це воля?
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31.10.2022 11:36 Відповісти
це не наша відповідь, це рашистські несправні ракети падають. росіянам втирають, що це ЗСУ їх обстрілюють
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31.10.2022 11:41 Відповісти
нєпойдёт, мені не треба їхні стіралки, я не хочу їсти їхніх собак і трахати кацапок
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31.10.2022 11:18 Відповісти
Вам не предлагают есть кацапов и трахать собак 🤣🤣
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31.10.2022 11:26 Відповісти
пропозиція , по простому була : зуб за зуб, око за око.
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31.10.2022 12:49 Відповісти
Ракетами, дронами всіх типів треба усипати весь мордор поквадратно. Виробництво і їх поставки на промислово-конвеерний рівень, навчання операторів - сотнями тисяч.
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31.10.2022 11:13 Відповісти
У нас банально немає таких потужностей для навчань сотні тисяч операторів та будови мільйонів дронів. Заводи закривали усі 30 років незалежності, а більшість знищена неодноразовими ракетними ударами окупантів. Розгорнути таке вироництво - справа десятків років, а не двох неділь. Повторити обсяги виробництва Другої світової чи хоча-б Першої не вийде, більша частина населення задіяна у сфері послуг, що є характерним для постіндустріальних держав, якою є і Україна а також усі країни Західного світу
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31.10.2022 11:27 Відповісти
спробуй повернутися до реального світу.
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31.10.2022 11:47 Відповісти
Вообще можно было бы воду на морях и спустить и пусть археологи откопают украинскую историю за 8000 лет, которую мацква умышленно затопила .

древние люди жили вдоль рек , бо дорог не было
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31.10.2022 11:14 Відповісти
🤣🤣🤣
да, но у были лодки
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31.10.2022 11:22 Відповісти
Скажи це рімлянам.
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31.10.2022 11:24 Відповісти
Рімляні будували дороги, а не закатували гроші в асфальт.
Бо за це могли й распять, або згодувати левам.
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31.10.2022 11:39 Відповісти
Отже, цілі обрані не випадково і будуть повтори
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31.10.2022 11:15 Відповісти
Ще не вечір
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31.10.2022 11:23 Відповісти
щось кацапом забзділо
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31.10.2022 11:35 Відповісти
Ага. І прапор англо саксо натівський падлюці скрєпній не муляє
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31.10.2022 11:38 Відповісти
Воно сьогодні зарегілось щоб тут потролити.

Думає що його не чмобілізують як інше гарматне м'ясо на росії.
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31.10.2022 11:41 Відповісти
по Каховській що не вдарили ?
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31.10.2022 11:17 Відповісти
іди нах рашистський виродок. Адміни, баньте нечисть
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31.10.2022 11:54 Відповісти
Балаклавська ТЕС (м.Севастополь), місце вже пристріляне, координати відомі.
Єдине, що треба - політична воля Боневтіка Першого і його менеджера...
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31.10.2022 11:19 Відповісти
Зробимо мегакатапульту і будемо кидати асфальтом!
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31.10.2022 11:26 Відповісти
Яка відповідь світу, що змінилось після збільшення ескалації, зі сторони москви? Якщо у нас нема ракетної і ядерної програми, немає України.
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31.10.2022 11:19 Відповісти
Кацап, слейся на хер, тварь.
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31.10.2022 11:24 Відповісти
Кстати, кацапик, как оно, понимать что твоя недоармия самая обосраная в мире? Армия трусов, мародеров, насильников, петухов с зоны? Подгорает что корыта подбили?
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31.10.2022 11:42 Відповісти
говнотролькасаб???
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31.10.2022 12:09 Відповісти
"Зазнали"???)))
Придурок ольгінський. Хто б ще про правду казав.
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31.10.2022 12:19 Відповісти
Иван Набутилкин, еслибытызнал... 😁
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31.10.2022 12:25 Відповісти
Патєрь нєт, ванєк тоже нєт

та, да. саме Укропропаганда.
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31.10.2022 12:45 Відповісти
Ну и что тогда терроризм если не это?!
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31.10.2022 11:20 Відповісти
кацап, вийми стручок ***** з рота і кадирівський зі сраки, бо невнятно говориш
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31.10.2022 11:48 Відповісти
Надо между трансформаторами стены из мешков с песком устанавливать, осколками повреждается осколками соседний и масло вытекает и загорается.
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31.10.2022 11:20 Відповісти
На что они расчитывают? Они думают Украина или мир это забудет? Дегенераты.
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31.10.2022 11:21 Відповісти
Баньте кацапське гівно під проксі!
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31.10.2022 11:25 Відповісти
Я только удивлялась все дни КАК подробно специалисты( и работник Ахметова пророссийский Плачков) на всех телеканалах объясняли украинцам как устроена энергосистема в Украине и что надо, чтобы она не работала

СБУ могло бы и инструкцию всем умникам отправить - НАФИГ ПРОСВЕЩАТЬ ВРАГОВ ⁉️⁉️
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31.10.2022 11:21 Відповісти
чому всі заголовки в новинах "Росія завдала ударів...","....після ракетного удару Росії " чому це терористичне гівно підноситься з великої букви - немає такої країни - є тільки засрані терористи та пітарасня болотна.
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31.10.2022 11:24 Відповісти
Вже фотографуємося на фоні мавзолею, кацапчик
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31.10.2022 11:37 Відповісти
путин вже здохло или ты ещё не не в курсе ..
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31.10.2022 11:47 Відповісти
А враховуючи те, що вони хочуть "вєрнуться к істокам", то пора вже їх туди повернути, і називати те утворення так, як воно і називалось - московією.
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31.10.2022 12:21 Відповісти
Не зрозуміло чому ці об'єкти терористичної російської діри досі працюють.

