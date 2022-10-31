УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7864 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 655 10

ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, - Гайдай

гайдай

Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року визволили 9 населених пунктів Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая під час телемарафону.

"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Користуватися трасою Сватове - Кремінна поки не можемо, але зберігаємо над нею вогневий контроль, - Гайдай

Автор: 

звільнення (2675) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
31.10.2022 22:27
+13
Так він не сказав від кого
показати весь коментар
31.10.2022 22:29
+11
Смерть кацапам! Путлер капут!
показати весь коментар
31.10.2022 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как жє відомий даклад Шойги Путлєру, шо лнр асвабаждєна?
показати весь коментар
31.10.2022 22:26 Відповісти
Так він не сказав від кого
показати весь коментар
31.10.2022 22:29 Відповісти
так він не сказав що назавжди
показати весь коментар
31.10.2022 22:30 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
31.10.2022 22:27 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
показати весь коментар
31.10.2022 22:27 Відповісти
Фігасобі, по Діпстейт зходиться.

Гайдай не бреше, нарешті?
показати весь коментар
31.10.2022 22:49 Відповісти
а дипстейт уже истина в последней инстанции ?
показати весь коментар
31.10.2022 22:53 Відповісти
обычно доверия ей больше чем Гайдаю
показати весь коментар
01.11.2022 00:36 Відповісти
І це так. Тримайтесь і бережіть Україну Працюйте для Перемоги і для людей
показати весь коментар
31.10.2022 23:50 Відповісти
 
 