Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, - Пентагон
США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Ще шість нададуть пізніше.
"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав чиновник Пентагону.
Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.
"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому, навіть безлюдні руїни Северодонецька, захопленого росією та білоруссю - для ватників благо.
дев'ять пускових установок (кожна по шість ракет, загалом три на взвод);три радіолокаційні станції (РЛС) AN/TPQ-64,три пункти керування вогнем (ПКВ), на одному з яких базується командний пункт усієї батареї (отримує завдання від штабу та передає на інші ПКВ).
А ті хто каже що Україні нічого не дають і не давали це мабуть проросійські провокатори які деруть руку за путлера
А народ і не все знає що дають бо можуть надавати зброю приховано.
Невже можна вірити в те що Україна так довго без західної зброї трималася ? Напевно була допомога і зараз вона тільки мало про це знаємо
Дрон, который вы, друзья, купили, мы приобрели, погрузили и отправили, а Роман Цимбалюк встретил и передал пограничникам - уже во всю работает. Вот, хлопцi прислали вам с благодарностью такое вот кино.
До этого без глаз им было очень тяжело. А сейчас - просто красота!
https://twitter.com/i/status/1587370708560187392
Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
Саме це зараз і робиться. Ближній радіус (стінгери) в нас є... Середній (намамси, айріси і т.і) повільно, але надходить. За 3-4 роки поставлять і Петріоти.
Як казали ультра праві респи-трампісти , що Байден вже здав Україну *****, може теж здаватися.
Байден кожного дня доводить , що він наш справжній друг, а трампісти - це брехливі кремлівські істоти, які вже починають скорочувати нашу допомогу.