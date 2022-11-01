Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, - Пентагон

США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомили у Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Ще шість нададуть пізніше.

"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав чиновник Пентагону.

Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.

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