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Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, - Пентагон

nasams

США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Ще шість нададуть пізніше.

"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав чиновник Пентагону.

Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон не підтверджує інформацію ГУР, що Іран надасть РФ балістичні ракети

Автор: 

ППО (3193) Пентагон (1428) США (22861)


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Топ коментарі
+57
Дуже гарна та позитивна новина-респект...
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01.11.2022 11:34
+42
дякуємо США !!! Боже берижи Америку !!!
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01.11.2022 11:35
+28
Шановний, вам допомогають, безкоштовно надають те, що Україна мала виробляти сама. А у вас вистачає нахабства ще підганяти? Ви з Мельником часом не родичі?
В часи другої світової війни Великобританія під мегапотужними бомбардировками самостійно виробляла найтехнологічніший літак на той час. Робила танки, кораблі і таке інше. Хоча бомбардуваннями зносились вщент цілі міста.
В Україні є чотири танкових заводи, завод Артем (розробник головки для "Ігли", розробник і єдиний виробник Р-27), декілька верфей для будівництва кораблів. В результаті Україна канючить по світу ППО і танки, за ******** баксів турки будують нікому нінахер не всравшийся фрегат, а коментатрори критикують Захід, що він мало допомогає.
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01.11.2022 12:03
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Ватники підтримують будь-що, що наближає їх до ссср і навпаки.
Тому, навіть безлюдні руїни Северодонецька, захопленого росією та білоруссю - для ватників благо.
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01.11.2022 11:48 Відповісти
та тут он ватний зелений змій похлеще сепаратюг зі сходу
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01.11.2022 13:39 Відповісти
Навіть безоплатно.
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01.11.2022 12:05 Відповісти
Хто знає, скільки установок чи батарей в одній системі? Ніде не можу знайти ці дані...
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01.11.2022 11:42 Відповісти
Зазвичай до складу однієї батареї NASAMS входять три взводи (загалом 54 ракети) які можуть бути об'єднані в єдину інфомережу. Батарея містить:
дев'ять пускових установок (кожна по шість ракет, загалом три на взвод);три радіолокаційні станції (РЛС) AN/TPQ-64,три пункти керування вогнем (ПКВ), на одному з яких базується командний пункт усієї батареї (отримує завдання від штабу та передає на інші ПКВ).
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01.11.2022 11:52 Відповісти
6 пускових установок в одній батареї по 12 ракет, одночасно можуть вести 72 цілі
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01.11.2022 14:00 Відповісти
Почему не передают старые Хоуки из США? Их очень много на хранении должно быть.
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01.11.2022 11:42 Відповісти
Например - Майк Тайсон, Эвандес Холифилд, Леннокс Льюис. У них очень мощные хуки как с правой, так и слевой.
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01.11.2022 11:56 Відповісти
Все ето конечно хорошо то ето продолжает напоминать игру в одни ворота. Нужно оружие для ответных ударов по военным обьектам и инфраструктуре в рф
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01.11.2022 11:44 Відповісти
С Миру по нитке, - ***** на веревку=)
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01.11.2022 11:46 Відповісти
Томагавки на десерт ,на часі! Що б смачно було!
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01.11.2022 11:48 Відповісти
это сразу окончит войну
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01.11.2022 12:14 Відповісти
Все ж таки ЛЕНД-ЛІЗ повільно але працює Україна почала отримувати зброю
А ті хто каже що Україні нічого не дають і не давали це мабуть проросійські провокатори які деруть руку за путлера
А народ і не все знає що дають бо можуть надавати зброю приховано.
Невже можна вірити в те що Україна так довго без західної зброї трималася ? Напевно була допомога і зараз вона тільки мало про це знаємо
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01.11.2022 11:49 Відповісти
Старшина Запаса



Дрон, который вы, друзья, купили, мы приобрели, погрузили и отправили, а Роман Цимбалюк встретил и передал пограничникам - уже во всю работает. Вот, хлопцi прислали вам с благодарностью такое вот кино.
До этого без глаз им было очень тяжело. А сейчас - просто красота!

https://twitter.com/i/status/1587370708560187392

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01.11.2022 11:54 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до Президента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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01.11.2022 12:07 Відповісти
Щоб далекобійне ПРО нормально працювало, потрібно спочатку забезбечети ППО-ПРО ближнього та середнього радіусу дії.

Саме це зараз і робиться. Ближній радіус (стінгери) в нас є... Середній (намамси, айріси і т.і) повільно, але надходить. За 3-4 роки поставлять і Петріоти.
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01.11.2022 12:36 Відповісти
За 3-4 роки?? когда тут ничего не останется?? дуже дякуемо
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01.11.2022 23:25 Відповісти
Щиро дякуємо, Америко.
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01.11.2022 12:10 Відповісти
давайте, не жалейте, мы все вернем после войны, когда вступим в НАТО.
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01.11.2022 12:13 Відповісти
Пошвидше би це все,бо кацапи вже дуже хочуть залишити нас без електрики перед зимою.
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01.11.2022 12:52 Відповісти
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01.11.2022 13:21 Відповісти
Цікаво, що означає 1 система, як що це стандартна комплектація - батарея, то це просто чудово, одина батарея насамсу це 12 ПУ по 6 ракет, і 3 радари, як що дві все передали то це 6 взводів кожен з яких з радаром і 4 ПУ, це можно все дофіга закривати найважлівішого, а як що в недалекому майбутньому приїдуть ще 6 і німці з ірісами не затягнуть, ну то це просто шоколоад.
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01.11.2022 13:43 Відповісти
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!

Як казали ультра праві респи-трампісти , що Байден вже здав Україну *****, може теж здаватися.

Байден кожного дня доводить , що він наш справжній друг, а трампісти - це брехливі кремлівські істоти, які вже починають скорочувати нашу допомогу.
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01.11.2022 23:36 Відповісти
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