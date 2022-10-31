Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Зернова угода" повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій. Очікуємо перегляду рішення про вихід з неї"

Офіційна Анкара наполягає на необхідності продовжувати експорт українського продовольства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну бесіду зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Головною темою розмови стало "зернова угода". Анкара наголосила на необхідності продовжувати експорт українського продовольства з об'єктивних причин. Відповідною інформацією поділилася прес-служба Міністерства оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Під час бесіди Акар заявив, що "зернова угода" має істотне значення. Вона "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

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"Очікуємо перегляду рішення про припинення ініціативи з експорту зерна, яка є чисто людською діяльністю і повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій", — додали в Міноборони Туреччини за підсумками телефонної розмови.