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ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

зброя,зсу

Вооруженные силы Украины на 31 октября 2022 освободили 9 населенных пунктов Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая во время телемарафона.

"На сегодняшний день 9 населенных пунктов деоккупировано. И надеюсь, что наши защитники с каждой неделей эту цифру будут увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областных военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.

Смотрите: Россияне подорвали мост через реку Красная в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

увольнение (2679) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+19
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2022 22:27
+13
Так він не сказав від кого
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31.10.2022 22:29
+11
Смерть кацапам! Путлер капут!
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31.10.2022 22:27
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А как жє відомий даклад Шойги Путлєру, шо лнр асвабаждєна?
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31.10.2022 22:26 Ответить
Так він не сказав від кого
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31.10.2022 22:29 Ответить
так він не сказав що назавжди
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31.10.2022 22:30 Ответить
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2022 22:27 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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31.10.2022 22:27 Ответить
Фігасобі, по Діпстейт зходиться.

Гайдай не бреше, нарешті?
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31.10.2022 22:49 Ответить
а дипстейт уже истина в последней инстанции ?
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31.10.2022 22:53 Ответить
обычно доверия ей больше чем Гайдаю
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01.11.2022 00:36 Ответить
І це так. Тримайтесь і бережіть Україну Працюйте для Перемоги і для людей
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31.10.2022 23:50 Ответить
 
 