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону.
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31.10.2022 11:28 Відповісти
Бо Боневтік не дав команди.
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31.10.2022 11:34 Відповісти
В тебе за спиною. Озернись, тільки потихеньку, щоб не всрався
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31.10.2022 11:39 Відповісти
так а ты свинособака и со светом срёшься так где жрёшь..
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31.10.2022 11:49 Відповісти
тому що ми не терористи. це об'єкти цивільної інфраструктури.
як можемо вимагати покарання для підорасії, якщо будемо діяти ти ми ж самими методами?

а подумати? чим ми будемо відрізнятись від цих тварюк? причому тут команда. чи аби ********* по методичці.

Так, всім болить, те що роблять кацапи - гірше терористів. Та й війна йде між добром та злом. чи варто нам діяти як зло, і ставати як вони?
От удари по ВІЙСЬКОВИМ об'єктам на території раші - вітаються, і навіть наші партнери вже не проти. але засобів доставки ще не дали у нормальній кількості.
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31.10.2022 11:40 Відповісти
це не аргумент. Має бути око за око, зуб за зуб.
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31.10.2022 11:55 Відповісти
це неправда, ви на чиєму боці? ці заклики прикриють нам канали західної допомоги. А чого допомагати коли 2 мудака воюють? ми відповідь даємо на полі бою, де вони вигрібають так як треба.
хоч там і тупе злобне стадо, і цивільним його назвати важко, вони всі імперці. Та ми не такі, і цим ми торгуємо на заході - МИ НЕ ТАКІ!
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31.10.2022 11:58 Відповісти
Панда не така - вона дурніща!
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31.10.2022 12:44 Відповісти
Бо путін нападе
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31.10.2022 13:59 Відповісти
Шото все политологи молчат - может память коротка ? Я напомню «Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине»

ТАК УКРАИНА вроде почти уничтожила Черноморский флот сама

Предлагаю США уничтожить Тихоокеанский флот раши , шоб вона больше не возникала 🤣
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31.10.2022 11:29 Відповісти
козлин есть хорошая цель - Волжско-Камский каскад ГЭС.
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31.10.2022 11:30 Відповісти
Из волшебной палки? Или из лампы Алладина?
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31.10.2022 11:37 Відповісти
это даже ракетами разрушить тяжело, но продумывать стоит, потому что это стратегический объект.
например использовать баржу с аммиачной селитрой либо заблокировать сток воды на верхних водохранилищах каскада.
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31.10.2022 13:03 Відповісти
Британці у 2-й світовій війні добре з нацистськими какскадами справлялись.
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31.10.2022 13:54 Відповісти
Був вже й Київ за три дні, й від'ємний наступ на Харківщині, і ядерна відповідь за удаои по Криму.
Збирай ягель, ваня
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31.10.2022 11:40 Відповісти
Ах вы ж сволочи! Ну теперь точно огребете!! Смерть рашисткой мрази!
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31.10.2022 11:37 Відповісти
Дивись на це з іншого боку, кацапчик.
"Самая вялікая" клянчить зброю у Ірана, Північної Кореї. Еритреї...
Як воно? Вялічіє вже від'ємно підросло?
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31.10.2022 11:47 Відповісти
А кто это тут 5 лет за фейк заработать хочет?

Какие иранские мопеды? По вашей, набутылочной, версии, это исконно рюзьке корыто "Срань-2". Или герань.

Прекрати позорить свою армию ( Сарказм).
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31.10.2022 11:48 Відповісти
Браття, не все так плачевно. Минимум одну ракету развернули в воздухе на 180*.
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31.10.2022 11:40 Відповісти
Боженька развернул
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31.10.2022 22:48 Відповісти
Не на часі-відповідь опу
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31.10.2022 11:53 Відповісти
Нужно у США выпросить несколько десятков томогавков назвать их украинскими названиями как они шахеды переименовывают в герань, сказать что мы сами их производим и в...бать по заводам, где руситы клепают свои калибры...
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31.10.2022 12:38 Відповісти
Так влучили чи що? Бо спочатку написали, що рашка вдарила 50-ма ракетами, а наши ППО 44 збили. Тоді щось занадто руйнувань з тих 6 ракет...
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31.10.2022 13:01 Відповісти
Ракету, которая сегодня утром ударила по ДнепроГЭС (на приложенном фото), видели пролетающей над «Рабочим Посёлком» в городе Запорожье. Отчётливо слышалась работа по ней наших систем ПВО. Эта ракета летела с северо-западного направления и, судя по всему, была выпущена с бомбардировщика стратегической авиации.
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31.10.2022 14:50 Відповісти
Пора вже й відповісти чи продовжуємо охати.
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31.10.2022 14:54 Відповісти
 
 