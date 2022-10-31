Росія завдала ударів по трьох українських ГЕС
Сьогодні вранці, 31 жовтня, російські терористичні війська завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє профільне видання Еlektrovesti.
"Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС, Дністровській ГЕС і Кременчуцькій ГЕС", - йдеться в повідомленні.
Дніпро́вська ГЕС — п'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Розташована у Запоріжжі. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. У 2022 році планувалася реконструкція греблі Дніпровської ГЕС.
Кременчуцька гідроелектростанція — третя сходинка Дніпровського каскаду. Знаходиться у м. Світловодськ.
Дністровська ГЕС розташована на південному заході України на р. Дністер. Греблею Дністровської ГЕС створено водосховище, максимальна глибина якого складає 54 м. Воно дозволяє здійснювати сезонне регулювання стоку Дністра.
Нагадаємо, 31 жовтня через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.
Відомо, що в Запоріжжі, Харкові та Черкаській області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
У Києві енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир. Також у Києві частково відсутнє водопостачання.
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1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону.
древние люди жили вдоль рек , бо дорог не было
да, но у были лодки
Бо за це могли й распять, або згодувати левам.
Думає що його не чмобілізують як інше гарматне м'ясо на росії.
Єдине, що треба - політична воля Боневтіка Першого і його менеджера...
Придурок ольгінський. Хто б ще про правду казав.
та, да. саме Укропропаганда.
СБУ могло бы и инструкцию всем умникам отправить - НАФИГ ПРОСВЕЩАТЬ ВРАГОВ ⁉️⁉️
1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.
6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:
7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону.
як можемо вимагати покарання для підорасії, якщо будемо діяти ти ми ж самими методами?
а подумати? чим ми будемо відрізнятись від цих тварюк? причому тут команда. чи аби ********* по методичці.
Так, всім болить, те що роблять кацапи - гірше терористів. Та й війна йде між добром та злом. чи варто нам діяти як зло, і ставати як вони?
От удари по ВІЙСЬКОВИМ об'єктам на території раші - вітаються, і навіть наші партнери вже не проти. але засобів доставки ще не дали у нормальній кількості.
хоч там і тупе злобне стадо, і цивільним його назвати важко, вони всі імперці. Та ми не такі, і цим ми торгуємо на заході - МИ НЕ ТАКІ!
ТАК УКРАИНА вроде почти уничтожила Черноморский флот сама
Предлагаю США уничтожить Тихоокеанский флот раши , шоб вона больше не возникала 🤣
например использовать баржу с аммиачной селитрой либо заблокировать сток воды на верхних водохранилищах каскада.
Збирай ягель, ваня
"Самая вялікая" клянчить зброю у Ірана, Північної Кореї. Еритреї...
Як воно? Вялічіє вже від'ємно підросло?
Какие иранские мопеды? По вашей, набутылочной, версии, это исконно рюзьке корыто "Срань-2". Или герань.
Прекрати позорить свою армию ( Сарказм).