Росія завдала ударів по трьох українських ГЕС

Сьогодні вранці, 31 жовтня, російські терористичні війська завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє профільне видання Еlektrovesti.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Дніпро́вська ГЕС — п'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Розташована у Запоріжжі. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. У 2022 році планувалася реконструкція греблі Дніпровської ГЕС.

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Кременчуцька гідроелектростанція — третя сходинка Дніпровського каскаду. Знаходиться у м. Світловодськ.

Дністровська ГЕС розташована на південному заході України на р. Дністер. Греблею Дністровської ГЕС створено водосховище, максимальна глибина якого складає 54 м. Воно дозволяє здійснювати сезонне регулювання стоку Дністра.

Нагадаємо, 31 жовтня через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Відомо, що в Запоріжжі, Харкові та Черкаській області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир. Також у Києві частково відсутнє водопостачання.