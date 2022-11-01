Росіяни обстрілюють населені пункти, які залишили, - Гайдай

Протягом 31 жовтня російські військові з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по Стельмахівці, М’ясожарівці, Білогорівці, Греківці та Невському

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть відступивши, росіяни продовжують лишати будинків жителів Луганщини. На територіях, що ще лишаються окупованими, росіяни, зруйнувавши цілі міста, не в змозі ані виплатити обіцяне, ані надати житло місцевим", - зазначив Гайдай.

Гайдай розповів, що лише минулого тижня кільком десяткам людей показово видали гроші, які мали надати ще влітку.

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