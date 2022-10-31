ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, - Гайдай

Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року визволили 9 населених пунктів Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая під час телемарафону.

"На сьогодні 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив він.

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