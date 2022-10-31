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Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Зернова угода" повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій. Очікуємо перегляду рішення про вихід з неї"

зерно

Офіційна Анкара наполягає на необхідності продовжувати експорт українського продовольства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну бесіду зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Головною темою розмови стало "зернова угода". Анкара наголосила на необхідності продовжувати експорт українського продовольства з об'єктивних причин. Відповідною інформацією поділилася прес-служба Міністерства оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Під час бесіди Акар заявив, що "зернова угода" має істотне значення. Вона "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

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"Очікуємо перегляду рішення про припинення ініціативи з експорту зерна, яка є чисто людською діяльністю і повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій", — додали в Міноборони Туреччини за підсумками телефонної розмови.

Автор: 

зерно (3119) Туреччина (3502) Шойгу Сергій (626) Міноборони рф (708) Акар Хулусі (18)


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Топ коментарі
+9
******! Единий засіб спілкування з москалями - це дробовик до рота, та натискаючи на гачок, дивлячись як "русский мир" розлітається навкруги.
Українці це вже зрозуміли.
Ти можеш бути мудрим перейнявши досвід українців.
Ти можеш бути розумним здобувши досвід власноруч.
Ти можеш зробити безліч помилок, сподіваючись на щось людянє у москалів, але висновок буде тількі один: "Единий засіб спілкування з москалями - ...".
Тобі вирішувати.
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31.10.2022 21:01
+6
Давно пора уже расстегивать ширинку и ссать прямо в рот ***** и его петушиной обойме. Могли на ШОС это сделать, просто по очереди подойти, расстегнуть штаны и начать обоссывать гэбнюка, шобы тот ножкой на каблуке стал топать от обиды. Винни-пух тоже мог присоединиться к этому.
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31.10.2022 20:56
+5
Для московитів усе є зброєю. Якщо то не зброя, то вони перероблять те під зброю. Газ, нафта, збіжжя, добрива... І шантаж! Це все, що вони вміють.
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31.10.2022 21:03
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Москалі просто так не поступляться, вимагатимуть поступок
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31.10.2022 20:54 Відповісти
Поступляться. Ще й як.
Вони вже починають здогадуватись, в яке лайно вони вляпались зі своєю заявою про вихід з угоди.
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31.10.2022 20:58 Відповісти
А нащо кацапам поступатися? Їх комахи й так загризуть.
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31.10.2022 21:01 Відповісти
ООН вже заявила що угода в силі, незважаючи на заяви москалів. Я дуже сумніваюся що вони обстріляють ці кораблі. Порт вони можуть обстрілювати, правда вони це і так робили.
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31.10.2022 22:05 Відповісти
какую-то гадость они сделают
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31.10.2022 23:33 Відповісти
Будуть порт обстрілювати.
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31.10.2022 23:39 Відповісти
Давно пора уже расстегивать ширинку и ссать прямо в рот ***** и его петушиной обойме. Могли на ШОС это сделать, просто по очереди подойти, расстегнуть штаны и начать обоссывать гэбнюка, шобы тот ножкой на каблуке стал топать от обиды. Винни-пух тоже мог присоединиться к этому.
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31.10.2022 20:56 Відповісти
Ну типо того але щоб тебе не забанили... Бо я так сказав і все пару діб читаю
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31.10.2022 21:16 Відповісти
У світі кажуть, що ніякої "кацапської слави" в Криму нема.
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31.10.2022 20:57 Відповісти
А ватостополь? Горад рускіх кораблєй.
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31.10.2022 21:10 Відповісти
Просто Натхнення. . Ви Робите Велику Роботу.
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31.10.2022 21:19 Відповісти
Ватостополь - город срусских му...ков.
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31.10.2022 21:37 Відповісти
******! Единий засіб спілкування з москалями - це дробовик до рота, та натискаючи на гачок, дивлячись як "русский мир" розлітається навкруги.
Українці це вже зрозуміли.
Ти можеш бути мудрим перейнявши досвід українців.
Ти можеш бути розумним здобувши досвід власноруч.
Ти можеш зробити безліч помилок, сподіваючись на щось людянє у москалів, але висновок буде тількі один: "Единий засіб спілкування з москалями - ...".
Тобі вирішувати.
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31.10.2022 21:01 Відповісти
файно але є критерії чого не можна показати і не показувати. Ми Гуманна НаціЯ. Потрошки ріжем фарш... По чуть чуть.,ґґ на виході пакет сорі якщо що
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31.10.2022 21:24 Відповісти
Для московитів усе є зброєю. Якщо то не зброя, то вони перероблять те під зброю. Газ, нафта, збіжжя, добрива... І шантаж! Це все, що вони вміють.
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31.10.2022 21:03 Відповісти
В козлорилих наразі складна задача - як привселюдно велично відсмоктати.
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31.10.2022 21:03 Відповісти
Российский военных корабль атаковал гражданское судно сопровождавшее корабль с зерном в Черном Море. Есть погибшие члены экипажа / https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Украина
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Це шо, ще одна шойга?
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31.10.2022 21:11 Відповісти
Вот єтим заявлением Єрдоган поставил путлера на растяжку
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31.10.2022 21:15 Відповісти
вот щас бы турки взяли и отказались от посредничества ))
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31.10.2022 21:15 Відповісти
яка нафуй конфліктна ситуація...- це кацапська агресія війна - це напад- це тероризм...- це вбивці нео рашисти - який нафіг конфлікт...
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31.10.2022 21:36 Відповісти
Тобто, у вас там "конфліктна ситуація", ****-ти-заде, а у нас проблема світового рівня африцінемачогожерти???????
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31.10.2022 22:29 Відповісти
Турки, просто посылайте руzzких накуй!
Не ссыте!
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31.10.2022 22:51 Відповісти
Ну-НУ, ЧЕКАЙТЕ "РІШЕНЬ" ВІД МОСКАЛІВ... СВІТ ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІВ?..
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01.11.2022 06:02 Відповісти
 
 